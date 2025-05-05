Не повод для беспокойства

В жизни каждого бывают моменты, когда кажется, что ты недостаточно хорош. Все мы боимся «не соответствовать». Кого-то волнуют ожидания родителей, кто-то ориентируется на мнение партнера, но тяжелее всего, когда не дотягиваешь до собственных стандартов. Ведь мы свои самые строгие критики.

Наше беспокойство проявляется по-разному. Кому-то кажется, что надо больше работать, больше учиться, «расти как личность». Кто-то делает ставку на внешность – грудь, губы, зубы – нет предела совершенству. Некоторых охватывает безумная забота о здоровье – ЗОЖ, фитнес, детокс. А кто-то, наоборот, забивает на все, что раньше казалось важным, и в попытке дауншифтинга отправляется на поиски себя настоящего.

Что бы ты ни выбрала – любое чрезмерное увлечение сигнализирует о повышенном уровне тревоги. Что значит «чрезмерное»? Сложный вопрос. Пожалуй, хорошим оценочным критерием станет количество времени, которое ты тратишь, ДУМАЯ о своем увлечении. Не на само увлечение, а именно на мысли о нем: «надо посчитать калории, нельзя съесть эту булку, надо обязательно купить макароны из твердых сортов, я не могу полежать - мне надо на пробежку».

Когда что-то становится образом жизни, навыки автоматизируются. Мы едим, гуляем, ходим в спортзал, читаем новые книги, общаемся с друзьями, не агонизируя на тему этих занятий. Если же ты тратишь непропорционально много времени думая, планируя или рассуждая о пользе того или иного действия – это может быть признаком повышенной тревожности.

Тревожность не просто досадная привычка. Она опасна. Постоянное беспокойство может вызывать проблемы с пищеварением, тошноту, кожный зуд, нарушение сна, и как следствие, раздражительность, повышенную утомляемость и неспособность мыслить рационально. Кроме того, любой стресс сопровождается выбросом кортизола. А этот коварный гормон часто приводит к увеличению веса - тот самый случай, когда толстеешь из-за того, что усиленно пытаешься похудеть.

Что можно сделать? Из практических рекомендаций – сбалансированный образ жизни: полноценный сон, ограничение потребления алкоголя (кофе и чай тоже угнетают нервную систему), отказ от курения, разнообразное и регулярное питание, легкие физические нагрузки и свежий воздух.

Из советов психолога - расслабиться. Правда, лучший способ справиться с тревожностью - полюбить себя во всем своем несовершенстве. Спроси себя, чего ты хочешь на самом деле? Вполне возможно, что у тебя уже есть все, что нужно для счастья.

Если ты все же не дотягиваешь до собственных стандартов, подумай, насколько реальны твои ожидания, и что ты можешь изменить самостоятельно. Не надейся на внезапное замужество, наследство или выигрыш в лотерею. Что под силу тебе самой? Выпиши на бумагу свои цели и возможные пути достижения. Рациональный подход принесет гораздо больше пользы, чем самобичевание.

Но все же спроси себя, действительно ли тебе нужен этот сертификат, или новая книжка на диване с котом принесет больше радости? Правда ли новая грудь сделает тебя счастливей, или это подростковые фантазии твоего партнера? Тебе или твоей маме нужно, чтобы ты обязательно проводила выходные на даче, сажая помидоры? Если ответ «да, это сделает меня счастливей», поздравляю, ты на правильном пути. А если ты живешь в постоянном страхе не соответствовать чужим ожиданиям – забей. Правда, постоянная тревога гораздо вредней одной съеденной булочки. Удачи!опубликовано econet

Автор Виктория Кейлин

