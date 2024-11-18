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«Нашел из-за чего переживать»: что нельзя говорить людям с депрессией?

Источник: b17.ru 18 ноября 2024 6604
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Человек, страдающий депрессией, крайне уязвим перед любыми внешними влияниями. Поэтому есть высокий риск причинить ему дополнительный вред обесцениванием его чувств и переживаний. Как правильно поддержать человека, пребывающего в депрессивном состоянии?

«Нашел из-за чего переживать»: что нельзя говорить людям с депрессией?

Многие родственники или близкие, в кругу которых находится страдающий депрессией человек, часто не до конца осознают серьезность этого заболевания. А зря, поскольку эта болезнь входит в международный классификатор.

Что нельзя?

Первое что нужно понять, это то, что нельзя обесценивать чувства и состояние другого.

Например человек рассказывает, что устал от жизни и хотел бы чтобы все это прекратилось, а ему говорят:

  • "Не раскисай".
  • “Ничего страшного, ноги в руки и вперёд”,
  • “Тебе просто нужно взбодриться”, 
  • “Хватит вату катать, полезным бы чем занялся”, 
  • Подруга часто говорит что ей грустно, а другая отвечает “Мужика тебе нормального надо, и вся хандра пройдёт”.
  • “Вся придурь у тебя потому, что семьи нет”.
  • “Тебе просто нужно найти хобби, займись чем-нибудь”.
  • “Нашел из-за чего переживать, какие у тебя могут быть проблемы, работа есть, руки ноги целы”.
  • “Может тебе собаку или кошку завести всё веселее будет?”.
  • “Попей  глицинчику, витаминчиков - отпустит”.  

Во всех этих высказываниях такой “поддержки”, присутствует обесценивание. Человек в подобных переживаниях и так сам себя обесценивает, а ему ещё и со стороны прилетает.

Каждый человек разный, и каждый по-своему переживает различные ситуации, проблемы и обстоятельства.

В таких случаях рекомендуется для родственников ни в коем случае не сравнивать переживания человека с какими-то своими, даже если, на ваш взгляд, они кажутся более серьезными или проблемными. 

Не перетягивайте одеяло на себя, рассказывая, как удачно решилась проблема у вас. Это может, конечно, помочь, но не всегда, но вряд ли это сейчас будет нужно человеку.

 Перестаньте советовать, что нужно сделать человеку в этот момент. Это и без депрессии бесит.

«Нашел из-за чего переживать»: что нельзя говорить людям с депрессией?

 А что можно говорить?

Когда у человека депрессия, он гораздо тоньше и острее чувствует неискренность и не стоит для галочки пытаться его утешить или предлагать помощь.

То есть мы аккуратно предлагаем ему помощь форме вопроса, чтобы человек задумался, а не форме утверждения, чтобы начал сопротивляться.

И прилагаю небольшую пометку которая поможет вам понять как общаться с человеком у которого депрессия или похожее состояние.

Памятка, если рядом человек с депрессией или похожим состоянием

  • не нужно говорить человеку, что все ерунда и не стоит его внимания,
  • не нужно сравнимать его состояние с тем, что пережили вы или ваш знакомый, 
  • нельзя советовать, что человеку делать,
  • можно предложить помощь, сказать "если нужно, я рядом",
  • можно предложить обратиться к психологу, но в форме вопроса "не думал ли ты, не хотел ли ты".опубликовано econet

Автор Вьюков Антон

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Источник: https://econet.kz/

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психология Вьюков Антон депрессия обесценивание семья помощь

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