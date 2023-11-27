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Мужик с трагедией. Оно вам надо?

Источник: facebook.com 27 ноября 2023 5966
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Дамочки, так как мужиков мало, вам периодически будет попадаться и этот слегка бракованный тип, ну ничего, за него потом двух нормальных дадут и одновременно, поэтому потерпите...

Мужик с трагедией. Оно вам надо?

Он будет таинственен и тем самым притягателен. Его грустные глаза, таящие в себе тяжелую историю на первых свиданиях, привлекут ваше нежное сердце и растопят в нём льдинку, ведь мужчина, умеющий гордо страдать, весьма соблазнителен. Вы думаете, что с появлением в вашей жизни у него всё изменится, вы поможете ему хлеще настоя на репе, и жизнь наконец-то сменит краски с акварельной на хорошую гуашь. Неа.

Таинственный и притягательный мужчина...

Он будет тяжко страдать и после нескольких месяцев это вас окончательно достанет, потому что начнете чувствовать и свою вину в этом. Тут хреновый момент, вы как муха в паутине завязнете, поэтому лучше было бы текать сразу.

Чего у него там за трагедия?

Ща накидаю. Причина трагедии у него видоизменяющаяся с течением времени, постепенно наматывающаяся как снежный ком. И если вскрыть первопричину, то окажется, что, например, он в детстве рукоблудничал, и это увидел его кот. Он сильно расстроился (кот), потому что искренне любил хозяина, и у мальчишки пошла вина. В его первых отношениях, когда он робко целовал девчонку, никак не мог забыть растерянный взгляд кота, поэтому вынужден был её бросить. Далее его боль усилилась, потому что ему приходилось переживать в новых отношениях тяжелый разрыв прошлых и так далее.

Мужик с трагедией. Оно вам надо?

И вот с огромным мешком страданий, в которых на самом деле кот, он достается вам. Мешок он этот никогда не покажет, будет только лишь намекать, как ему тяжело, вздыхая в самые ответственные моменты. Все скандалы вы начнете устраивать сами, чувствуя при этом себя сволочью, и он будет всячески помогать в этом, потому что вы бесчувственная тварь.

В итоге, когда вам это всё надоест, ура, вы его бросите, тем самым, добавив тяжесть к его вздоху при следующей бабоньке.

Пусть теперь она тренируется.опубликовано econet

Автор Алла Корж

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Алла Корж психология отношения

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