МОРАЛЬНЫЙ МАЗОХИЗМ

Сценарий мазохиста - замкнутый круг, по которому человек бегает, не видя выхода. Положение усугубляется негативным мышлением, человек уверен, что недостоин хорошего отношения. Но выход найдется, хотя путь к нему будет непростым.

Мне 29. Сколько себя помню, не чувствовала себя хорошей. Мать не скупилась ругать и забывала хвалить. В детстве часто хотелось костьми лечь, чтобы заслужить хотя бы одобрительный взгляд. Отец избивал за малейшую провинность и отмахивался от проблем. До сих пор не понимаю, за что травили в школе, в старших классах. На работе сваливают то, что отказываются делать другие. Послушно и бесплатно тяну чужие обязанности. Просто не умею отказывать. Отношения... Иногда, кажется, просто притягиваю к себе моральных уродов.

Что такое сценарий мазохиста

Это вид сценарного поведения, которому человек неосознанно следует в жизни. Мазохисту не присуще чувство собственного достоинства, у него нет четко очерченных личных границ и с ним делают, что угодно. Человек застрявший в мазохистском сценарии, испытывает боль, обиду, унижения, но разрешает себя обижать и унижать потому что уверен - другим позволено.

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Конечно, мазохист ожидает, что терпением заслужит хорошее отношение, но этого не происходит. Муж унижает или избивает жену, а на следующий день приходит с букетом цветов и клятвами, что «подобное больше не произойдет, бес попутал». Но ситуация с бытовым насилием повторяется снова. По статистике МВД В Российских семьях совершается 40% тяжких преступлений. Женщины чаще становятся жертвами подобных преступлений – 93%. Мужчины – 7%. Часто насильник останется безнаказанным.

Начальник, взваливший кучу сверхурочной и неоплачиваемой работы, возможно и похвалит за нее, а чаще покритикует. И через неделю получите еще больше таких заданий.

Истоки и проявления сценария

Жертва в центре внимания насильника. Мазохист, речь не о сексуальной девиации, хотя часто и такое случается у личности с мазохистским сценарием, притягивает к себе тех, кто готов использовать этот тип людей в личных целях. Своим поведением «вытирайте об меня ноги», жертва провоцирует насильника. Причина — сломаны и стерты личные границы, нет чек-листа «вот это можно, а вот это — нельзя ни при каких обстоятельствах».

Отсутствие личных границ спровоцировано деспотичным и жестоким родительским поведением. Следствие же полученного сценария — низкая самооценка и попытки заслужить одобрение окружающих ценой покорности и отказа проявляться.

Сценарий мазохиста - замкнутый круг, по которому человек бегает, не видя выхода. Положение усугубляется негативным мышлением, человек уверен, что недостоин хорошего отношения. Но выход найдется, хотя путь к нему будет непростым.

Как переписать сценарий

Сценарий мазохиста — не приговор, и исцеление начинается с осознания этого факта. Начните с понимания, что происходящее ненормально и выстраивания личных границ. С изменения мышления с негативного на позитивное. Пересмотрите обстановку и окружение.

Главное свойство жизненного сценария в том, что он самовоспроизводящийся. Поймите, что неосознанно окружили себя теми людьми и событиями, которые поддерживают его действие и не дает выйти из «колеи».

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Постарайтесь свести к минимуму общение с теми, кто без зазрения совести использует ваши ресурсы в личных целях, игнорируя потребности и постоянно и критикуя вас. Попробуйте чаще встречаться с людьми с позитивным мышлением, жизнелюбами. Если у вас с ними будет общее хобби -тоже хорошо. Вы почувствуете, как начинается ваша личностная трансформация, как свет, исходящий от этих людей, наполняет вас и изгоняет забитость, чувство униженности и собственной ничтожности.

Пересмотрите критерии выбора партнера

Вы часто выбираете для романа один и тот же тип партнера. Если даже и нет отношений, то когда случатся, рядом с вами окажется «типичный» партнер — эмоционально-недоступный или истеричный, незрелый, который самоутверждается за ваш счет.

Спросите себя, что вы получаете в этих отношениях, кроме всепоглощающего чувства вины и ощущения «недостойности», от которого стремитесь избавиться, позволяя партнеру буквально чистить вами сапоги? И сколько отдаете? Кем вы себя в них ощущаете — равноправным и уважаемым участником или «золушкой», вынужденной терпеть издевательства злой мачехи и сестер? Но, самое главное — как и чем эти отношения обычно заканчиваются? Если вы зададите себе эти вопросы, то увидите закономерности и повторяющиеся ситуации.

Обратиться к профессионалу

Если хватит душевных сил, ресурсов, мотивации чтобы провести такую работу в одиночку, велика вероятность, что постепенно всё вернется на круги своя. Вечное недовольство собой, личные и профессиональные проблемы, лишний вес (да, ожирение — тоже одно из следствий мазохистского сценария), чрезмерная уступчивость, опустошенность и изоляция, чувство, что душа скована льдом. Чтобы этого не произошло, лучшее, что вы сделаете для себя — заручитесь поддержкой психотерапевта. Чтобы уже не возвращаться к сценариям, ломающим вас.

Ваша жизнь — это кинолента, в которой главный герой — вы. Так пусть это будет не триллер и не драма, а светлый, яркий и наполненный радостью фильм о счастливом человеке, живущем полной жизнью.опубликовано econet.ru.

Галина Азаматова

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