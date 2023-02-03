Мужчина, который заставляет вас ждать

Не стоит вашего времени и внимания мужчина, который постоянно заставляет Вас чего-то ждать и таким образом всегда держит Вас в "подвешенном состоянии" и неопределенности.

Есть такие мужчины, которые постоянно заставляют Вас чего-то ждать. Например, пока он разберется в себе и наконец поймет, что он на самом деле к Вам испытывает. Затем, пока он нагуляется и захочет остепениться. Пока «отойдет» от предыдущих отношений.

Не тратьте свое время на того, кто не готов тратить его на Вас

Пока поймет, что вы и есть та единственная и он хочет создать с Вами семью, пока не скажет в ответ на ваше "Я тебя люблю" свое - "И я тебя люблю" и так может продолжаться еще очень долго - месяцами, а то и годами… А Вы все будете ждать-ждать, пока он уже не потеряет Вас.

Но это еще в лучшем случае. А в худшем пока Вы сами не потеряете себя и не поверите, что Вы и не достойны лучшего к Вам отношения. Поэтому надо держаться за этот свой чуть ли не "последний шанс". Ведь вдруг он все же передумает, полюбит и наконец-то оценит Вас по достоинству?

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Но Вам самим еще не надоело постоянно чего-то ждать? Это же как-то даже унизительно ждать, пока Вас наконец полюбят и захотят с Вами быть. Да, сначала вы можете просто по несколько дней ждать, пока он ответит Вам на ваше сообщение или наконец перезвонит, хотя и это совсем не нормальная ситуация. Ведь в отношениях, где есть уважение и любовь друг к другу - такого просто не бывает.

Но, если Вы еще и будете постоянно ждать, чтобы Вас просто полюбили и захотели с Вами быть и создать семью, то, по-моему, это уже совсем другое дело. Поэтому мое мнение относительно этого категоричное – не стоит вашего времени и внимания мужчина, который постоянно заставляет Вас чего-то ждать и таким образом всегда держит Вас в "подвешенном состоянии" и неопределенности.

Ведь для женского эмоционального состояния хуже просто не придумаешь, чем быть в состоянии постоянной неопределенности. Поэтому помните, что если Вы уже достаточно долго с кем-то встречаетесь, то имеете полное право знать, что между вами происходит, как к Вам относятся, как воспринимают, любят ли Вас вообще и насколько серьезны намерения у этого мужчины.

Это вполне нормальные потребности - понимать, как к Вам относятся и куда движутся ваши отношения и движутся и развиваются ли они вообще. Поэтому не бойтесь прояснять ситуацию.

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А если мужчина на любые ваши вопросы уходит от ответа и продолжает и дальше "кормить" вас обещаниями и какими-то размытыми фразами и перспективами, тогда такой мужчина просто не заслуживает Вас и вашего внимания и времени.

Запомните, если мужчина молчит в ответ на все ваши вопросы, тогда это и есть его ответ и очень даже красноречив. Так что не тратьте свое время на того, кто не готов тратить его на Вас. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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