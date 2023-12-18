Мужчина-гостер: Расстались? Он просто исчез!

Сегодня мы поговорим о расставании. Точнее, об исчезновении. Бывали в вашей жизни случаи, когда с вами прощались по смс, отправляли неловкий имэйл с объяснениями? Или вы сами расставили точки над «и» в телефонном разговоре? Нет идеального способа расстаться с человеком, и поверьте, всё перечисленное ещё более-менее приемлемо. По сравнению с тем, как исчезают из жизни люди-призраки. Или, как их модно сейчас называть, гостеры.

Итак, представим ситуацию. Вы не очень давно знакомы, у вас почти нет общих друзей или мест, где вы могли бы пересечься (работа, спортзал, клуб и так далее). Вы думаете, что отношения неплохо развиваются. И вдруг человек просто исчезает со всех радаров. Он не отвечает на смс, не берёт трубку, не читает сообщения в соцсетях. Причём, это не после первого свидания. И не тот случай, когда вы оскорбили, унизили или, чего доброго, побили своего визави. Вы не можете понять, что произошло, вам хочется знать причины такого поведения. А, между тем, перед вами был классический гостер. Давайте разбираться, что движет такими персонажами.

Почему он исчез

- Возможно, в детстве гостера отвергали родители, не уделяли ему достаточно внимания. И с тех пор у него проблемы с привязанностью. Он боится близости и считает, что вы так же рано или поздно оттолкнёте его. И он предпочитает сделать это первым, чтобы не испытывать боль. И это избегание привязанности делает очень некомфортным для человека прямой разговор. Он предпочтёт письмо, смс — и это в лучшем случае. Раз вы, по его мнению, не заинтересованы в нём, то зачем тратить силы на личные встречи.

- Ещё гостер может просто бояться конфликтных ситуаций. Слышали про людей, из которых «все верёвки вьют»? Это личности, которые боятся отстаивать свою позицию, сказать, что для них лучше, в итоге избегают открытой конфронтации. Как в работе, так и в семейной, личной жизни. Социальная тревожность лишает смелости, а уйти по-английски — значит, сохранить относительное спокойствие, ничего не объяснять, ни в чём не разбираться.

- Сильно упростил такое поведение интернет с его возможностью быть инкогнито, писать, что вздумается. Ники, аватарки, фейковые страницы, даркнет, - всё это создаёт привычку «шифроваться», быть почти невидимкой. Вполне вероятно, ваш гостер считает, что такая стратегия и «в реале» тоже допустима.

- Ещё как вариант, ваш призрак ждёт вторую половинку. Он верит, что при встрече с ней сразу «щёлкнет», «зацепит», будет там фейерверк, ангелы будут летать и вот это все. А если через пару месяцев с вами он не почувствовал это, то какой смысл продолжать отношения? И разговоры тоже не помогут, ведь дело в некоей мистике, чуде, судьбе.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Выяснять здесь ничего не нужно, да и в целом бесполезно. Вот и растворяется ваш гостер.

Какая именно из этих причин двигала вашим партнёром, вы не узнаете. И это создаёт ощущение незавершённости. Чувство вины и унижения, желание разобраться, что пошло не так, масса вопросов без ответа. Исследователи утверждают, что отвергнутые люди не просто грустят — организм реагирует физической болью. Но когда вы знаете причины, вы можете эту боль полечить поездкой, танцами, встречами с друзьями, поиском новых отношений. А в случае с гостером вы растеряны и не знаете, что делать: то ли ждать, что он объявится, то ли искать его, то ли забыть. Если этот человек был вам очень симпатичен, вы начнёте искать оправдания его молчанию и переживать за него.

Что можно посоветовать в этом случае? Всё-таки принять для себя, что это конец. Если бы ему было интересно общение с вами, тем более, если бы он вас любил, то не ныкался бы. Упростите себе прощание: сотрите фотки, переписку, удалите этого человека из друзей. Какая разница, что он подумает: он уже игнорит вас, хотя вы не сделали ему зла и не были грубы, навязчивы, не угрожали, не преследовали. И поскольку вы ни в чём не провинились, сохраняйте высокую самооценку. Это не у вас проблемы — это гостером движет одна из причин, о которых мы уже поговорили. И не вам решать за него его трудности.

Ещё очень важно не терять веры в людей. Если для вас важны романтические отношения, если вы ищете любовь, продолжайте это делать. От встречи с гостером никто не застрахован, и возможно, этот неприятный опыт научит вас распознавать такие типажи чуть быстрее. А вообще культивируйте позитивный настрой. Как в той старой песне: «Вспомните, как много есть людей хороших. Их у нас гораздо больше, вспомните про них!» опубликовано econet

Автор Татьяна Колесникова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet