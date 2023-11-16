Мужчина и женщина - лучшие психологи друг для друга

Мы очень много времени тратим на то, чтобы разобраться в психологии отношений: читаем умные книжки, смотрим видео, проходим тренинги и работаем с психотерапевтами. И, хотя все это очень полезно и, безусловно, помогает отношениям, психолог Вадим Куркин обращает внимание читателей на важную вещь, которой мы часто пренебрегаем.

Сосредоточенно «работая» над отношениями где-то вне дома, мы часто забываем об огромном потенциале, который скрывается в самих отношениях. И который вы можете использовать, чтобы улучшать их. Мужчина и женщина, умеющие серьезно и честно разговаривать — лучшие психологи друг для друга, если они могут открыто поговорить и прояснить происходящее.

Как построить крепкие отношения?

Чего ты хочешь, чего я хочу, чем ты живешь, чем я живу, что ты от меня ждешь, что я от тебя жду — элементарные вопросы, которые отметут половину всех проблем и обычных неурядиц. Нужно только набраться смелости, чтобы начать об этом говорить.

Сложные методы и умные книжки, безусловно, нужны. Но они не дадут нужного эффекта, если вы не научитесь разговаривать друг с другом.

Близкий человек не может полностью заменить хорошего психолога по одной простой причине: любая ваша ситуация, которую вы попробуете с ним разбирать, касается и его. При этом сложно переоценить значение той поддержки, которую могут оказать друг другу близкие люди – при условии правильно построенных отношений, доверия и уважения друг к другу. Мы хорошо друг друга знаем, у нас есть общее прошлое, мы знаем слабые места друг друга, и потому умеем поддержать партнера, как никто другой. Психология взаимоотношений мужчины и женщины такова, что они созданы, чтобы взаимно дополнять друг друга – если приложат к этому немного усилий.

Что могут дать друг другу близкие люди?

Понимание

Близость

Доверие

Поддержку

Но они не могут дать это автоматически. Для этого должны соблюдаться определенные условия. Поэтому, кроме смелости заговорить, вам понадобится кое-что еще:

Открытость и доверие друг к другу. Не каждый из нас готов открыться партнеру по-настоящему. Большинству из нас мешает прошлый негативный опыт, полученный в детстве или предыдущих отношениях. Чтобы не переносить его на нынешние отношения, нужна большая осознанность.

Уважение к партнеру и его выбору – в том числе такому, какой вам не понравится. Вера в партнера и в то же время допущение, что он может поступить так, как вы не ожидали, не так, как вы хотели, то есть отказ от ожиданий.

Благодарность за то, что партнер делает для вас, отказ от гордыни, от «я все могу и сам» и от «я лучше знаю». Мы порой принимаем как должное то, что получаем от партнера, и требуем больше и больше. Остановитесь и вспомните – как давно вы благодарили мужа или жену за те повседневные обязанности, которые он или она выполняет в семье, за то, что они выбрали вас и остаются с вами.

Обратная связь – то есть вы слушаете то, что вам говорят, интересуетесь мнением партнера, стараетесь поставить себя на его место и понять – почему он говорит и делает именно это. Часто мы просто ждем, пока партнер закончит говорить, чтобы немедленно начать рассказывать о важном для себя. Это естественно – каждому ближе его собственные интересы – но совсем не помогает договориться. Слушайте и вникайте.

Интерес к партнеру и его жизни, а не только к тому, что он делает в связи с вами. Для многих людей, даже достаточно развитых и осознанных, порой становится открытием то, что партнер – это не просто часть их жизни, но самостоятельная личность со своими интересами и желаниями. То есть, разумеется, на словах это признается, а вот понять это по-настоящему действительно сложно.

И, разумеется, любовь – то есть желание сделать партнера счастливым. Без нее все это не имеет большого смысла.

Если вы будете общаться, имея в виду эти пункты, то сможете по-настоящему помочь друг другу и стать друг для друга своего рода психологами. Конечно, это не может заменить настоящую психотерапию. Но я уверен – со временем она может стать ненужной, потому что вы и сами сможете поддерживать друг друга и свое общение на нужном уровне. Психология много знает про мужчин и женщин. Но только вы по-настоящему знаете друг друга.опубликовано econet

Автор Вадим Куркин

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