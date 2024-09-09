Мой мужчина жадный: что делать?

Многие мужчины уверенно заявляют, что основная причина их жадности – меркантильность современных женщин. В то время как представительницы слабого пола, сталкиваясь со скрягой, пытаются разобраться в его психологии и решить важный вопрос: перевоспитывать или оставить ситуацию без изменений?

В первые недели знакомства сложно разоблачить жадного мужчину. Женщины не замечают тревожные нотки, списывая желание разделить счет на особенности воспитания. Да и вообще: половое равноправие — известный современный тренд, к чему паниковать раньше времени? Партнер, в свою очередь, старается завоевать девушку, тщательно скрывая собственные недостатки. Но по мере сближения природа берет свое, обнажая негативные стороны характера молодого человека.

Разница между жадностью и экономностью

По мнению психологов, при столкновении с жадным мужчиной необходимо найти первоисточник проблемы, чтобы вызывает в нем желание экономить на любимой женщине. Среди основных причин – чувство собственника, которое преобладает над другими эмоциями и потребностями. Он не готов делиться с окружающими ценностями, доставшимися тяжелым трудом. Любая попытка отобрать ценные вещи или перейти рамки дозволенного заканчивается стрессом, скандалом, неврозом.

Чувство собственника в определенной мере присуще каждому здоровому человеку. Но опасным симптомом становится момент превращения экономного мужчины в жадного и скупого. Он сопровождается отказом в элементарных потребностях, переходе на дешевую или некачественную пищу, экономии на личной гигиене. Если при этом нет причины для сокращения семейного бюджета, женщине стоит начинать беспокоиться и бить тревогу.

Основное отличие жадности – мужчина не жалеет деньги на собственные потребности, но мало интересуется желаниями членов семьи. Экономный же человек с легкостью приобретает качественные вещи и продукты для близких, вкладывает средства в недвижимость или образование.

Почему мужчины становятся жадными

У большинства мужчин предпосылки к скупости закладываются в детском возрасте. В некоторых семьях просто не принято делиться сладостями и сюрпризами. Если отец не дарил матери цветы, то ребенок вырастает с четкой моделью мужского поведения и перенесет ее в собственные отношения.

В зрелом возрасте причиной чрезмерной жадности могут стать:

Недостаток финансов для повседневных потребностей. Проблема часто встречается у мужчин, которые росли в бедных семьях. Каждая покупка или трата сопровождалась выговором от родителей. Нужда вырабатывает опасные привычки постоянно экономить, отказывать себе в приятных мелочах, радовать близких людей сюрпризами или спонтанными приобретениями.

Проблема часто встречается у мужчин, которые росли в бедных семьях. Каждая покупка или трата сопровождалась выговором от родителей. Нужда вырабатывает опасные привычки постоянно экономить, отказывать себе в приятных мелочах, радовать близких людей сюрпризами или спонтанными приобретениями. Высокий уровень благополучия. Спровоцировать развитие жадности может и детство в обеспеченной семье. Молодой человек не нуждался в деньгах, получая любые блага по первой просьбе. Такие мужчины часто вырастают эгоистичными, не понимают ценности приятных мгновений и сюрпризов. Он отказывает жене в необходимом, но с удовольствием тратит деньги на покупку дорогого автомобиля для себя.

Спровоцировать развитие жадности может и детство в обеспеченной семье. Молодой человек не нуждался в деньгах, получая любые блага по первой просьбе. Такие мужчины часто вырастают эгоистичными, не понимают ценности приятных мгновений и сюрпризов. Он отказывает жене в необходимом, но с удовольствием тратит деньги на покупку дорогого автомобиля для себя. Желание жить завтрашним днем. Столкнувшись однажды с трудностями, некоторые мужчины начинают собирать деньги «на черный день» или дорогостоящую покупку. Постепенно цель перерастает в привычку и скупость.

Еще одна распространенная причина жадности мужчины – недоверие к собственной партнерше. На начальном этапе отношений он старается экономить, если не видит перспективы. Он просто не желает вкладывать деньги и силы в «случайную знакомую».

Нередко психологи сталкиваются с мужским мнением, что после получения дорогих подарков женщина бросит его, поменяет на более богатого ухажера. В семье возникает недоверие: каждая трата супруги сопровождается ссорой, проверкой ее счетов, звонков, чеков из магазинов.

Как вести себя с жадным партнером: советы психологов

Большинство специалистов уверены, что жадность – диагноз, требующий помощи опытного психолога, решить проблему самостоятельно, тем более угрозами или скандалами, скорее всего, не выйдет. А так как благоверный жалеет денег на терапию у специалиста, браки с жадным партнером часто заканчивается разводами.

Если проблема обострилась во время брака, можно исправить ситуацию, следуя советам психологов:

Привлекайте супруга к оплате обязательных статей семейного бюджета: коммунальных услуг, продуктов питания, взносов на детский сад, школу. Разрешите ему планировать покупки, обсуждайте траты.

Заслужите доверие, проявляя интерес к его целям. Помогайте ему копить на желаемое приобретение, показывайте, что замечаете скидки и акции.

Пересмотрите собственные траты: нередко женщины приобретают косметику, одежду или аксессуары, поддаваясь секундному порыву. Подумайте, возможно, ваши траты «съедают» большую часть бюджета, и мужчине приходится жадничать.

И обратная ситуация — возможно, вы наоборот слишком экономите на себе и не умеете принимать подарки. Мужчина может посчитать, что вам ничего не нужно, и воспринимать любые траты как превышение нормы. Женщине важно уважать и ценить себя, тогда и партнер может перенять эти чувства.

Справиться с жадностью мужчины сложно. Процесс перевоспитания сопровождается душевными разговорами, постоянным контролем эмоций. Женщине необходимо учиться спокойно и правильно реагировать на отказы мужа, благодарить за подарки и сюрпризы, поощрять внимание к себе. Но если чуда не происходит, просто задайте себе вопрос — счастливы ли вы рядом с этим человеком?опубликовано econet

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