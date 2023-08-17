Психолог Виктория Кирста в статье расскажет кто такой "мужчина-праздник" и стоит ли начинать отношения с таким мужчиной.

Это некий определенный тип мужчин, который всегда устраивает вам настоящий праздник. С таким мужчиной каждый день как будто настоящая сказка. Вот он появляется в вашей жизни и начинаются чудеса: большие букеты цветов просто так без причины, походы на выставки, в кино, театр, хорошие рестораны и даже отдых за границей - он дает вам это все.

Подходит ли для жизни "мужчина-праздник"?

А главное он дает вам новые, яркие и незабываемые впечатления, но как известно, все праздники рано или поздно все равно заканчиваются... И поэтому такой мужчина может исчезнуть из вашей жизни так же внезапно, как и ворвался в нее.

Да, он был очень галантным, он знал, как с вами ухаживать, как сделать так, чтобы рядом с ним вы почувствовали себя настоящей женщиной - красивой и любимой. Но у него была своя цель, и как только он достиг ее и понял, что вы уже целиком и полностью в его руках - он исчезает. Ведь ему больше не интересно, все, что мог он уже от вас получил.

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Очень часто женщины довольно болезненно переживают разрыв с таким мужчиной, ведь они думали, что нашли своего принца и теперь праздник у них будет каждый день. Но дело в том, что, в основном, такие "добрые волшебники" и не обещали ничего больше, чем хорошо проведенное вместе время и они свое слово сдержали.

Поэтому зачастую они даже не чувствуют каких мук совести от того, что не оправдали ожиданий влюбленной в них женщины, ведь такой "мужчина-праздник" подарил и дал ей за их короткий роман, вполне возможно, что намного больше ярких и незабываемых впечатлений и чувств, чем у нее было или будет за всю ее жизнь.

Поэтому он не считает, что сделал что-то плохое, наоборот - подарил праздник и сказку, ведь он хорошо знает, что каждая женщина хочет хотя бы раз в жизни почувствовать себя настоящей принцессой. Вот он и предоставил ей такую ​​возможность. Ну, а то, что женщина «подсела» на него и влюбилась, ну что ж тут уже поделаешь? Бывает…

Поэтому, милые мои женщины, если вам попадался ли попался вот такой вот "мужчина-праздник", который то внезапно появляется и устраивает вам настоящую сказку, то снова внезапно исчезает в неизвестном направлении, то не стоит рассматривать его в качестве спутника жизни. Он в этом плане достаточно ненадежный, да и вообще не постоянен.

Поэтому лучше просто воспринимать отношения с ним, как интересное и захватывающее приключение, как роман, который вы надолго запомните, но не более того. Ну, а если вы сразу привязываетесь и влюбляетесь у мужчин, тогда вам лучше сразу расставить все точки над "и", а точнее прекратить эти непостоянны "веселые" отношения.

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Просто переверните страницу вашей жизни и начните все с чистого листа, пока вы еще окончательно не потеряли голову и не влюбились в этого "волшебника". Ведь поверьте вокруг есть еще много свободных и главное достойных мужчин, которые не будут играть в какие-то неизвестные игры и морочить вам голову, ведь они будут хотеть того же, что и вы - стабильности и надежности в отношениях с любимым человеком.

Да, возможно, праздник вам такой мужчина и не будет устраивать прямо каждый день, но зато он будет рядом, он будет надежный и ответственный. На него вы всегда сможете положиться, не боясь, что однажды он просто исчезнет и больше не вернется. Вам будет действительно очень хорошо и спокойно рядом с ним, а это, поверьте мне, дорогого стоит.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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