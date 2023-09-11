Нарциссическая ярость. Причины и последствия

Нарциссический гнев или нарциссическая ярость – вспышка, за которой скрывается травма и желание из травмы выправить оппонента. Травма обнаруживает несовершенство, провоцирующее нестерпимый стыд.

"Свойство зеркальце имело:

Говорить оно умело".

А. С. Пушкин

Вот так Кохут определяет этот феномен:

«Нарциссическая ярость возникает во многих формах; однако, все они имеют специфический психологический оттенок, который отводит им отличительное положение в обширной сфере человеческой агрессии. Жажда мести, исправления зла, уничтожения обиды, совершаемые любыми средствами и глубоко укорененное, неумолимое принуждение в преследовании этих целей, которые не дают покоя тем, кто пострадал от нарциссической травмы — таковы характерные черты нарциссической ярости во всех ее формах, отличающие ее от других видов агрессии» (Kohut, 1978).

Причины нарциссической ярости

Те, кто пострадал от агрессии и унижения несут в себе эту мину замедленного действия. Как правило, она (ярость) не осознается и еще сложнее осознать то, что является спусковым крючком.

Это бессознательная агрессия всегда адресована кому-то лично, но прорываясь из глубин может быть опрокинута на того, кто хоть чем-то напоминает обидчика, с той разницей, что тот кому достанется порция ярости не виновен и, как правило, беззащитен.

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Поэтому часто нарциссическая ярость обрушивается на детей их родителями, учителями или другими значимыми взрослыми.

Нарциссическая ярость как несостоявшийся ответ на ярость (если сразу в конфликте или нападении ее выразить не удалось) может приобретать форму жажды мести и, даже если последняя со временем сходит на нет, то остается ноющая обида и злость к агрессору. Он превращается в виновника всех бед.

Нарциссический гнев или ярость не всегда сокрушительны и представляют активный акт, она может быть завуалирована и прорываться как сарказм, дозировано, словно порция яда, выдаваемый тому, кто как-то напомнил агрессора (в первую очередь поведением).

Условно я бы разделила нарциссическую ярость на два типа.

Рассмотрим на примерах.

Классический пример нарциссической ярости представлен в сказке Пушкина о Мертвой царевне, когда мачеха разбивает зеркало, осознав, что не выдержала конкуренции с падчерицей.

Такие вспышки часто демонстрируют неуверенные в себе родители, родители которых не дали им возможности реализоваться.

Они порой сами не осознают, что или раскрывающаяся красота и молодость чада воспринимаются ими как нечто, что ставит под угрозу их красоту, молодость и право на вечную жизнь.

В этом примере акцент скорее на внешнее, хотя в сказке есть намек, что молодая царевна «и умом и всем взяла».

Так неуверенность в своем уме, внешней привлекательности самого родителя (в данном случае матери) провоцирует гнев, который скрывает неуверенность, порожденную стыдом. Это стыд несовершенства старости на фоне совершенства молодости.

Действительно, важная задача матери на этапе созревания дочери, превращения ее из девочки в девушку и будущую женщину, совладать со своими бессознательными импульсами, уступить «пальму первенства» на дороге жизни.

В этот период мать видит в дочери конкурентку по отношению к главному мужчине в семье – отцу.

Но и отцы не редко несут такую же травму в семью. Сами выросшие без отцов, воспитанные агрессивными или холодными матерями, они не чувствуют своей самоценности. Для таких родителей дети – продолжение их самих и не больше и как правило такие родители подавляют подростковый бунт, не дав детям обрести индивидуальность.

Для таких отцов пусковым механизмом нарциссической ярости может быть любая ситуация в которой они чувствуют свое собственное бессилие и здесь все приемы хороши: от сарказма до рукоприкладства.

Отец может обрушиться на дочь, приправив ярость инцестуозным мотивом, который трудно поддается его контролю.

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Ели ребенок, простите за сленг «тупит», решая задачу и, родитель наталкивается на собственную неспособность объяснить, так чтобы ребенок понял, то не трудно догадаться, кто останется виноватым.

Нарциссическая ярость возникает в ответ, как на предъявление бессилия самого родителя, так и в ответ на «превосходство» ребенка.

Ни первое ни второе не прощается, потому, что это две стороны одного зеркала. А что с такими зеркалами делают, нам Александр Сергеевич уже рассказал.

Так, например, когда ребенок являет миру свои таланты, а первые ценители, конечно родители, то его первые произведения могут быть обесценены и будут с большей вероятностью, если родители свои таланты не реализовали.

Есть такие люди, которые до седых волос упиваются воспоминаниями юности о тех перспективах и надеждах, которые они подавали и это уже право на совершенство.

И представьте, только если их чадо вдруг демонстрирует проблески (ростки) одаренности, а если еще и в том же виде деятельности, в котором родитель не реализовался или ребенок вообще другой (например, гений информатики родился в семье несостоявшегося поэта или наоборот гуманитарий у родителя средненького такого технаря)!

Это же непереносимо. Это же вообще «чужой»!

Трудное дело быть родителем и особенно трудное, когда у самого родителя внутри ощущение ничтожности и несостоятельности.

А рядом еще это зеркало, которое то тебе покажет твое безобразие от которого и так тошно, то намекнет, что жизнь ты «просрал!», не смог и вообще «никто».

Дальше травма как эстафета передается из поколение в поколение, с установкой, что любовь это невозможность быть собой, а отражение грандиозности партнера. Второй путь самому стать таким – великим и ужасным, грозным и свирепым, но конечно «справедливым», т. к. все делается из побуждения «я ж тебе добра желаю».

Да только вот «добра желаю», а причиняю зло (под видом добра).

А еще ребенок может, невольно скопировав родителя или общество, выдать что-то в обществе неприемлемое, порицаемое (вне культуры) и получит оплеуху уже за то, что бросает тень на родителя (родительский стыд перед общественным мнением).

Так родители кормят детей не наливными, а гнилыми или отравленными яблочками.

Что делать детям? Даже если уже давно выросли, понять, что это не их ответственность и принять несовершенство родителя, не смотря на то, что может сам родитель этого сделать не смог. Жить в заблуждении тоже в каком-то смысле выбор. А выбор надо уважать.

Что делать родителям? Реализовывать, искать возможности проявить, закопанное в землю и дать детям свободу быть собой.

Быть собой никогда не поздно!

Задайте себе вопрос "Почему я ору?" "Почему превращаюсь в язву?" "Почему бью того, кого вроде бы люблю?"

И вы почувствуете как опускаются ваши руки и гнев сходит на нет. Примите свое бессилие и отпустите. Дайте другому выбор. Попробуйте договориться. Признайте, что не можете помочь. Этим вы поможете и себе и своему ребенку (партнеру).

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Осознавайте! Отслеживайте и делайте выводы и Делайте то, что хотите, а не то что кто-то когда сказал «надо».

Я думаю, эта статья в полной мере объясняет почему подростку так важно выбирать дело и/или профессию из любви, а не из престижа или необходимости.

Я думаю, эта статья, в полной мере позволяет родителям признать свои ошибки, свое несовершенство и полюбить свою человеческую природу, чтобы однажды сказать своему сыну или своей дочери «Прости!».

Я уверена, дети поймут, ведь чем старше, тем больше они догадываются о том, что родители просто люди и потому прощают, беря на себя ответственность за свою жизнь.

Посвящаю всем детям и всем родителям!

Живите в мире!опубликовано econet

Автор Алевтина Сердюк

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