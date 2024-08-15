Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Можно ли восстановить разрушенные ОТНОШЕНИЯ

Можно ли восстановить разрушенные ОТНОШЕНИЯ

Источник: liveinternet.ru 15 августа 2024 6696
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Можно ли восстановить разрушенные ✅ОТНОШЕНИЯ и стоит ли?

Можно ли восстановить разрушенные ОТНОШЕНИЯ

Меня часто спрашивают о том, можно ли восстановить разрушенные отношения. Объясню на примере той самой разбитой чашки.  Можно взять суперклей, намазать острые края, прижать и убедиться, что вроде как держится. Куда годна эта чашка, если жаль выбросить? Поставить на заднюю полку и никогда её оттуда не снимать. Потому что и кипяток не нальёшь, и вида никакого....

Как восстановить отношения – мнение психолоога

А можно доколотить до мелких кусочков, добавить красивых бусин, цветного стекла, бархатных лент, шёлковых лоскутков и выложить офигенную "хендмейдовскую" композицию, которую и на стену повесить не стыдно, и ни у кого такой не будет, и глаз она станет радовать ежедневно....

Уловили смысл? Никогда не восстанавливайте отношения, если не знаете иного пути, кроме того, что уже был. Наступите на старые грабли, возненавидите друг друга окончательно, и пожалеете, что вошли в одну воду дважды...

Можно ли восстановить разрушенные ОТНОШЕНИЯ

А вот если найдёте в себе силы смести все отработанные схемы, и начать выстраивать что-то принципиально новое, без старых "наработок", и не повторяя своих ошибок, возрастёт вероятность того, что получите не просто возрождение лучшего, что было, а формат отношений, о котором вы и не мечтали...

Только трезво оценивайте свои возможности. Не беритесь за "поделки", не имея представления о том, насколько они трудны, и какой кропотливой работы требуют...

А вообще - берегите всё изначально. Счастья всем! опубликовано econet

Автор Лилия Град

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Лилия Град психология жизнь отношения женщина мужчина

Еще от liveinternet.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Существует два способа стать счастливым: улучшить реальность или снизить ожидания. Джоди Пиколт
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.