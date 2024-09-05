Не бойтесь отпускать

Отпускать - это часто больно. Больно прощаться с привычным, родным и дорогим. Но у жизни свои правила, она часто ставит жесткие условия. И награждая тех, кто нашел в себе смелость отпустить, жизнь дарит взамен что-то лучшее.
В первое время после потрясения мы живем с ощущением, что жизнь закончилась. Но наступает момент, когда мы поднимаем голову, чтобы открыто взглянуть на завтрашний день. Как отпустить плохое и не думать о нем? Ведь впереди нас ждет много хорошего…Эти ценные сосветы, как отпустить кого-то (или что-то) из своей жизни и двигаться дальше.
Прощаться с людьми и неодушевленными вещами заложено в нашей природе. Да, это не всегда просто. Но жизнь не стоит на месте, течет как река. А в одну и ту же воду, как известно, дважды войти нельзя… Отпускать бывает мучительно и горько. Конец любви, тяжелая утрата, переезд, перемены, которых не ждали… Мы оказываемся не готовы к изменениям, которые приносят потрясения и переживания.
Универсального рецепта от всепоглощающей душевной боли не существует. Кто-то уповает на целительное время, кто-то с головой окунается в дела и работу, чтобы забыться…
Но все-таки есть спасительные советы, которые дадут возможность удержаться на плаву и не свалиться в пучину депрессии.
Если вдуматься, то мы систематически отпускаем от себя кого-то и что-то. Часто «отпускание» ведет к благоприятным переменам, хотя мы об этом не задумываемся. К примеру, человек отказывается от вредной привычки и становится на путь здорового образа жизни.
Когда мы отпускаем себе во благо?
Отпуская, мы «форматируем» сами себя и открываем личностный рост.
Чтобы оставить отжившее, мешающее вам двигаться вперед, требуется определенная смелость. Вот ценные стратегии для борьбы с внутренними страхами.
Чувство утраты часто сопровождается ощущением, что мир обрушился и мы стоим в руинах.
Вам потребуется время на реабилитацию. Да, все уже никогда не будет таким, как раньше. А, может, это и хорошо? Время покажет.
Зачем мы изо всех сил держимся за людей, приносящих нам только несчастья?
Отпустить того, кто не ценит и не любит, удалить из жизни плохие вещи – это возможность рассмотреть действительно важное.
В итоге мы, оглянувшись, видим рядом совсем мало людей. Это родители, близкие, один или пара друзей. Но этого вполне достаточно. Ведь именно в данном окружении вы чувствуете себя счастливым. И, оказывается, прошлое обретает свой смысл. Былой опыт однозначно принесет пользу, сделает мудрее, спокойнее и рассудительнее. Это всё ваша жизнь.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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