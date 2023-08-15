Мы болеем одним человеком, а исцеляемся уже совершенно другим…

Мы так часто болеем и страдаем каким-то одним человеком, которому на самом деле может быть просто совсем наплевать на нас и наши чувства. Но мы же любим, поэтому продолжаем вздыхать и молча страдать.

В сердце, как мужчины, так и женщины всегда найдется место для двух важных людей в их жизни - для того, кого они искренне и, к сожалению, безответной любили и кем когда-то так долго болели и для того, кто помог вылечиться и исцелиться от этого наваждения.

В жизни каждого обязательно будет любовь...

Иногда это исцеление происходит очень медленно, постепенно ... У того, кто взялся исцелять должно быть много терпения, тепла и любви, чтобы снова отогреть сердце любимого человека. Чтобы снова заслужить доверие, которое тепер, после когда-то такой болезненной и безответной любви этому человеку так трудно вернуть и снова начать кому-то доверять.

На самом деле, когда мы болеем кем-то в тот момент мы не думаем о том, что еще сможем когда полюбить кого-то так же сильно, как вот любим сейчас именно этого человека. Но вот проходит время и наши раны начинают понемногу, довольно медленно, конечно, но зато уверенно затягиваться ... Мы начинаем исцеляться.

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Исцеляться от той боли, которую можно почувствовать только тогда, когда человек, который кажется нужен тебе как воздух просто не замечает тебя. Ему все равно на твои чувства и на то есть ты вообще или нет, и от этого порой так трудно дышать ... как будто действительно кто-то просто выкачал весь воздух из легких ... Да, это действительно очень больно.

Но вот в вашей жизни появляется совсем другой человек и он как глоток свежего воздуха в зимнее утро. И вы понемного снова начинаете дышать. А потом уже дышать полной грудью, смеяться и радоваться, что встретили этого человека так вовремя ... Да, ведь все в нашей жизни не просто так и все происходит как раз вовремя.

Ведь не встреть и не пережив вы когда-то вашей неразделенной любви и не почувствовав все то, что вы тогда почувствовали, то разве бы вы смогли вот сейчас действительно по достоинству оценить того человека, с которым у вас теперь все взаимно?

Было бы вам теперь с чем сравнить и понять, что надо беречь этого человека, посланного вам, казалось бы, самой судьбой ..? Подумайте об этом. Подумайте и не отчаивайтесь, а помните, что все для чего-то происходит в вашей жизни и все имеет свои, пока просто вам неизвестны причины.

А теперь идите и просто еще раз крепко обнимите своего родного и любимого человека, своего целителя. А если пока рядом с вами еще нет такого человека, то теперь вы знаете, что он уже в пути и вы обязательно его еще встретите. Вы только поверьте в это.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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