НЕ любят – НЕ насилуй!

Дар любви есть у каждого из нас. И каждый выбирает как с ним обойтись. Уважение к себе при разводе, разрыве, расставании - это то, что дает возможность двигаться дальше, не превращая себя в "суп с луком", который должны любить.

- Ложку за маму, ложку за папу, ложку за дядю Федю... - мягкий вариант запихивания в человечка того, что он в себя принимать не желает.

- Ой, смотри, птичка полетела! - ложкой тынц, - давай, давай глотай!

Это еще один вариант причинения добра на благо растущего организма.

- Пока не съешь это полезный суп, играть с друзьями не пойдешь! Хоть плач, хоть умри над этой тарелкой! - вариант пожестче.

Уважение к себе при разводе, разрыве, расставании

Когда-то давно были времена, когда я искренне думала, что все эти истории про насилие методом кормления - это выдумки литературные, художественно разукрашенные. С тех пор прошло много времени и историй пищевого насилия я услышала более чем достаточно.

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Взрослые люди могут не только кормить едой исходя из своего понимания правильного, они могут насиловать своих близких требованием любви к себе.

Лидирует тут требование родителей, чаще матерей: - люби меня, ведь я ради тебя ... (дальше список подвигов и жертв, начиная от момента зачатия и далее - тяжелая беременность, сложные роды, потраченная молодость, жизнь "ради детей" не с тем человеком - типовой набор манипулятора)

На втором почетном месте требование людей, с которыми партнер желает завершить отношения.

Будущего бывшего мужа (или жену, парня или девушку) УЖЕ "тошнит", им уже и так слишком много другого человека в отношениях, они говорят "стоп, я хочу это закончить" (или, как минимум, взять паузу на подумать и отдохнуть), но тут начинается то, что можно назвать "насилием собой" или "насилием требованием любви".

Вместо того чтобы сосредоточиться и разобраться в чем причины такого финала?

Зависел ли он и в чем конкретно от самого человека?

Какие выводы можно сделать на будущее?

Пережить сопряженные с расставанием горечь, грусть, разочарование и печаль, повзрослеть внутренне, вместо этого начинается другое.

- Я без тебя умру! Все! Уже прыгаю с Бугринского моста! Немедленно! Или ты возвращаешься ко мне, или я уже тут! Лечу!

На минутку хотя бы задуматься - с каким чувствами вернется человек в отношения при таком шантаже?

Это НЕ любовь. Это насилие в достаточно жестокой и изощренной форме.

Еще вариант.

- Вернись! Я ради тебя - список "жертв" - тут снова про молодость, про силы, кто-то про деньги, и дальше обязательное - а ты?! А ты смеешь отказаться от меня!

А должен любить!

Более "мягкий" вариант: Рыдания. Вставания на колени. Пение серенад. Ночные звонки со стихами.

Еще один, который пугает многих выживающих в отношениях с абъюзерами: угроза того, что социум будет на стороне "благовидно любящего насильника", что никто не поймет, не поддержит.

Обращение к совести, к доброте, к милосердию, к ответственности - к лучшим чертам человека, который уже десятки раз сказал "все, я НЕ хочу быть вместе с тобой. Мне достаточно".

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И за всем этим усилием запихнуть в отношения себя, требуя в ответ любви и восхищения, радости и благодарности, как от того "прогорклого супа со склизким луком", который НЕ нужен.

Вместо того, чтобы научиться готовить вкусно и кормить ребенка тогда, когда он голоден и тем, что нужно его организму,

Вместо того, чтобы вовремя отпускать, осознать, что "насильно мил не будешь", идет проявление садистической агрессии - возможности под легитимным, благовидным предлогом проявить свою власть, реализовать контроль, называя это "любовью".

А и правда, ведь есть универсальный список " я для тебя, а ты..." и ожидаемая на него реакции из вины и страх осуждения другими людьми.

Любовь - это то, что дают даром.

Уважение - это то, что "стоят" дела (действия, поступки) человека.

Уважение - это цена выбора личности.

Дар любви есть у каждого из нас. И каждый выбирает как с ним обойтись.

Уважение к себе при разводе, разрыве, расставании - это то, что дает возможность двигаться дальше, не превращая себя в "суп с луком", который должны любить.опубликовано econet.ru.

Автор Александра Павловская

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