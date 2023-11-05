Нам надо учиться встречать Бога

Нам надо учиться молиться, но не попрошайничать, а встречать Бога. То есть стать перед Богом вечером, утром или когда угодно и сказать: Господи, я знаю, что Ты вездесущий, Ты везде, Ты и тут, и я — в Твоем присутствии; как это дивно! Можно, я с Тобой немножко посижу, и вместо того, чтобы Тебе речи держать я просто помолчу с Тобой?..

Нам надо учиться молиться, но не попрошайничать, а встречать Бога. То есть стать перед Богом вечером, утром или когда угодно и сказать: Господи, я знаю, что Ты вездесущий, Ты везде, Ты и тут, и я — в Твоем присутствии; как это дивно! Можно, я с Тобой немножко посижу, и вместо того, чтобы Тебе речи держать я просто помолчу с Тобой?..

Вы знаете, как бывает иногда, друзья встречаются, сидят у камина. Пришел вечер. Сначала оживленный разговор, потом разговор делается более тихий, углубленный, а потом даже разговаривать не хочется, потому что так хорошо быть вместе. И друзья сидят, и вместе молчат. Вот этого нам надо искать в молитве. Не того, чтобы Богу сказать что-то для Него новое, что вы можете нового для Бога сказать после тысячелетий? Но вы можете начать с того, чтобы с Ним поговорить, Ему рассказать: сегодня вот такой был день, меня жизнь бросала в ту или другую сторону, то смущало, это смущало, это было большой радостью, вот как день прошел; а теперь немножко тише посижу с Тобой…

Потом будет делаться тихо, в комнате тихо делается, когда я перестану молоть словами или мыслями. И тогда побыть с Богом: я на Него смотрю, Он на меня смотрит, и нам так хорошо друг со другом…»

Митрополит Антоний Сурожский

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