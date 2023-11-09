Не берите на себя

✅Если на вас пытаются одеть что-то чужое, вы вполне можете ему это вернуть. А вот как это можно сделать – объясняет психолог Екатерина Кульбицкая.

Вспоминаю слова своего покойного отца: посмотри на бабушку, она ни с кем никогда не ругается, не выясняет отношения, не кричит. Все это было так. Но он никогда не говорил, что у бабушки постоянно тряслась нога и были бесконечные порывы всех послать подальше. Бабушка говорила, что лучше промолчать, что лучше со всеми иметь хорошие отношения, не доводить до скандала, не выяснять ничего. Короче проглатывать. Но проглатывать получалось только подставляя свою ногу, которая почему-то тряслась, и язык, который начинал работать дома, с близкими, и нес всякую чушь. А на людях это был идеальный человек.

Не надо всё брать на себя. Возвращайте!

Но не совсем об этом будет сегодня мой рассказ.

В моей жизни было много историй. Разных. И в том числе с отвратительным отношением ко мне. А все дело в том, что я всегда была виновата, или чувствовала себя виноватой, если меня обвиняли. Я соглашалась с обвинителем всегда. Тем самым не мешала ему освобождаться от своей вины.

Если мне говорили, что я ленивая - я чувствовала, что и правда ленюсь. Если говорили, что язвительная - я чувствовала язвительность. Свою естественно. И каждый раз оказывалась тем козлом отпущения, на которого все все сбрасывали.

Я всем была готова помочь избавиться от своего. Хотя потом видела в этом какой то свой героизм. Вот мол какая я хорошая, не ответила соседу на его злые слова. Просто обиделась. Затаила обиду. А потом долго не дышал нос, болела голова и еще много чего ощущалось в теле, которое предавала я сама.

Мои близкие мне давали советы, как выносить все удары, и ничем не отвечать. Выносить, это значит соглашаться с тем, что тебе говорят. И я соглашалась. Долго-долго.

Я и сейчас порой ощущаю, что беру не свое, но сейчас хоть могу это здраво оценить. Ну и отдать.

Но самое противное, что меня не научили отдавать чужое. Не брать на себя.

Несколько лет назад я познакомилась с одной женщиной. Мы часто и долго общались. Она была олицетворением того, что я никогда не могла себе позволить. Она ничего не брала на себя, и с кем не боролась, все отфутболивала от себя словесно, и никогда не чувствовала своей вины. Это было постоянно. Я восхищалась ей. Она не боялась испортить отношения, не боялась заявить о себе, не боялась быть неудобной. Границы ее личности были настолько сильными, что она позволяла себе даже топтаться по чужим. И это было так.

Если на вас пытаются одеть что-то чужое, вы вполне можете ему это вернуть. Например:

- Опять из за вас я опоздал на работу.

- Вы опоздали из за своей расхлябанности.

- Вы делаете очень плохо свою работу каждый раз.

- Вы каждый раз мне плохо объясняете.

- Вы плохо воспитали своего ребенка.

- А у вас вообще нет детей.

- У нас в классе есть несколько отстающих.

- Ну, с такой учительницей это не мудрено.

- Вы всегда выглядите неопрятно.

- Это лучше, чем не иметь мозгов.

Я могу продолжать и продолжать этот длинный список выражений, которые избавляют от чувства вины, но думаю тема понятна. Надеюсь я хорошо показала, как следует реагировать на нарушение границ, на желание другого сбросить на Вас свои проблемы.опубликовано econet

Автор Екатерина Кульбицкая

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet