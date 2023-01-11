Надежда: почему это так важно

Иногда надежда - это всё, что держит нас на плаву. Почему такое хрупкое и эфемерное чувство обладает мощной силой? В любом возрасте надежда оказывает позитивное влияние на человека и его судьбу. В самых безнадежных и трагичных ситуациях она не покидает нас.

В любой сфере жизни, начиная от хрупких уз, связывающих людей друг с другом, до уязвимости и беззащитности в этом хаотичном мире, жизнь пропитана вероятностью плохих событий. Такие вещи, как несчастные случаи, заболевания и неожиданный летальный исход, происходят ежедневно. Мы осознаем их возможность, но должны отыскать способы двигаться дальше в этом мире, где никто не даст никаких гарантий.

Сила надежды

Главное оружие, которое дает противостоять страху перед опасностями жизни, - это надежда - вдохновляющее чувство, что все изменится к лучшему, что мы в силах противостоять обстоятельствам, что в мире хорошее и плохое находятся в равновесии.

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Что делает для человека надежда

Позитивное влияние надежды отмечается даже в научных исследованиях.

Среди людей с хроническими недугами надежда связана с совершенствованием навыков выживания, благополучием и практикой здорового образа жизни . Надежда оберегает от депрессии и суицидальных мыслей.

. Надежда оберегает от депрессии и суицидальных мыслей. У подростков надежда позитивно отражается на здоровье, качестве жизни, самооценке и целеустремленности. Это серьезный фактор в воспитании личностной зрелости и устойчивости.

Указанные преимущества действуют и для лиц более преклонного возраста, когда вероятность негативных событий повышается: здоровье дает сбои, нас подстерегают жизненные неудачи (потеря работы, проблемы в семье).

Проблемы молодости, как правило, связаны с ростом и становлением, но последующую жизнь можно считать периодом консолидации и принятия себя, несмотря на то, что здоровье убывает, а жизненная ситуация меняется к худшему.

Надежда - щит и путь

Надежда считается сильной защитой от страха перед серьезным заболеванием.

Она направлена на поиск радости и утешения в самых безнадежных случаях.

Надежду можно культивировать и укреплять в редкие, но такие отрадные моменты безмятежности.

Надежда позволяет прожить события, кажущиеся непреодолимыми. Материальные проблемы, несчастный случай, борьба со смертельным недугом – в эти моменты надежда на утешение будет оптимальным выходом из ситуации.

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Ложная надежда

Если надежда базируется на реализме, она несет положительный заряд. Но надежда за пределами возможного - это риск разочарования. Фантастические ожидания удерживают нас от радостных моментов здесь и сейчас, так как они направлены в сторону миража.

Надежда на надежду

Надежда – важная часть благополучия. Как культивировать ее?

Можно начать с благодарности. Полезно уделять каждый день несколько минут ревизии положительных моментов своей жизни. Пусть маленьких, незначительных, но рождающих надежду.

Далее можно начать представлять реальные пути улучшения обстоятельств. Боль и дискомфорт не вечны. Любые печали через время уходят, отдаляются. Поэтому важно выбрать осознанность в зарождении и приумножении позитива.опубликовано econet

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