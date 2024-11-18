«Нашел из-за чего переживать»: что нельзя говорить людям с депрессией?

Человек, страдающий депрессией, крайне уязвим перед любыми внешними влияниями. Поэтому есть высокий риск причинить ему дополнительный вред обесцениванием его чувств и переживаний. Как правильно поддержать человека, пребывающего в депрессивном состоянии?

Многие родственники или близкие, в кругу которых находится страдающий депрессией человек, часто не до конца осознают серьезность этого заболевания. А зря, поскольку эта болезнь входит в международный классификатор.

Что нельзя?

Первое что нужно понять, это то, что нельзя обесценивать чувства и состояние другого.

Например человек рассказывает, что устал от жизни и хотел бы чтобы все это прекратилось, а ему говорят:

"Не раскисай".

“Ничего страшного, ноги в руки и вперёд”,

“Тебе просто нужно взбодриться”,

“Хватит вату катать, полезным бы чем занялся”,

Подруга часто говорит что ей грустно, а другая отвечает “Мужика тебе нормального надо, и вся хандра пройдёт”.

“Вся придурь у тебя потому, что семьи нет”.

“Тебе просто нужно найти хобби, займись чем-нибудь”.

“Нашел из-за чего переживать, какие у тебя могут быть проблемы, работа есть, руки ноги целы”.

“Может тебе собаку или кошку завести всё веселее будет?”.

“Попей глицинчику, витаминчиков - отпустит”.

Во всех этих высказываниях такой “поддержки”, присутствует обесценивание. Человек в подобных переживаниях и так сам себя обесценивает, а ему ещё и со стороны прилетает.

Каждый человек разный, и каждый по-своему переживает различные ситуации, проблемы и обстоятельства.

В таких случаях рекомендуется для родственников ни в коем случае не сравнивать переживания человека с какими-то своими, даже если, на ваш взгляд, они кажутся более серьезными или проблемными.

Не перетягивайте одеяло на себя, рассказывая, как удачно решилась проблема у вас. Это может, конечно, помочь, но не всегда, но вряд ли это сейчас будет нужно человеку.

Перестаньте советовать, что нужно сделать человеку в этот момент. Это и без депрессии бесит.

А что можно говорить?

Когда у человека депрессия, он гораздо тоньше и острее чувствует неискренность и не стоит для галочки пытаться его утешить или предлагать помощь.

То есть мы аккуратно предлагаем ему помощь форме вопроса, чтобы человек задумался, а не форме утверждения, чтобы начал сопротивляться.

И прилагаю небольшую пометку которая поможет вам понять как общаться с человеком у которого депрессия или похожее состояние.

Памятка, если рядом человек с депрессией или похожим состоянием

не нужно говорить человеку, что все ерунда и не стоит его внимания,

не нужно сравнимать его состояние с тем, что пережили вы или ваш знакомый,

нельзя советовать, что человеку делать,

можно предложить помощь, сказать "если нужно, я рядом",

можно предложить обратиться к психологу, но в форме вопроса "не думал ли ты, не хотел ли ты".опубликовано econet

Автор Вьюков Антон

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