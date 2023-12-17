Можно ли избаловать мужчину своей любовью

Часто женщины переживают как бы ни избаловать мужчину своей любовью, а потом, когда он начинает воспринимать её, как должное, вздыхают и говорят, что, наверное, все же слишком сильно любили, поэтому и избаловали. Но дело в том, что не любовью своей вы его избаловали, а тем, что много всего ему позволяли, терпели и прощали, а он этим пользовался.

Я считаю, что любви не может быть много, так же, как и похвалы и благодарности. Но не надо путать это с тем, что "ну раз я так его люблю, значит просто не могу ему ни в чем отказать и пусть поступает со мной так, как хочет" - это разные вещи, не надо все сваливать в одну кучу.

Любви не может быть много

Когда вы говорите, что очень сильно любите и поэтому прощаете, например, недостойное к себе отношения с его стороны, тогда правильно было бы спросить себя в таком случае – «А себя я вообще любите? Почему я позволяю так с собой обращаться?» Ведь что это вообще за любовь такая?

Помните, что в первую очередь, нужно и себя баловать своей же любовью, а уже потом и своего мужчину, если он, конечно, так же хочет баловать и Вас. Ведь почему-то я довольно редко слышу, чтобы женщина говорила, что она себя уже прямо избаловала всю своей же любовью, а вот как мужчину и то независимо от того, как он сам еще к ней относится, так это всегда пожалуйста.

Разве это не удивительно? Вед почему бы все же не начать с себя же? Не из мужчины, которого Вы балуете на постоянной основе и при чем, иногда, чем хуже он к вам относится, тем больше Вы его балуете и все ему прощаете, оправдывая это своей любовью к нему, а именно с себя? А как же ваша любовь к себе - куда она исчезла? Возвращайтесь её на место - во главу списка ваших приоритетов.

Поэтому, запомните - баловать можно и даже нужно, но при условии, что Вы так же будете баловать еще и себя, а также получать отдачу и от вашего мужчины тоже. Тогда Вы точно не будете переживать из-за того, что можете избаловать своего мужчину и он начнет воспринимать Вас как должное. С таким подходом, где первые - всегда Вы, а потом уже все остальные - Вам такое точно не грозит. Удачи!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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