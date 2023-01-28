Не каждый человек заслуживает вашей любви

Как же определить кто заслуживает любви, а то заботы или понимания? Как разграничить эти чувства? В этой статье об этом расскажет Kris Gage.

Внутри меня постоянно чувство сострадания борется с любовью. Но стоит понимать, где провести черту между этими чувствами.

Кто и каких чувств заслуживает

Достойные благополучия

Все мы заслуживаем существования без физической боли и эмоциональных расстройств. Все разнообразие живого заслуживает продолжения своего существования и некого базового благополучия

Достойные доброты

Учитывая, что мы взаимодействуем и воздействуем на других, мы должны быть внимательными с ними. Они достойны проявления доброты, а, может быть, даже и заботы, пусть и в пассивном смысле означающем, что мы хотя бы просто стараемся не причинить им вреда.

Не допускайте со своей стороны сознательного причинения вреда Вселенной, она заслуживает этого.

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Заслуживающие заботы

Это уважение и внимание, которые мы уделяем другим. Это умение сделать шаг в сторону, чтобы открыть дверь для незнакомца. Это желание помочь пожилым людям перейти дорогу. Это пожелание добра всем, кого мы встречаем, и даже тем людям, которые нам не нравятся, и понимание того, что каждый из нас, несмотря на свои характеристики, является уникальным существом.

Это доброта. Это слова «пожалуйста» и «спасибо». Это умение держать зрительный контакт и слушать, не прерывая, пока другой человек продолжает свою речь. Это легкое прикосновение в трудный момент. Это умение найти нужные слова, чтобы удержать другого человека рядом с собой.

Это добавление добросердечных фраз вроде, «желаю вам» или «со всей сердечностью и заботой», в отсылаемые вами электронные письма.

Каждый человек может позволить себе проявлять доброту без значительных эмоциональных затрат. Эти небольшие проявления заботы не будут стоить практически ничего и никого вреда вам не нанесут.

Достойные любви

Повсеместное проявление заботы об окружающих связано просто с огромными эмоциональными затратами. Такое поведение делает вас уязвимым, так как заставляет обнажать сердце. Люди могут оттолкнуть протянутую вами руку, что может стать ударом, который ранит вас.

Поэтому не все люди заслуживают вашей любви, если плохо обращаются с вами. Если они принимают вашу щедрость, доброту и заботу, разворачиваются и выкидывают все это на помойку. Если являются манипуляторами и токсичными людьми.

Если они пользуются вашей любовью для удовлетворения своих потребностей, совершенно забывая при этом о вас. Если они используют вашу любовь, чтобы почувствовать себя лучше и сделать хуже вам. Если они используют ваше доверие, привязанность и заботу ради лжи, обмана и воровства. Если они ведут себя постыдным образом, они также не заслуживают вашей искренней любви.

Они не заслуживают вашей любви, если используют ее против вас самих или если они используют свою собственную любовь, чтобы навредить вам.

Они по-прежнему будут достойны ваших добрых пожеланий и, может быть, даже вашей заботы, но не вашей любви.

Потому что все, включая вас, заслуживают элементарного проявления внимания. Все, включая вас, заслуживают благополучия. И каждый, включая вас, заслуживает любить того человека, который подарит свою любовь в ответ.опубликовано econet

Kris Gage

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