Мужские провокации в отношениях

Наверно многие девушки и женщины сталкивались с необъяснимым феноменом мужского поведения - различного рода провокациями. Чаще всего мужчина провоцирует неприятными поступками. Разводит девушку на негативные эмоции. Почему?

Почему мужчина своим поведением может вызывать у женщины негативные эмоции и провоцировать своим поведением? Тут может быть несколько причин:

Отношения: Причины мужских провокаций

1) Биологическая.

Основная жизненная миссия мужчины - вызвать дестабилизацию окружающей среды. Исследование и преобразование (возможно присвоение?) материального мира. Для меня это пока только гипотеза, которая нуждается в дополнительном исследовании и подтверждении.

2) Психологическая.

У каждого человека существуют психологические комплексы. Например, "комплекс неполноценности". Чтобы его преодолеть надо сделать нечто, что может повысить собственную значимость, ощущение власти над другим человеком, его эмоциями.

Скука. Ведь интересно, когда вокруг тебя "движуха", а не "тухляк". Избавиться от скуки можно по-разному. Например, привнести в общение что-то интересное, полезное, приятное. Если такой навык отсутствует, то естественно остается второй путь - создание адреналиновых ситуаций.

Психологический вампиризм. Мужчина использует свою женщину для энергетической подпитки. Она осуществляется через "слив" на женщину, находящуюся рядом и эмоционально-открытую негативных эмоций, поучений, жалоб, обидных шуток и т.п..

Зачем они это делают? Для получения ресурса.

Основным ресурсом является внимание. Куда течет ваше внимание, туда и энергия.

Приемы защиты от мужчины провокатора, манипулятора, вампира:

отстройка, выход из контакта

В психологии существует понятие подстройка под собеседника (или раппорт), также существует и отстройка. Отстройка - разрушение всех возможных коммуникационных соответствий, что создает у партнера ощущение разрыва контакта, а у вампира отбивает желание (интерес) продолжать манипуляцию. Например, можно мысленно представлять как вы опускаете металлические жалюзи, отделяющие вас и партнера.

общение без эмоций (использование фактов и логики)

перевод внимания с партнера куда угодно

Например, думайте в какой цвет покрасить потолок, на какой фильм пойти, что приготовить на ужин и т.п., хоть таблицу умножения повторяйте, главное увести внимание с мыслей о партнере и неприятной ситуации, так как мысли о любой неприятной или непонятной ситуации имеют тенденцию захватывать внимание, превращаясь в навязчивость.

Какие можно сделать выводы, если вы общаетесь с мужчиной-провокатором?

1) Провокация - это почти всегда манипуляция. А манипуляция - это всегда желание получить что-то нахаляву. Важно понять ее цель (что мужчина хочет от вас получить в результате).

2) Провокатор - это почти всегда человек не большого ума, с отсутствием самореализации и каких-либо достижений (то есть неудачник).

Адекватный мужчина черпает энергию внимания и восхищения через личные достижения и красивые поступки и подвиги, а адреналин и жизненный тонус получает посредством занятий спортом, общением с природой.

Провокатором конечно может быть и женщина по-отношению к мужчине. Только вот мужчины оценивают факт провокаций без иллюзии собственной значимости, то есть без "короны", как это делают женщины.

Женщины часто совершают эту роковую ошибку - приписывание себе бОльшей или позитивной значимости, если к ним применяют провокацию или манипуляцию. Этот факт находит отражение даже в народном фольклоре - пословице "бьет - значит любит". Но это уже совсем другая история...опубликовано econet

Автор Наталья Нилова

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