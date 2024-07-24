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Мужчина вроде бы есть, но его как бы нет

Источник: b17.ru 24 июля 2024 6964
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Мужчина вроде бы есть, и его нет в твоей жизни. Но ты с ужасом замечаешь, что вопреки всему сказанному, или благодаря этому, все больше запутываешься.

Мужчина вроде бы есть, но его как бы нет

Дорогие женщины, замечали за собой? И тут даже весна ни при чем. Появляется заурядный такой с виду человек, но он говорит слова, смотрит в глаза, пишет тебе месседжи - и все, ты пропала. Влюбилась, как кошка, независимо от возраста, семейного положения и социального статуса.

Осадок игры в одни ворота

Любовницей быть трудно. Еще труднее быть непонятно кем. Вы вроде бы общаетесь - и не вместе. Как будто влюблены, но не так, как мечталось, как написано в романах. Тебя все время не оставляет ощущение неуютности, незащищенности, что ли.

Ты умная, сформировавшаяся женщина. Достаточно повидала на своем веку. Совсем не ждала от себя такого. А собственно, какого? Систематизировать происходящее очень затруднительно.

Ты ждешь взаимности и частично получаешь ее. Но осадок игры в одни ворота остается. И это состояние все больше укрепляется. Твоему любимому не хочется, как тебе, срываться  в любое время дня и ночи, и бежать на свидание. Он дозирует общение. Его радостные звонки, разговоры наперебой вдруг сменяются долгим необъяснимым молчанием. 

Мужчина вроде бы есть, и его нет в твоей жизни. Но ты с ужасом замечаешь, что вопреки всему сказанному, или благодаря этому, все больше запутываешься. Кажется, нет выхода из состояния вечного ожидания, самокопания, обвинения себя.

Вышеперечисленные симптомы ясно говорят о том, что тобой манипулируют. Токсичное общение и вправду способно отравить жизнь. Все происходит незаметно, хотя есть понимание ошибки, какого-то нереального спектакля.

Мужчина вроде бы есть, но его как бы нет

Но если быть честной с самой собой - ты же хотела этого всплеска чувств, неосознанно ждала такой любви. Даже стремилась к ней, то ли начитавшись романов и откровений из глянцевых журналов, то ли ощущение возраста и проходящей молодости заставило спохватиться: "А вдруг упущу возможность еще побыть для кого-то королевой?"

Но все происходит с точностью до наоборот. Настоящим управителем твоей жизни становится незнакомый человек, с очень относительными достоинствами. Повернуть бы назад, оставить все как было... И это, может быть, лучший выход из сложившейся ситуации. Такой неуместной, кошачьей влюбленности.опубликовано econet

© Анжелика Богданова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Анжелика Богданова мужчина любовь отношения психология

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Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 1

      Жанна Нагорная

      Для начала хорошо бы понаблюдать за собой... У вас бывают периоды проблем на работе, осенней хандры или банальной усталости? Ну и у мужчин также. Понимаете? Там, где вы придумали, что вами манипулируют - мужчина просто был занят другими делами или проблемами. Это - вполне нормально. Вам не кажется?

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