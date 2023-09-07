Не глотать, а сплевывать! Психосоматика обиды

Обида более всего вредит своему обладателю. И это не только горькие, тяжелые мысли. Обида может воплотиться в теле и стать причиной развития некоторых заболеваний. Как освободиться от этого деструктивного чувства? Предлагаем полезную методику.
Не секрет, что обида - одно из самых токсичных чувств и частая причина возникновения психосоматических расстройств. Именно обида является причиной бронхиальной астмы, онкологических заболеваний, женских болезней и т.д.
Обида содержит в себе послание «того, что ты сделал, быть не должно». Жаль, что вторая сторона бывает не в курсе этого, а чувство обиды как снежный ком растет и растет, превращаясь в симптом.
«Обида - это детская форма агрессии» такое определение я встретила однажды и полностью с этим согласна. Ведь если в семье не было принято выражать недовольство и отстаивать свои границы, остается один выход- обижаться. Это социально приемлемо. Бонусом выступает возможность получить то, что хочется, а вторая сторона может еще и извиниться. Чем плохо? Опять же тем, что вторая сторона может не знать, что ей надо извиниться, а сценарий жертвы продолжит существовать.
Хочу предложить вам алгоритм работы с обидой, который увидела у Марины Ивашкиной на декаднике по работе с психосоматикой в прошлом году с моими дополнениями.
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Итак, сам алгоритм «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
(техника предполагает работу с бронхиальной астмой, но таким же образом можно работать с любым другим симптомом). Понадобится листочек бумажки и ручка. Алгоритм содержит в себе три этапа.
1. С кем из родных, близких или знакомых людей у вас ассоциируется образ бронхиальной астмы (мастопатии, онкологической опухоли и т. д.)?
2. Что вы чувствуете к этому человеку? /Зачастую, это ощущение обиды/.
3. Выпишите минимум 5 пунктов или ситуаций, по поводу которых вы обижаетесь.
4.Оцените свою обиду от 0 до 100, где 0- совсем не обижаюсь, а 100- обижаюсь очень сильно.
Мы будем работать с обидами, процент которых выше, чем 40.
2 этап.
1. Что противоположно обиде?
/К примеру, легкость/
2. Когда эта легкость может ощущаться?
/К примеру, когда иду по берегу моря/
3. Попадите туда и соединитесь с этим образом.
4. Как сейчас видятся ситуации? На сколько процентов можно отпустить обиды сейчас? Внесите эти изменения в таблицу.
3 этап.
(Если обида не проходит.)
1.Представить обиду как ранку.
Что хотелось бы с ней сделать?
/ К примеру, смазать мазью/.
2.Что это за мазь? Как она выглядит? Представьте, что делаете это.
3. Как сейчас видится ситуация? На сколько процентов можно отпустить обиды сейчас? Внесите эти изменения в таблицу.
Данную технику стоит делать, повторяя, до снижения уровня обиды до 40 процентов.
Наверное, обида одно из самых неприятных и токсичных чувств к проживанию. Дело в том, что в отличие от других чувств, которые имеют выход, обиды могут копиться и в какой-то момент трансформироваться в болезнь.
С благодарностью вспоминаю рассказ своей клиентки, которая, находясь под наркозом во время операции, увидела, что "все эти годы буквально складывала обиды на мужа в матку, и это привело к возникновению миомы".
Надо сказать, что после операции она ощущала "будто теперь всё чисто и очень не хочется загрязнять это пространство снова".
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Как быть с чувством обиды, чтобы оперативных вмешательств не понадобилось, а на душе была легкость? Что делать?
1. Обида - это детская форма агрессии, которая не имела права быть выражена. Ситуация типичная: в семье есть гласный/ негласный запрет на злость, и выражать свою агрессию нельзя, но можно тихонько (или не совсем) обижаться. Такая семья крайне манипулятивна: “если ты придешь поздно, у мамы поднимется давление” (“за то, что происходит со мной, отвечаешь ты, но не я”).
Другими словами, обида- это злость, которая не нашла выхода тогда, но может найти его сейчас.
Если вы чувствуете обиду:
Что происходит в этот момент?
Подскачивший уровень адреналина и кортизола с помощью отреагирования возвращается в норму, не причиняя вреда.
“Обиды нужно не глотать, а сплевывать” (автор не известен).
2. Обида как способ обесточить себя.
Не секрет, что обида - чувство энергозатратное, даже если это таким пока не ощущается.
Другими словами, ежедневно обида поглощает энергию, которая могла была бы быть использована на другие, более приятные дела и события.
И здесь важно "закупорить пробоину". Это можно сделать следующим образом:
Есть ли обида сейчас?
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3. Сделайте выводы и понять, на что дает силы и разрешения данная ситуация.
Конечно, "иногда банан - это просто банан, но почему-то он достался вам".
Однажды в весьма неприятной и болезненной ситуации мне помог вопрос :" И что я теперь могу/разрешаю себе делать, чего могла сделать до этого?”
Я написала важному для меня человеку, с которым события были абсолютно не связаны, что соскучилась по нему. Казалось бы, что может быть проще? Но, именно это оставалось для меня сложным моментом аж несколько лет.
Как будто с помощью обиды родилась возможность прикоснуться к своей душе и появились силы и разрешение сказать то, на что их не хватало. А почему нет?
Поэтому прислушайтесь к себе и своим ощущениям, поняв какой импульс или какое действие рождается, если вы вспоминаете неприятную ситуацию, связанную с обидой?
“Всех, кто мне хоть раз желал плохого,
Хочется сейчас благодарить…
Я, пройдя сквозь боль, теперь готова
Доверять, прощать, ценить, любить…“ (с). опубликовано econet
Автор Ольга Вербицкая
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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