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Не понимать, чего я хочу - нормально

Источник: b17.ru 12 сентября 2023 6680
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Человек может в некоторых вопросах оставаться тайной для самого себя. И некоторые мысли его просто ставят в тупик. Например, довольно сложно, не задумываясь, ответить на вопрос "Чего ты хочешь?". Незнание и непонимание позволяют нам задаваться вопросами, пробовать, познавать, развиваться. 

Не понимать, чего я хочу - нормально

На вопрос - «чего ты хочешь?» - у большинства из нас часто нет ответа, если наша умная знающая голова не спешит нам его поспешно дать. Мы не рождаемся с навыком распознавать свои желания, мы рождаемся без слов, с импульсами, аффектами, и в течении дальнейшей жизни обучаемся понимать самих себя с помощью других людей, с помощью развития сознания.

Как понять самих себя?

Каждая новая ситуация - это по сути то же рождение. 

И требуется время и некоторые усилия, чтобы разобраться в том, чего мы хотим. Это невозможно знать на входе в новое.

Именно отвечая на этот вопрос - «чего ты хочешь?» - мы легко попадаем в одну из самых распространённых когнитивных ловушек - многим из нас кажется, что мы должны сразу знать ответ на этот вопрос, и если не знаем, многие из нас думают, что с нами что-то не так.

Я, может быть, сейчас раскрою большой секрет - но никто из нас не должен знать в каждый конкретный момент времени, чего он хочет. Нормально - не знать. 

Преждевременное, готовое знание - скорее подмена, чем аутентичное, сообразное нам сейчас желание. Более того, желание - это часто форма, которую мы придаём энергии потребности. 

Для поиска достаточно хорошей формы обычно требуется достаточное количество сил и времени.

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Не понимать, чего я хочу - нормально

Я когда задаю этот вопрос себе или своим клиентам - чего ты хочешь? - я его задаю не потому, что жду стремительного ответа на него, я его задаю чтобы человек сфокусировался на себе, на окружающем мире, чтобы он дал себе возможность настроиться на своё тело, на свои эмоции, заглянул в свою душу, послушал, что с ним происходит прямо сейчас и куда его направляет его сознание. 

Туда, куда оно ведёт, куда течёт энергия сознания  - там как раз и может быть ответ на этот вопрос.

Мы, люди, также не должны СРАЗУ ЗНАТЬ и СРАЗУ ПОНИМАТЬ в каждой конкретной ситуации. 

Незнание и непонимание - процессы, позволяющие задаваться вопросами, быть открытыми ситуации, пробовать, познавать, двигаться, развиваться. 

Знания и понимание, особенно не проверяемое, а привычное, стереотипное, часто  доведённое до автоматизма - скорее то, что блокирует развитие, делает восприятие мира и себя в нём застывшим, забирает у человека свободу, но гарантирует ему безопасность.

В каких-то ситуациях это именно то, что нужно - на производствах, в делах, требующих предельной точности в функциональном исполнении, но во множестве житейских, бытовых ситуаций, в отношениях- однозначное знание и понимание - это то, что держит человека на месте, делает его застывшей глиной, способствует застреванию его психического развития.опубликовано econet

Автор Швец Алена

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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