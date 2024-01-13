Не оставляйте эмоции непрожитыми

Многие люди считают эмоции слабостью. В современной жизни порицаются проявления негодования, никто не хочет переживать боль. Даже детей призывают не бегать, не кричать, не хохотать слишком сильно. Все это приводит к привычке подавлять эмоции и блокам, которые остаются, если их правильно не пережить.

Сейчас принято переключаться. Получив серьезную эмоциональную травму, люди не хотят ее полностью пережить, а сразу пытаются заглушить ее новыми впечатлениями.

Как накапливаются непрожитые эмоции?

Теряя какие-то возможности, получив сильный эмоциональный удар, люди стараются сразу же забыться в любых начинаниях, но травма никуда не девается. Она проникает вглубь, разрастается там под нежной кожицей новых впечатлений, и отравляет всю радость и полноту новой жизни. Из-за не пережитых, незалеченных травм, отрицательные эмоции напоминают о себе даже в самые радостные минуты и заставляют жить с этой болью.

Подавленные эмоции заставляют испытывать внутреннюю неудовлетворенность, угнетенное душевное состояние, способствуют развитию такого серьезного заболевания, как депрессия. Кроме этого, непрожитые чувства способны формировать наше будущее, «подсказывая» новому жизненному сценарию негативное развитие. Они как болезнь, которую не вылечили, а загнали внутрь, только ждут случая, чтобы воплотиться и заставить, наконец, их пережить, чтобы излечиться и выпустить.

Если боль не получает завершения, логического конца, то оставляется не пережитой. Человек будет ее мысленно повторять снова и снова, пока не найдется повторение в реальной жизни. Поэтому, самые сильные страхи чаще всего реализуются. Люди убегают, не хотят их видеть, переживать заново, но ведь от себя не убежишь, можно только взглянуть им в лицо.

Какие ситуации обязательно следует прожить?

Подавленные чувства от расставания с любимым мужчиной могут привести к постоянной боязни опять «наступить на те же грабли». Этот страх срабатывает, даже когда следующие отношения очень удачные, и завершаются счастливым браком. Где-то в глубине души будет таиться страх снова оказаться брошенной и отравлять существование, а иногда он может привести к реальному разводу. Женщины, потерявшие первого ребенка, боятся опять оказаться в такой ситуации. Следующие дети подвергнутся гиперопеке, излишней строгости или потаканию во всех желаниях. В любом случае, это отрицательно скажется на их воспитании.

Любая сильная потеря, не прожившая сама себя, оставляет за собой след. Время от времени ее вспоминают, говорят о ней так, словно это было вчера. Это заставляет жить прошлым, отравляя всю радость от настоящей жизни, мешая получать от нее удовольствие. Пока оставшийся сценарий не достиг конца – спокойствие в жизни невозможно. Обязательно нечто найдется, что напомнит, дернет внутри и снова заставит поволноваться.

Есть некоторые ключевые ситуации, которые обязательно следует пройти до своего финала:

расставание с любимым человеком;

не выплаченный долг (во всех смыслах);

смерть партнера (мужа, близкого человека);

утрата ребенка (живого или не рожденного);

отрицание ситуации;

гибель любимого домашнего питомца;

утрата важной вещи;

серьезные заболевания (свои и близких людей);

постыдный случай из прошлого;

не выраженные сильные эмоции.

Любые серьезные потери остаются навсегда, если их заглушить, а не прожить до конца. Для этого, человек должен разрешить себе признать эту потерю как значимую, испытать все негативные эмоции, среди которых будут гнев, обида, раздражение, боязнь или сожаление. Только после того, как боль выплеснется до конца, возможно заживление раны, полное исцеление и новая встреча с радостью. опубликовано econet

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