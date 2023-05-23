✅«МУЖЧИНЫ склонны дарить ЖЕНЩИНЕ то, что дорого самим мужчинам (потребности мужского списка): им кажется это дорогим, а женщины по факту это не сильно ценят. Аналогично мужчины не ценят то самое дорогое (в понимании женщин), что является женским списком. Мужчина не будет ценить заботу о себе, пока не ощутит доверие к себе. Женщина не оценит доверие, пока не почувствует к себе заботу». Джон Грей «Мужчины с Марса, женщины с Венеры».

Мужчины любят женщин больше, чем женщины любят мужчин. Возможно, этот факт многим не известен, для кого-то будет открытием, а для некоторых вызовет бурю протеста, но это так. Почему мужчины любят женщин больше чем они их? Может это всего лишь мужская версия? Попробуем разобраться в этом вопросе в данной статье.

Почему мужчины любят женщин больше чем они их?

Не смотря на то, что времена изменились и на дуэль, за малую провинность в отношении женщины, представители сильного пола друг друга не вызывают, мужчины все же, по-прежнему склонны ставить женщину на пьедестал.

Женщины же со своей стороны, крайне редко это делают, только за особые заслуги и на короткое время, до очередной «провинности». Может на самом деле мужчины любят женщин больше, чем женщины их?

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Разберем подробнее:

Женщины в большинстве своем, мечтают о богатом мужчине, и не очень имеют склонность встречаться с бесперспективными в материальном плане парнями.

Женщина хочет быть с мужчиной, часто не потому, что любит, а ей нравится быть любимой.

Женщина, чувствует себя сексуальной и желанной, когда она является центром внимания, а не от желания делать для своего партнера то, что ему нравится, они более эгоистичны, чем мужчины.

Мужчины, более склонны к самоубийству при разрыве отношений с любимой, женщины чаще угрожают уходом из жизни в качестве манипуляции мужчиной.

Женщины в 70% случаев инициаторы развода.

Мужчины посвятили множество шедевров в искусстве своим любимым, а женщины не особенно были в этом замечены, чаще всего они рисуют женщин, а не мужчин, а так же, когда женщины пишут о любви, они больше сосредоточены, на том, что она, женщина является центром внимания, где любовь становится синонимом ее эгоцентризма.

Женщина поет тоже о себе, она редко сосредотачивает свое внимание на мужчине, ее песни всегда о ней, если, конечно она не ищет виновного.

Женское сексуальное возбуждение, так же нарциссического происхождения, это больше романтика, чем любовь.

Получается, что любовь женщины – это улица с односторонним движением?

В своей любви они любят себя гораздо больше чем мужчин?

Возможно, это только одна сторона медали?

Есть и другая, любовь женщины к мужчине отличается от любви мужчины к женщине.

Ее отличия в том, что:

Женщины хотят чувствовать себя защищенными, хотят, чтобы заботились о них, дарили им внимание.

Женщины, на самом деле, умеют глубоко любить мужчин, но им нужен человек, с которым они могут иметь возможность испытать счастье.

Женщины часто демонстрируют свою независимость и то, что они самодостаточны, прекрасно могут обойтись и без мужчины, но это не так. Каждая женщина ждет своего мужчину, с которым она будет чувствовать себя желанной, единственной, любимой.

Современные женщины примерили на себя практически все мужские роли, но все же истинной женщиной они чувствуют себя рядом с надежным любящим мужчиной.

Сильной женщине сложно привлечь сильного мужчину, ей трудно принять то, что он эмоционально сильнее ее, она боится потерять свою независимость. Невольно она привлекает к себе более слабых или нейтральных мужчин, но не этого она хочет в глубине души.

Она хочет мужчину, по-мужски сильнее, чем она, но сама не хочет меняться, стать слабее или мягче, это он должен быть настолько мужественным, чтобы ее мужественность на его фоне была менее выражена.

Женщинам необходимо чувствовать себя женственной, и только мужчина может дать ей возможность быть слабой, женственной, любимой.

Не важно, кто кого любит сильнее, важно то, как мужчина и женщина чувствуют себя в отношениях друг с другом.

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Отношения, в которых и мужчине и женщине хорошо, в которых царит любовь и уважение друг к другу, как сильный росток пробьет дорогу к жизни даже сквозь асфальт, а если росток слабый, он не выживет и в плодородной почве.опубликовано econet

Автор Галина Журавлева

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