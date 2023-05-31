Надо ли прощать долги? 3 причины постараться получить долг

Вам кто-то долго не отдаёт долги? Узнайте из нашей статьи, как это может отразиться на вашей жизни и ваших отношениях с деньгами.

Вот взяли у вас деньги в долг и не отдают. Сумма не такая уж большая; напоминать как-то неудобно. Или вам не отдали деньги за вашу работу, часть отдали, а часть - не отдают. И доброму человеку хочется на это плюнуть; не хочется нервы себе портить и казаться мелочным. Или в магазине вам не возвращают деньги за негодный товар… Может, оставить все как есть, не требовать, не ругаться? Проблема вот в чем: во-первых, подсознание никогда не забудет о долге. Мы всегда будем помнить, как нас использовали, обманули, пренебрегли нами. Это будет влиять на нашу самооценку, отнимать силы и энергию. Мы все чаще будем проявлять слабость в денежных делах; а дела финансовые не терпят слабости. И наше благосостояние начнёт ухудшаться.

О чужих долгах: так ли они безобидны для вас?

Во-вторых, те, кто не отдал деньги и те, кто в курсе ситуации, теперь воспринимают нас как жертву. Как слабое существо, которое годится в пищу и не может за себя постоять. Наши вялые попытки напомнить о долге ни к чему не привели. Значит, мы ничего не значим, нас можно и дальше использовать! И дела с нами иметь можно только для того, чтобы опять нас обмануть… Эту «программу» безошибочно будут считывать мошенники и воры.

И самое главное - мы продемонстрировали судьбе, что деньги нам не нужны. Мы прекрасно без них обходимся; мы даже не прилагаем усилий, чтобы получить то, что нам принадлежит по закону! Мы легко отдаём свой труд, своё время, свою жизнь в виде денег другим людям. Ну, значит, деньги нам не нужны. И доход начинает уменьшаться, а убытки - расти; именно с того момента, как мы опустили руки…

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Так что добиваться своего нужно всеми законными способами. Иначе мы сами пострадаем и лишимся дохода. Даже если не получится вернуть деньги, усилия зачтутся и вознаградятся потом. Мы честно боролись! Если же вы твёрдо решили «плюнуть» на долг, надо честно и открыто сказать себе это. «Я дарю эти деньги тем, кому они нужнее». Все. С этого момента о долге вспоминать не надо. Вы его простили и деньги подарили. А колебаться, сомневаться, ждать возврата и мучить себя больше не надо. И в будущем полученный урок нам пригодится… опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

Иллюстрации ©Владимир Куш

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