Мы в ответе за тех, кого вовремя НЕ ОТПУСТИЛИ

Хорошие мальчики и девочки, не прожившие подростковый бунт, продолжают оставаться в этом тесном образе Я всю оставшуюся жизнь…

В ходе работы с актуальными психологическими проблемами своих клиентов (зависимые отношения, слабые психологические границы, токсичное чувство вины и пр.), часто обнаруживаю за этим неразрешенную задачу сепарации от родителей. Закономерно возникает ряд вопросов: Что мешает ребенку сепарироваться от родителей? Что происходит в душе у ребенка, переживающего сепарационные процессы? Что переживают родители ребенка-подростка? Какой вклад вносят родители в неудавшуюся сепарацию? Что происходит, если процесс сепарации оказывается неуспешным? По каким признакам это можно определить? Попробую в своей статье ответить на все эти вопросы.

Сепарация: сложный период для всей семьи

Сепарация как условие развития личности

Что происходит в душе подростка?

Переживания родителей

Ловушка вины

«Предательство» родителей как норма развития

Неразрешенная сепарация

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Сепарация как условие развития личности

Сепарация это не просто процесс физического отделения от родителей, это возможность через это отделение встретиться со своим Я, познать его, обрести свою уникальную идентичность. В процессе индивидуального развития ребенка мы можем наблюдать его периодические движения от родителей к себе и обратно. Эти движения от себя к Другому и от Другого к себе происходят циклично. В отдельные периоды эти тенденции становятся ярко выраженными, полярными.

В индивидуальном развитии ребенка есть два таких ярких периода движения от родителей – кризис раннего возраста, часто обозначаемый психологами как «Кризис Я-сам!», и подростковый кризис. Особенно остро этот процесс разворачивается в подростковом возрасте, в котором перед подростком буквально стоит выбор: предательство себя либо предательство своих родителей. Именно в этой точке выбора происходит сепарационный процесс.

Следовательно, психологическое отделение от родителей (иначе сепарация) – естественный процесс, отражающий логику индивидуального развития ребенка. Чтобы подростку встретиться с собой, ему необходимо выйти из психологического симбиоза со своими родителями.

Что происходит в душе подростка?

Подростка разрывает между родителями и сверстниками, между злостью к родителям и виной. С одной стороны есть родители с их миром, с их видением жизни, с их жизненным опытом. Ему нужно только принять этот мир, согласиться с ним. Принять «правила игры» родителей, поддерживать их нормы и ценности. Выбор такой перспективы обещает комфорт и любовь родителей. Это удерживает ребенка от назревающей потребности в отделении.

С другой стороны перед подростком открывается новый мир – мир друзей с возможностью проверить родительский опыт, не принимать его на веру, получить свой собственный опыт. Это увлекает, захватывает, интригует и пугает одновременно. Для подростка это выбор.

И выбор очень непростой!

Переживания родителей

Непросто и родителям. Сепарационные процессы детей даются хорошим родителям, как правило, крайне болезненно. Их ребенок меняется, экспериментирует, примеряет новые непривычные образы себя, пробует новые формы идентичности, новые способы отношений. И родителям бывает зачастую непросто согласиться с этим, перестроиться и принять его новый образ. Из привычного, удобного, прогнозируемого, послушного он превращается в непредсказуемого, непривычного, неудобного… Принять и пережить это непросто. Родители в это период проживаю целую гамму непривычных и непростых для себя чувств по отношению к подростку. Какие же это чувства?

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Родителям страшно: Не влез бы куда… Не натворил бы чего… Что из него выйдет? Вдруг свяжется с дурной компанией? Попробует наркотики? А вдруг останется таким навсегда?

Родители злятся: И в кого он такой? Когда это уже прекратится! Сколько можно? Достал уже!

Родителям обидно: Чего ему не хватает? Стараешься-стараешься для него, ничего не жалеешь, растишь-растишь, ночей не спишь, а он… Неблагодарный!

Родителям стыдно: Стыдно перед людьми! Позоришь нас своим поведением! Не таким я представлял себе своего ребенка!

Родители тоскуют: Что стало с моим ласковым мальчиком? Куда делась моя послушная малышка? Как быстро пролетело время и когда они успели вырасти? Время не вернуть и дети никогда уже не будут маленькими…

Ловушка вины

Изменения в поведении подростка вызывают сильную тревогу у родителей: Что произошло с моим ребенком?

Родители в сложившейся ситуации начинают судорожно искать способы «вернуть» ребенка в прежнее привычное, «правильное» состояние. В ход пускаются все доступные средства: уговоры, угрозы, устрашения, обиды, стыд, вина… У каждой родительской пары свое уникальное сочетание вышеназванных средств.

На мой взгляд, самым эффективным по части прерывания сепарационных процессов является сочетание вины и стыда с доминированием вины.

Сделаю небольшое отступление относительно сути вины.

Вина и стыд – социальные чувства. Они позволяет человеку стать и оставаться человеком. Эти чувства создают ощущение социальной принадлежности – Мы. Переживание этих чувств задает вектор в сознании, направленный на Другого. В определенный момент индивидуального развития вина и стыд играют ключевое значение. Переживание ребенком вины и стыда зарождают у него моральное сознание и создают возможность для преодоления им эгоцентрической позиции – феномен децентрации. Если же этого не происходит (по ряду причин), или происходит в незначительной степени, то человек вырастает фиксированным на себе, проще сказать – эгоистом. Клиническим вариантом такого варианта развития может выступать социопатия.

Однако, если переживания этих чувств становятся чрезмерными, то человек «слишком далеко уходит от своего Я к Другому», Другой становится доминирующим в его сознании. Это путь к невротизации.

Поэтому в отношении вины, как впрочем и в отношении любого другого чувства, в психологии не стоит вопрос «Хорошо-плохо?», а скорее стоит вопрос ее уместности, своевременности и степени выраженности.

Однако возвратимся к нашей истории – истории сепарации.

Хорошие родители, поэкспериментировав с набором антисепарационных средств, очень скоро понимают, что лучше всего «на удержание» работает вина. Пожалуй, ни одно чувство не способно так удерживать другого, как вина. Использование вины для удержания – манипулятивный по сути прием. Вина - это про связь, про лояльность, про Другого и его отношении ко мне: «Что думают обо мне другие?» Вина липкая, обволакивающая, парализующая.

- Ты был таким хорошим мальчиком /девочкой в детстве!

За этими словами родителей читается следующее послание:

- Я люблю тебя только, когда ты хороший!

Вина – это манипуляция любовью.

- Если я плохой, то меня не любят – так подросток расшифровывает для себя родительское послание. Слышать такое от самых близких людей невыносимо. Это вызывает желание доказать обратное – Я хороший! И не меняться…

Так оказываются фрустрированы сепарационные процессы ребенка.

Подросток попадает в ловушку вины.

Идет время, и реальный непринимающий, обвиняющий родитель с посланием «Как ты можешь быть таким!» становится постепенно внутренним родителем. Ловушка вины – вины навязанной извне – захлопывается и становится внутренней ловушкой – ловушкой сознания. Отныне человек становится заложником своего образа «Я хороший мальчик/девочка» и сам сдерживает себя от изменений изнутри.

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Далеко не каждый ребенок способен противопоставить родителям что-то эффективное против вины. Наказание за бунт для многих оказывается непереносимым: дистанция, игнорирование, нелюбовь. И наверняка есть немало взрослых людей, которые подобно моим клиентам вполне могут примерить к себе следующие фразы: «Я подавлял это в себе. Не позволял себе быть плохим. Старался быть хорошим, очень правильным, слушал своих родителей, читал нужные книжки, вовремя приходил домой». Подросток же в норме асоциальный: бунтующий, дерзкий, бросающий вызов всему привычному.

Каюсь, грешил этим и я, хоть теоретически все это и знал. И порадовался, когда моя дочь-подросток интуитивно изобрела оригинальный способ, позволяющий ей оказаться недоступной для моей ловушки вины. В ответ на мои слова о том, «куда делась моя милая послушная девочка?», я услышал следующее:

- Папа, я изменилась. Я стала плохой!

Слава Богу, у меня хватило мужества и мудрости услышать и понять значение этих слов. Это моя задача как родителя - прожить расставание со своим ребенком, грустить и оплакивать его уходящее детство, которое для меня так мило и так дорого. И отпустить ребенка в большой мир, к другим людям. И я с этим справлюсь самостоятельно, не втягивая его в свои переживания по поводу его взрсления. И тем более,не удерживая его в детстве для того, чтобы избежать своих переживаний. А без всего этого невозможна радость от встречи с ним взрослым, да и сама эта встреча невозможна.

«Предательство» родителей как норма развития

Подросток стоит перед выбором: «Мир родителей или мир сверстников?» И для того, чтобы сепарироваться, а следовательно развиваться, психологически расти, подростку естественно и неизбежно приходится предавать мир родителей. Делать это проще посредством идентификации со сверстниками. Тем более что ценность дружбы становится в этом возрасте доминирующей и подростки начинают дружить против родителей. Противоестественным является, когда подростки выбирают мир родителей и предают мир сверстников. Это тупик в развитии.

Выбор этот тяжел. Особенно непростая ситуация складывается тогда, когда родители хорошие, и практически неразрешимая, когда они идеальные. В норме ребенок со временем разочаровывается в своих родителях. А без разочарования невозможно и встречи. (Писал об этом здесь..Инфантильные качели... и здесь Иллюзии об идеальном мире... ) Идеальный родитель не дает повода для злости, для разочарования. И уйти от такого родителя невозможно.

Процесс сепарации осложняется и тогда, когда родители или кто-то один из них умер. В этом случае также невозможно разочароваться – образ родителя остается идеальным. Если родитель уходит в этот период развития, ребенок разочароваться в нем не может.

Неразрешенная сепарация

Неспособность «предать» родителей имеет два варианта последствий: ближайшие и отсроченные.

Ближайшие последствия могут проявляться в виде проблем отношений со сверстниками. Неспособность предать родителей может привести к предательству друзей. Подросток в этом случае оказывается не в самой лучшей ситуации: свой среди чужих, чужой среди своих. В худшем своем варианте это может стать причиной буллинга.

Отсроченные последствия в двух словах можно описать как склонность к эмоциональной зависимости. Кроме этого возможны проблемы с личными границами, проблемы с выстраиванием отношений, социальная робость.

Попробую набросать проявления, которые могут маркировать проблемы с незавершенной сепарацией.

Признаки несостоявшейся сепарации от родителей:

Наличие установки ожидания – Родители мне должны!;

Противоречивые чувства в отношении к родителям;

Ощущение «мертвой» привязанности к родителям;

Жизнь «с оглядкой на родителей»;

Сильное чувство вины и долга перед родителями;

Сильная обида на родителей;

Претензии к родителям за «испорченное детство»;

Ответственность за счастье и жизнь родителей;

Включение на родительские манипуляции, оправдания, эмоциональное доказывание своей правоты;

Желание оправдать родительские ожидания;

Болезненное реагирование на родительские замечания.

Если вы обнаружили у себя более трех признаков из этого списка – делайте выводы!

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Хорошие мальчики и хорошие девочки, не прожившие подростковый бунт, остаются этом тесном образе Я всю оставшуюся жизнь: «Я не такая/не такой!» Образ хорошего мальчика/девочки ограничивает, не позволяет выйти за его границы. И это трагедия. Трагедия необретенной идентичности и непрожитой жизни.

И закончить статью хочется глубокой фразой: «В тот день, когда ребенок понимает, что все взрослые несовершенны, он становится подростком; в тот день, когда он прощает их, он становится взрослым; в тот день, когда он прощает себя, он становится мудрым» (Олден Нолан).

Любите себя, а остальные подтянутся!опубликовано econet.ru.

Автор Геннадий Малейчук

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