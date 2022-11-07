Не позволяйте детям лгать

Родители, когда им удобно, не стесняются лгать при детях и даже втягивают тех в эту ложь. Ничего не значащие для взрослого мелочи запоминаются ребенком. И он берет это на вооружение. Ведь поведение родителей для него - образец, а их слова - истина в первой инстанции. Только вот позже ребенок сам начнет лгать отцу и матери.

Никогда и ни в чем не поощряйте ложь своих детей. Это кажется порой выгодным и ни на что не влияющим. Иллюзия.

Не поощряйте ложь детей

— Сколько лет вашему ребёнку? — спрашивают в аквапарке. Эве 4. До 3 — бесплатно. Но я отвечаю уверенно:

— Четыре. Ей четыре — и мы платим за билет, хотя можно обмануть и сэкономить.

Вспоминаю подобную историю, где билетёр удивился:

— Зачем говорить правду и терять деньги, если я все равно не пойму разницы?

— Вы не поймёте, а ребёнок поймёт, — ответил папа.

Как это мудро! Сэкономленные небольшие деньги в обмен на ценности ребенка? Сомнительная сделка.

Мы поощряем ложь детей там, где нам выгодно. Мы сами их учим лгать – на своем примере, они это видят каждый день. Они помогают нам, покрывая нашу ложь. Становятся соучастниками – и тоже учатся лгать.

— Скажи, что меня нет дома, — машет мама руками, призывая ребёнка соврать по телефону.

— Сюда нельзя, но ты давай по-быстренькому, прыгай! — шепчет папа возле чужого бассейна.

— Разбил кружку в магазине? Пошли быстрее отсюда, это не мы! — тянет за руку к выходу ребёнка бабушка.

— Скажи, что я работаю в день собрания, — отмазывается руками ребёнка отец.

— Так. Тебе шесть, понял? — чтобы не платить за проезд.

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Если вы поощряете любую ложь, ребёнок будет врать. И вам тоже. Потому что двойные стандарты — не про воспитание. Не про личностные качества и доверие, а про приспособленчество и хитрость.

Это обязательно вернется к вам. Раз — и он уже уверенно и нагло врет вам. Это вы его научили.

Когда тайком вместе выносили с вашей работы распечатанный там реферат — никто ж не узнает. Когда сделали вид, что не заметили, как он унес из песочницы чужую игрушку — уж больно понравилась. Или когда попросили не говорить папе о потраченных деньгах или маме – о кружке пива. Когда вам было удобно, чтобы ребенок соврал – в ваших интересах….

Потом он начал лгать в своих интересах и вы делали вид, что не заметили. Порой ложь детей такая наивная и забавная – и вот вы пропустили, приняли, не заметили, где-то даже похвалили за находчивость. Пока это не касается вас. Пока они лгут друзьям, учителям, врачам, полиции, продавцам в магазинах, бабушкам….

Помню девочку в бассейне отеля на пляже. Она прибежала с подружками поплавать, хотя правилами это запрещено. Бассейн только для постояльцев. Охранник подходит, чтобы в очередной раз попросить детей уйти. И эта девочка начинает уверенно лгать, что она живет в этом отеле с родителями, придумывать вымышленные доказательства… В тридцати метрах стоит ее папа и хохочет. Он похвалит ее за находчивость через пару минут. А пока – она изворотливо обманывает взрослого человека.

Да, папа скажет, что она молодец, не пропадет, что все правильно сделала. Он не увидит в этом никакой проблемы. Другие родители радуются вместе с детьми, когда им дают сдачи больше, чем нужно. Солгать часто бывает проще и выгоднее.

А потом…. Потом дети начинают уверенно лгать вам. В мелочах и более серьезных вещах. Уверенно и нагло. И вам уже нечего им противопоставить.

Вы говорите – врать нехорошо, но к чему эти слова, когда вы сами живете иначе? Вы сами миллионы раз показали им, что лгать нужно умеючи, что это выгодно и нормально….

Они и будут так жить – обманывая и в мелочах, и в более сложных вопросах. Когда это выгодно, когда правду говорить страшно, когда нужно себя оправдать…

Не поощряйте ложь детей, даже если вам сейчас это удобно и выгодно. На длинной дистанции это сослужит дурную службу и вам, и детям. Правдивость – один из столпов дхармы. Научите детей тому, что сделает их жизнь наполненной смыслом.опубликовано econet.ru

Автор Валяева Ольга

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