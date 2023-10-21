✅Психолог Андрей Зберовский в этой статье объясняет смысл и природу мужских запретов и дает несколько советов женщинам по этому поводу.

Муж не разрешает … и далее продолжение этой статьи можно сделать бесконечным по смыслу. Муж не разрешает… И дальше по списку: колоть ботекс; уменьшать нос; подшивать уши; ставить брекеты на зубы; делать блефоропластику; колоть коллаген и гиалурон; ходить на концерты; задерживаться на работе; посещать курсы повышения квалификации; укорачивать, отращивать или красить волосы; посещать спортзал или бассейн; ездить в командировки; носить короткие юбки/шорты или длинные каблуки; использовать украшения или бижутерию; использовать красную губную помаду; заходить в гости к подругам; без согласования сидеть на диете, худеть/стройнеть; загорать в солярии; делать тутуировки или пирсинг; иметь аккаунт в социальных сетях, общаться с мужчинами – коллегами по работе, консультантами в магазине и даже врачами; пользоваться такси или каршерингом; смотреть «мыльные» сериалы; вызывать домой «мастера на час» – сантехника, электрика, айтишника, сборщика мебели и т.д.; Список могу продолжать еще на пару страниц.

Что делать, если муж не разрешает никуда ходить, стричь волосы, колоть ботокс и т д.

Актуально? Да, более чем. Подобные истории в практике работы семейного психолога встречаются очень часто. На них впоследствии накручивается такое энное количество ссор, обид и претензий, что возникают уже серьезные конфликты, которые могут привести даже к уходам, изменам и разводам.

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Что за всем этим кроется, кто виноват, что делать? Давайте разбираться.

Конечно, легче всего объяснить все эти запреты мужей мужскими комплексами. Мол, эти мужья так и не выросли, остались на уровне воспоминаний о том, когда им было по 18-20 лет, и они проигрывали в конкуренции за женщин более взрослым, статусным и богатым мужчинам. И потому до сих пор очень боятся конкуренции. Опасаются, что их женами заинтересуются какие-то другие мужчины, а жены на это польстятся. Поэтому, дескать, нужно сказать мужьям, чтобы они перестроили свои мозги на новую реальность, ничего не боялись, доверяли своим женам и не мешали им жить в соответствии со стандартами именно нынешней женской моды.

Как психолог, полностью подтверждаю правильность этого объяснения консервативности мужей. Безусловно – в основе всего этого – мужские юношеские комплексы. Но понимание этого все равно ничему не поможет, если не учитывать другие особенности мужской психологии. И я их сейчас вам сообщу.

Что говорят мне на консультации сами мужчины, которые, по мнению самих жен ( муж не разрешает)? Обычно, звучит пять аргументов. Вот они (заранее извиняюсь за резкость: я просто дословно цитирую своих клиентов-мужчин):

5 причин, почему муж НЕ разрешает:

1. Муж не разрешает, потому что Жена раньше беспощадно критиковала те виды действий, которые теперь, видите ли, желает совершить сама. Например: «Жена раньше всегда осуждала женщин с силиконовой грудью, накачанными губами и скулами, татуировками, пирсингом, яркими губами и т.д. Называла их проститутками и содержанками. Говорила, что все делается только для того, чтобы привлечь к себе богатых мужиков, а порядочным замужним женщинам этого не нужно. А сейчас вдруг полностью перевернула свою позицию! Все примеры, на кого она мне сейчас указывает по телевизору или из подруг, раньше считались «суками» и «женщинами с корявыми понтами». Вот я и думаю: может быть у нее самой на примете появился другой мужчина? Она его будет подманивать за мой счет?! За мои деньги будет заниматься в спортзале с персональным тренером, качать себе грудь силиконом, откачивать жир, а потом достанется другому! Мне это надо?! Конечно же, нет! Вот пусть и живет, как жила раньше. С возрастными изъянами, но зато, моя!»

2. Муж не разрешает, потому что Жена ранее плохо характеризовала всех окружающих ее женщин. Например: «Жена сама рассказывала, что все женщины – ее коллеги по работе изменяют своим мужьям. Или прямо на работе, или в командировках и т.д. Разве я могу теперь спокойно смотреть на ее задержки на работе, повышения квалификации или командировки?!» Или: «Жена сама рассказывала мне, как ее близкие подруги знакомятся с мужчинами в социальных сетях или в кафе, а потом спят с ними. И после этого, она хочет, чтобы я отпускал ее с этими шлюхами в кафе, на концерт или к кому-то из них домой? Я, что – больной?!»

3. Муж не разрешает, потому что Жена не уделяет должного внимания своим обязанностям в семье: мало секса с мужем, плохо готовит, проблемы с ребенком, быт запущен. Например: «Жена хочет вложить деньги в улучшение своего образа. Это, конечно, хорошо, но что выиграю конкретно я, муж?! Я как не видел секса и борща, чистоты в квартире и успехов детей в школе, так и не увижу. Ее укороченный нос, выправленные губы и пришитые уши (и т.д.) не заменят мне чистоты, ужина и интима. Какая моя заинтересованность и моя выгода в том, что ее будут разглядывать другие мужики и завидовать другие женщины, а я еле-еле выпрашиваю у нее секс? Заинтересованности точно нет! Пусть сначала сделает меня счастливым мужем, а уже потом будем разговаривать…»

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4. Муж не разрешает, потому что Жена слишком резко взялась за смену своей жизни. Например: «Жена как-то кардинально все начала менять: пошла в спортзал, села на диету, подстриглась, сменила гардероб, уколола себе губы… Причем, лично я от нее ничего такого не требовал. И конкретно в наших отношениях от повышения ее общей активности ничего не изменилось: секса больше не стало, в люди со мной не выходит и т.д. Жизнь показывает, что такая резкость бывает только тогда, когда женщина влюбляется или хочет перейти в более высокий социальный слой. Причем, в последнем случае, опять-таки, через постель. Разумеется, меня это беспокоит. Поэтому нужно не допустить таких ее изменений, когда я ее потеряю».

5. Муж не разрешает, потому что Опасения за бюджет семьи и здоровье жены. Например: «Жена раньше сама рассказывала мне, как опасны все эти косметологические и пластические процедуры для здоровья… Онкология бывает, заражения крови, воспаления и т.д. О том, что врачи и косметологи специально подсаживают клиенток на то, чтобы те потом каждый месяц бегали к ним за новыми уколами и процедурами, попадали в зависимость, как наркоманы, несли им деньги. Поэтому, сейчас, мне жаль и денег и здоровья жены. На даче забор покосился, нужно новую резину для автомобиля покупать, а она эти деньги на дорогущий ботекс, коллаген и гиалуроновую кислоту будет тратить! Не позволю!»

Вот так это звучит в более или менее корректном виде. Что мы отсюда видим? Что можем взять для нормализации ситуации в тех семьях, где жены пытаются следовать за новыми тенденциями в моде и красоте, быть более самостоятельными в своей жизни и карьере, или просто желают поддерживать свою привлекательность дополнительными усилиями и технологиями? Даю простые и понятные советы для женщин:

Первое. Создайте положительный образ вашему будущему образу! Сформируйте хорошую репутацию в глазах мужа для тех женщин, что являются для вас примерами и ориентирами в тех изменениях своего образа внешности и жизни, что вы задумали. Хорошо их характеризуйте. Подчеркните их надежность, успешность и порядочность. Тем самым, вы не будете вызывать у мужа неприятных и обидных для вас ассоциаций с теми женщинами, которых вы сами подвергали критики. Не рассказывайте о своих подругах и коллегах по работе то, что может быть негативно приложено потом мужем по отношению к вашей собственной личности! Если вы сможете создать приличный и корректный образ у тех, кому вы желаете подражать, вашему мужу будет проще принять ваше движение в их сторону.

Второе. Увеличьте комфортность жизни с вами для мужа! Желаете что-то попросить или повысить собственную свободу: вспомните, что путь к сердцу мужчины лежит через кастрюлю, постель и его самолюбие. Начните чаще и вкуснее готовить, будьте инициативны и активны в сексе, перестаньте ссориться с мужем и начните его хвалить. Когда мужчина будет вами полностью доволен, он не будет видеть угрозы для себя в том, что вы делаете со своей внешностью и жизнью. Более того: понимая, что он от всего этого только выиграет, а более успешная и красивая жена будет не где-то там в чужих офисах и в кофейнях с подругами, а в объятиях мужа на родном диване, супруг еще сам будет вас во всем поддерживать.

Третье. Докажите, что ваши новации не так дороги и не скупитесь на мужа! Самый простой способ согласовать с мужем дополнительные траты на ваши изменения – для начала вложить деньги в самого мужа. Обновите ему гардероб, выделите бюджет на его хобби и дела, можете не сомневаться: супруг без особых проблем субсидирует и апгрейт вашего образа. Кроме того: не спешите сообщать мужу истинную стоимость тех или иных процедур или объемы вложений в ваш жизненный рост. Практика показывает, что женщины всегда имеют возможность копить и откладывать. Поэтому, до того момента, когда муж увидит вас во всей красе нового образа или карьерных и личностных успехов, не пугайте его затраченными суммами. Уменьшайте реальные затраты, ссылаясь на акции, дружеские скидки, специальные программы и т.д. Когда, спустя какое-то время, муж вас оценит и восхитится, у вас будет возможность увеличить свой бюджет вполне легально.

Четвертое. Успокойте вашего мужа тем, что не будете давать поводы для ревности. Не повторяйте частых женских ошибок, когда ставшая более спортивной, сделавшая себе пластику или карьерно подросшая жена начинает сообщать мужу, кто ей сказал комплимент, кто к ней начал приставать, кто подарил цветы и конфеты и т.д. Исключите это и излишнее общение в телефоне и социальных сетях. Всем своим поведением покажите ему, что все что вы улучшаете в своей внешности и своей жизни – для него: единственного и любимого мужа! Именно с ним вы выходите на прогулки, в торгово-развлекательные комплексы, обедаете в ресторанах и посещаете спортзал. Для него вы покупаете красивое нижнее белье и делаете романтические тату, для него меняете стрижку, цвет волос и все-все-все. (Далее по списку). И самое главное: именно с ним вы проявляете себя в постели и именно для реализации ваших семейных целей стремитесь стать красивее, здоровее и сделать карьеру.

Помните: в нашей жизни, как ив политике, работает «правило зачетки», где сначала вы работаете на нее, а потом она – на вас.

Репутация – дороже денег и любых клятв и обещаний.

Реформы всегда легче проводить с незапятнанной репутацией.

Как я говорю:

Снимете все опасения мужа – ради вас он снимет с себя последнюю рубашку.

Будете красиво снимать с себя рубашку – он оденет на вас шубу.

Или еще так:

Мужчина оденет женщину в шубу и драгоценности тогда, когда он уверен, что снимать все это с нее будет только он сам.

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Больше и добавить нечего.

Пятое. Сделайте вашего мужа сопричастным к вашим изменениям в лучшую сторону! Помните: семья – это совместность, партнерство и синергия. Поэтому, обязательно спрашивайте совета мужа в своих преобразованиях. Благодарите его за его мнение, даже если вы все сделаете совершенно по-другому. Всегда подчеркивайте его значимость в ваших успехах! Даже если он был против всего на свете. Указывайте на то, что именно его критика сподвигла вас на великие свершения и вы всегда чувствовали его глубокую заинтересованность и поддержку.

Помните истину Зберовского:

Лесть и благодарность, даже если они являются незаслуженными, обычно оказываются тем авансом, который люди желают отработать.

Это – мощнейший инструмент не только в деловой жизни, но и особенно – в семье. Если вы сумеете терпеливо и грамотно создать в семье атмосферу сопричастности и явной полезности и выгодности всех ваших изменений для мужа и семьи в целом, вы сможете двигаться бесконечно долго. И ваши близкие будут вас только поддерживать, даже если изначально были против.

Уверен, что вы сможете применить все эти советы на практике и это поможет не только вашему женскому развитию, но и улучшению отношений в семье.опубликовано econet.ru.

Андрей Зберовский

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