Наше добро к нам же и возвращается. Иногда спустя долгое время. А иногда - тотчас. Это банальная фраза. История тоже банальная. Простая. Но истина тоже ведь простая. И особенно интересно, что возвращается наше же добро, мы его иногда можем даже узнать. И сказать: "о! Так это же мое добро, которое я пустил по водам, как хлеб, - и вот, по прошествии многих дней мой хлеб вернулся ко мне!". И не только хлеб. Еще масло, колбаса, вкусная ветчина, курица-гриль, сардельки, кетчуп и еще разные вкусные вещи. Причем наши.

Один мужчина оказался совершенно без денег и в долгах. Карты ему заблокировали, счета заблокировали, наличные деньги кончились и в долг никто не дает. Потому что знают: человек - банкрот. И деньги, конечно, не отдаст в ближайшее время. Машину тоже арестовали. А маленький бизнес рухнул. И вот этот Петр сидел дома и хотел есть. А еды купить не на что. Такие дела. Он стал смотреть, что можно продать. Ничего особенного не нашел, он продал уже все, что можно. Что могли купить. А мебель или холодильник, в котором ничего нет, можно продать в интернете, но это не быстро. Тем более, интернет отключили, надо с телефона размещать объявление, пока на телефоне деньги не кончились...

Извилистыми путями к нам возвращается наше добро

В общем, он шарил по шкафам в надежде найти для продажи какую-нибудь вещь. И нашел старую дубленку, она еще ничего так была, можно было за нее выручить две-три тысячи или больше. С этими мыслями Петр пошел выносить мусор. Он прочитал, что надо освободить квартиру от хлама, тогда дела улучшатся. А в отчаянном положении люди начинают верить в то, над чем раньше бы посмеялись цинично. Вот он и пошел с пакетом на помойку. И на помойке встретил старика в пиджаке. Неприятного старика с татуировками, с железными зубами и с фиолетовым носом, совсем даже не благообразного. Противный такой старик, видно, что сидевший и пьющий.

Старик копался в контейнере и дрожал от холода в своем пиджачке - зима же была. Градусов пятнадцать. Петр подумал, что может тоже превратиться в такого вот старика скоро, впору начать копаться в контейнере, до того хочется есть. Но, может, удастся все же занять денег, хотя он и так всем должен. Старика стало жалко очень, видно было, как его трясет от холода и с перепою... И Петр сходил домой, взял эту дубленку для продажи, да старику и отдал. На! И пошел обратно домой, ломая голову, где бы денег взять.

И тут нищий его позвал: "Эй!". Петр вернулся, он недалеко ушел. И старик протягивает ему стодолларовую купюру. И говорит: "Хозяин, это твое. В кармане лежало, за подкладкой!". Это в жирные хорошие годы Петр в дубленке летал в Турцию ранней весной. И, видимо, сунул купюру в карман, да и забыл. С тех пор не надевал куртку-то, новую купил, модный пуховик. А старик оказался с понятиями, честный, вот и позвал хозяина. И отдал деньги. Петр чуть не подпрыгнул от радости. Немножко только подпрыгнул, слегка. Разулыбался. Порозовел. И вместе со стариком пошел в обменный пункт, поменял доллары на рубли, а потом они вместе пошли в магазин и накупили еды, вот так. И разделили на двоих честно.

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Хотелось бы добавить, что Петр позвал старика к себе жить. Но этого не было. Да старик и не хотел, он привык к своей жизни. Он получил теплую дубленочку и кучу вкусной еды, и тут же пошел по своим делам. А Петр плотно поел и как-то на душе полегчало. Стало повеселее. Вернулись силы. И тут же позвонил старый знакомый, предложил пока поработать водителем, а там видно будет. Завтра выходи! Петр и вышел. И постепенно все как-то наладилось и образовалось, так часто бывает, когда человек успокоится, поест и наберется сил...

Так что история не романтическая, но жизненная. К нам возвращается наше же добро, причем извилистыми путями. Наши же деньги, которые мы положили в карман когда-то, а потом отдали вместе с карманом бедному путнику, который замерз зимой... Кстати, и курс доллара с тех пор, как их в карман положили, сильно повысился. Но и инфляция повысилась. Если посчитать на бумажке, получится, что Петр, ежели в продуктах измерять, получил свое плюс цену поношенной дубленки. А он специально посчитал, чтобы удостовериться, что добро возвращается в том объеме, в котором мы его отдали. И мусор выносить тоже полезно.

Делиться посильно вообще полезно. Добро возвращается в самый нужный момент, если было сделано в самый нужный момент...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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