Мы наказываем детей за то, что они просто люди

Дети должны учиться вести себя лучше, и взрослые должны быть им примером. Именно мы, взрослые, должны являть собой перед детьми образец качеств, которые хотим в них воспитать. И еще нам стоит помнить, что иногда лучшим нашим помощником в деле воспитания является сочувствие. А лучшим учителем — милосердие.

Ниже — отрывок из моей книги «Позитивное родительство: путеводитель для начинающих», которая была издана и переведена на многие языки мира. Этот отрывок чаще всего цитируют в статьях и на форумах и, увы, нередко неверно понимают, поскольку интерпретируют вне контекста.

Дети тоже люди...

«Детей так часто наказывают за то, что они просто люди. Им не разрешается быть угрюмыми, переживать плохие дни, говорить в неуважительном тоне или испытывать к кому-то неприязнь. То, что так характерно для нас, взрослых, и то, что мы так легко себе прощаем. Никто из нас не идеален. Нам нужно перестать втискивать наших детей в прокрустово ложе стандартов, которым мы сами не соответствуем».

Многие родители верно понимают смысл этой цитаты, который состоит вот в чем: дети не совершенны, но мы часто ожидаем от них лучшего поведения и большего самоконтроля, чем даже от самих себя, взрослых людей. Они согласились с тем, что задают детям более высокую планку, чем самим себе, и выразили сожаление по этому поводу.

Однако многие другие родители ошибочно истолковали смысл фразы из моей книги. Они посчитали, что я предлагаю освободить детей от ответственности за их поведение и игнорировать все проявления плохого поведения и неуважения с их стороны. Очевидно, это отнюдь не то, о чем я писала.

Ровно после упомянутой фразы в книге я пишу: «Конечно, я не призываю попустительствовать детям только потому, что они тоже люди. Научите их вести себя лучше! Научите их, что проецировать свое плохое настроение на окружающих — это ненормально. Научите их, как справляться с фрустрацией, гневом, страхом, грустью и разочарованием. Научите их, что грубить другим — неприемлемо.

Задавайте им высокую планку! Но пожалуйста, тогда и сами держитесь этой планки.

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Не проецируйте на детей свое плохое настроение. Сами научитесь управлять своей фрустрацией, гневом, страхом, грустью и разочарованием. Не будьте грубы с детьми. Нам всем нужна высокая планка, но знаете, что еще нам очень нужно? Немного милосердия. Вы сами отлично знаете, что иногда переживаете трудные дни, или говорите другим что-то неприятное, или хлопаете дверьми в гневе, или кричите на своих детей.

Мы не роботы. Иногда в жизни бывают трудные периоды, и мы нуждаемся в отдыхе, а не в нотациях. В объятии, а не в уничижительном взгляде. Мы знаем, что поступили плохо, но у нас тяжелые времена. Нам просто нужно немного доброты и снисхождения. То же самое справедливо и для наших детей.

Вот хорошее упражнение.

Попробуйте понаблюдать за собой и другими взрослыми в доме в течение дня, отмечайте все, что говорите или делаете. Обратите внимание на те моменты в поведении взрослых, за которые вы бы наказали ребенка, веди он себя похожим образом.

Вы пропустили мимо ушей то, что вам сказал ребенок?

Накричали на кого-то?

Разговаривали в неуважительном тоне?

Вы хлопали дверьми, закатывали глаза или раздражались в ответ на просьбы других?

Или это сделал ваш партнер?

Это упражнение помогает увидеть реальность и осознать: большинство из нас совершают в течение дня по крайней мере один поступок, за который ругали бы своего ребенка.

Конечно, у нас есть на то причины. Мы перегружены работой. Мы недосыпаем из-за маленького ребенка. Мы болеем, у нас случаются гормональные сбои. Мы хорошие люди, которые очень стараются, но иногда все же совершают ошибки. Мы анализируем причины, которые лежат в основе наших неблаговидных поступков, и извиняем себя за них, проявляя к себе снисхождение.

Но когда наши дети совершают ошибки, мы не смотрим на причины их поведения. Мы оцениваем их как грубых и непослушных и сразу переходим к исправлению. Нормально принимать собственные ошибки, но если мы не хотим принимать ошибки наших детей, это несправедливо.

Если я не всегда и всюду могу владеть собой, то я не жду, что мои дети будут идеально контролировать свои эмоции. Если я не всегда слежу за своим тоном и не разговариваю добрым и спокойным голосом в любых ситуациях, как я могу ожидать, что мои малыши справятся с этой задачей?

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Мы ожидаем, что наши маленькие дети с их пока слаборазвитым мозгом и ограниченным жизненным опытом будут вести себя лучше, чем взрослые мужчины и женщины.

Я полностью поддерживаю высокие стандарты в воспитании. Я думаю, это правильно — хотеть видеть своего ребенка добрым, чутким и внимательным. Но я также думаю, что правильно хотеть этого и от себя.

Конечно, очень важно научить наших детей тому, что вести себя грубо или неуважительно — нехорошо ни при каких обстоятельствах. Дети, как и все люди, должны нести ответственность за свои действия. Неспособность исправить поведение ребенка, когда он нуждается в этом исправлении, порождает вседозволенность, а это не имеет ничего общего с хорошим воспитанием (да и с воспитанием в принципе).

Дети должны учиться вести себя лучше, и взрослые должны быть им примером. Именно мы, взрослые, должны являть собой перед детьми образец качеств, которые хотим в них воспитать. И еще нам стоит помнить, что иногда лучшим нашим помощником в деле воспитания является сочувствие. А лучшим учителем — милосердие.

Я хороший человек, но я также знаю, что у меня есть недостатки. Я несовершенный человек, который допускает ошибки невзирая на самые лучшие намерения, и я знаю, что мои маленькие дети в этом от меня ничем не отличаются. Это не делает их дурные поступки хорошими, но это помогает мне понимать их и нам вместе — расти и совершенствоваться. Иногда в поведение ребенка совершенно необходимо вмешаться. А иногда — ему нужна капелька нашего милосердия. опубликовано econet

Автор:Ребекка Инс

Перевод с английского: Анастасия Храмутичева

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