Мужские принципы: 10 самых важных

Не надо жалеть, надо держать слово, надо платить за все. В реальности это больно, тяжело и сложно. Никто не научится всем принципам в миг. Я иду к ним 5-ый год, и только начинаю понимать, что к чему.

Мужские принципы – это прекрасно. О них говорят и пишут, делают большие посты, которые рассказывают, как правильно. Но также часто эти принципы берут из книг, интернета, фильмов, просто копируют чужие идеи и примеряют на себя без должного осмысления или проверки. Я же решил описать только те принципы, которые проверил и применяю сам лично. Ими я живу, их внедряю с клиентами, и они однозначно приносят пользу здесь и в будущем.

Жизненные принципы настоящего мужчины

Если у мужчины, с которым я работаю или общаюсь, нет 5 или более принципов, которые описаны ниже, я не буду его уважать. Я просто не смогу это делать, потому что я знаю, к чему это приводит – к праздному безделью, апатии и разрухе в конечно случае. Конечно, можно не иметь принципов, но желать их внедрить — и это совсем другое дело.

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Вернемся к списку. Он выстроен в порядке убывания важности, но каждый принцип важен и сам по себе.

1. Создавать будущее

Ставить цели и выполнять их, т.е. конструировать внутри себя образ, фантазию, то, чего еще не существует, и воплощать это в реальности. Это основа основ мужского поведения. Если вы живете по принципу «я ничего не планирую, не ставлю цели, живу сегодняшним днем» — это не мужское поведение.

Не реагировать, а планировать. Как говорил Маркс, даже самый плохой архитектор лучше самой ловкой пчелы, потому что у архитектора есть в голове задумка, которую он воплощает в жизнь, а пчела только подчиняется инстинктам.

2. Иметь свои правила

Последовательное движение вперед возможно только при понятной и прозрачной системе правил, ТЗ, регламентов, наград, штрафов, которые создают «защитное поле», внутри которого и происходят изменения.

Нет защитной структуры – нет движения вперед. У каждого живого существа есть защитная структура, скелет, панцирь, оболочка, клетки, в конце концов.

3. Держать слово

Для поддержания правил необходимо выполнять то, что вы задумали и сказали. Вы можете создавать и рисовать красивые системы, но, если вы им не следуете, прощаете другим нарушения, вас и ваши правила не будут уважать, а ваше будущее развалится.

4. Признавать иерархию

Еще одно следствие из системы правил – иерархия существует, хотите вы этого или нет. В любой системе ценностей есть кто хороший и плохой, слабый, сильный, средний. Турниры, чемпионаты, рейтинги, статусы – это суть иерархия. Если вы уважаете и признаете иерархию («я слабый, мне нужно быть сильнее», «я сильный, меня надо слушать»), вы сможете расти и развиваться. Если нет – вы окажетесь на дне и ваша способность менять будущее будет почти нулевой.

В мужском клубе я так и делаю: если модератор я, только я решаю, как будет идти встреча. Если модератор не я, я с удовольствием подчинюсь правилам, пусть ответственность и контроль будут не на мне. Никаких проблем.

Подчиняться и командовать – две стороны одной медали, нужно уметь делать и то и другое.

5. Платить за услуги и ошибки

Если вы хотите, чтобы за ваши товары и услуги платили, а правила ценили и уважали, нужно делать это вперед.

Не содействуйте пиратству, а платите за чужой труд. Не говорите «ой, извини» за ошибку или опоздание, а платите за неё компенсацией – деньгами, своим временем, бесплатной услугой. Будете искать вечной халявы и унижаться «извинениями», к вам будут относиться соответствующе: как к людям, живущем на социальном дне.

Недавно я не пришел на консультацию к клиенту, потому что не поставил встречу в график. Я не унижался извинениями, я подарил ему 4 консультации вместо одной. Все в выигрыше.

Принцип «не ищите халявы» не значит, что о снижении расходов думать нельзя. Если есть возможность легально снизить цены или урезать траты, делайте это!

6. Быть главным в семье

Зарабатывать больше всех или быть единственным добытчиком в семье – значит, контролировать происходящее. Если кто-то в семье зарабатывает больше вас, решать вопросы и иметь вес будет другой человек, а не вы. Вы не сможете влиять на будущее в полной мере.

Бизнес-аналогия: миноритарный акционер, который не участвует в голосовании и жизни компании, а просто получает свои дивиденды.

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7. Продвигать свои идеи

Создание будущего также невозможно без продвижения идей и принципов, которые близки вам. Если вы хотите будущее, которое вам нравится, вы должны уметь убеждать людей и вдохновлять их на изменения в ту сторону, которая нужна вам. Иметь единомышленников.

Даже если вы интроверт и не стремитесь «завоевать мир», слушателями ваших идей будут ваши самые близкие люди, и, конечно, ваши дети. Либо вы будете продвигать им ваши идеи, либо это сделает улица и заботливые соседи, бухающие на лавочке.

8. Защищать женщин

Аспект, который многие упускают, на мой взгляд. Важно защищать и ценить чувства и переживания женщин, снимать с них напрягающие тяжелые занятия и проблемы.

Причин тому две:

1) расслабленная женщина передает расслабление детям, а значит они будут более послушные, здоровые, счастливые;

2) игнорируя чувства и потребности женщины, мужчина становится бесчувственным, десенситизированным, более жестким, и будет совершать много ошибок.

История человечества также показывает, что ни к чему хорошему это не приводит. В развитых культурах о чувствах заботятся.

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9. Заниматься единоборствами/самообороной

Мужчина, который не умеет физически защитить себя, не сможет адекватно вести себя в конфликтах, особенно с другими мужчинами. Он будет пасовать, бояться, трусить, и более того чувствовать себя униженно. Даже если у вас миллионы долларов и вы можете нанять себе десять телохранителей, внутренние ощущения будут теми же.

И наоборот, знание техник самообороны дает ни с чем не сравнимое чувство силы и уверенности в себе.

10. Не жалеть мужчин

Не жалеть — значит, не прощать ошибки и нарушения правил. Важный пункт, который 100% должен быть у всех мужчин, но его почти никогда не пишут другие авторы.

Ошибся? Плати. Живи дальше и плати. Жалея мужчин, вы делаете их еще слабее, чем они есть в моменте – потому что думаете, что они не справятся и не вынесут последствий. В итоге, человек привыкает, что за ошибку платит не он, а кто-то другой, и в будущем он будет еще более беспечный, и еще быстрее совершит ту же ошибку.

Постоянно сталкиваюсь с этим в работе – некоторые клиенты просят меня простить или зачесть им задания, даже если не все сделали. Чувство жалости возникает сильное, но я знаю, что оно ничему человека не научит.

Хотите помочь? Дайте совет, как решить вопрос. Похвалите или покритикуйте. Надавите или наоборот не мешайте выбираться. Расскажите лайфхак, как обойти проблему легально. Но не жалейте.

P.S. В этот принцип входит «не жалеть себя» все по тем же причинам.

Dura lex, sed lex

Мне всегда нравилась эта фраза. Она означает «закон суров, таков закон». Такая… крутая. Сразу представляется техасский рейнджер в шляпе и с кольтом. Ну или древнеримский военный офицер, кому как нравится.

«Вот он-то уж точно суров и не прощает ничего, он знает, как надо.»

Но легко на словах говорить обо всем этом. Не надо жалеть, надо держать слово, надо платить за все. В реальности это больно, тяжело и сложно. Это постоянно проверка себя и вопросы «а может не надо? Может, ну его?». Это срывы и нарушения. Это надежда, что никто не заметит, как ты сделал что-то не так.

Но знаете что? Это нормально. Никто не научится всем принципам в миг. Я иду к ним 5-ый год, и только начинаю понимать, что к чему.опубликовано econet.ru.

Автор Павел Домрачев

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