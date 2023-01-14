Можно ли самому себя «сглазить»? 6 признаков того, что вы сами себе вредите

Может быть, вы сами себе - враг? Может, вы сами наносите себе вред и разрушаете свою жизнь? Так тоже бывает.

Человек думает, что враги и завистники влияют на него или винит злую судьбу. А на самом деле он сам создаёт препятствия и разрушает то, что удалось создать. Как Пенелопа, жена Одиссея, которая днём ткала покрывало, а ночью распускала сотканное. Она это делала специально, а человек делает так бессознательно. Сам причиняет себе вред и ущерб.

6 признаков того, что вы сами себе вредите и разрушаете

Приглядитесь к признакам:

- желанная цель уже перед вами, уже почти в руках! Получено предложение о новой работе, очень хорошее предложение. Вы познакомились с человеком, который вам понравился, симпатия обоюдна, отношения уже завязались и начали развиваться. Или вы на пороге успешной сделки, которая принесёт прибыль. Или вы собираетесь купить то, что вам нужно, вы давно это искали и вот - можно купить, денег как раз хватает! Но в последний момент все рушится и ничего не происходит. Словно золото превращается в золу, а хорошая возможность оказывается миражом в пустыне…

- вы склонны делиться подробностями и рассказывать другим о новых возможностях. Вам очень важно разделить с другими свою радость, хотя вы делитесь, в сущности, шкурой неубитого медведя. Но стоит вам рассказать что-то хорошее, как это хорошее немедленно вянет и гибнет, исчезает. И во время рассказа вы ощущаете странный «отток энергии», как будто кураж и радость исчезают, вытекают сквозь дырочку. Рассказали - и ощутили некоторую опустошенность… Пролили радость, как воду.

- вы очень любите мечтать и часто представляете себе замечательные события. Мечтать полезно, это визуализация, так говорят. Но все хорошо в меру и не всем подходит, вот в чем дело. Люди с очень ярким воображением могут буквально «пережить» в мечте какое-то хорошее событие. Свадьбу или получение важной должности… Они так истово и ярко воображают картины счастья и успеха, что мозг теряет к достижению цели всякий интерес. Как мы теряем интерес к фильму, вся интрига которого нам известна. Кроме того, мозг воспринимает дело как завершённое. Удовольствие получено, решение найдено, цель достигнута, свадьба состоялась - зачем же прилагать усилия, проявлять внимание?..

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

- вы постоянно опаздываете и даже отменяете встречи. Конечно, у вас есть уважительные причины, но опоздания регулярны, отмены записи у парикмахера или у стоматолога - это для вас обычное дело… Ну что ж. Это правила вашей жизни. Вы точно так же опоздаете на встречу к счастью и отмените рандеву со своей любовью или богатством. Опоздания - это бессознательная агрессия, разрушительное поведение. А пренебрежение временем других людей вызывает неуважение к вам и нарушает социальные связи. Даже если ничего не скажут, после второго-третьего раза отношение к вам изменится. Вас будут считать ненадёжным человеком. А судьба ненадежного человека складывается по другим законам, чем судьба ответственного… С каждым разом шансов на успех все меньше.

- вы «крепки задним умом» и невнимательны. Сначала вы долго ждёте чего-то, думаете об этом, мечтаете, просите… А потом проходите мимо мешка с золотом просто потому, что погрузились в печальные мысли и переживаете из-за пустяка. Разглядываете лужи под ногами, а по сторонам не смотрите. Так одной девушке встретился мужчина ее мечты. Он подошёл к ней на мероприятии и проявил заинтересованность. Начал беседу… Но девушка думала о ссоре с коллегой на работе и о предстоящем визите к стоматологу. И даже не дала свой телефон, не спросила имя, не сказала своё… Зато успела пожаловаться, что лечение кариеса сейчас дорого стоит. Потом она сожалела о своём поведении, но уже поздно было. Она не смогла переключиться и вступить в контакт. Если вы часто испытываете сожаления и только потом понимаете, что упустили шанс - вы очень вредите себе…

- вы часто думаете о себе критично и негативно. Мысленно ругаете себя, зло критикуете, сомневаетесь в своём успехе. Вы обращаетесь к себе так: «так тебе и надо, идиот! Ты сам виноват!». Или говорите так: «у меня точно ничего не получится! Я неудачница и просто опозорюсь перед всеми!».

Вот признаки того, что вы вредите себе сами. Может, и другие вредят тоже - нападают на тех, кто ослаблен и плохо защищён. Но в первую очередь вы сами наносите себе ущерб, а вовсе не злая судьба. С судьбой все нормально! Надо менять поведение. А это можно сделать только самостоятельно - избавиться от «чёрного зеркала», в которое вы смотритесь постоянно. Вы сами «сглаживаете» своё счастье, так в народе говорили. Но стоит немного подумать и кое-что осознать - счастье станет достижимым, а успех - более вероятным…опубликовано econet

Анна Кирьянова

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet