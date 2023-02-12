Человек живет в чувствах и эмоциях. Он может быть слабым и несовершенным. Он может совершать ошибки и падать на тернистом жизненном пути. Но он волен поступать так, как хочет. Потому что есть свобода выбора и в сердце живет благодарность за то, что мы имеем сегодня.

Могу ли я говорить о своих чувствах, если очень хочется поделиться ими, а там вроде никто не вешал табличку «выслушаю». Могу попробовать хотя бы. Могу ли я открываться, получить в ответ недоумение и смиряться с этим?

Я могу быть собой

«Могу ли я встать из-за стола и молча выйти, если близкий человек при всех больно шутит в мою сторону? Не думать, как он там, а думать, как я здесь. Уйти, поправ все приличия, нормы, блюда, салфетки со столовыми приборами.

Уйти в темноту из шумной компании, потому что мне там не уютно, а это для меня самое главное в настоящем.

Поступить абсурдно и невежливо, а затем на улице вдохнуть морозный, свежий воздух и зашагать в никуда, хотя можно было бы в очередной раз стерпеть. И было бы понятно, как сложится вечер и жизнь, а теперь впереди неизвестность.

Могу.

Могу ли я быть непоследовательной и нелогичной, если в понедельник мы запланировали одно, а в воскресенье стало так неприятно, что для меня утерян смысл что-то делать вместе. Могу ли я вдруг испытывать равнодушие вместо нежности и восхищения, предавая свои иллюзии о прочности?

Могу ли я позволить себе провалиться в грусть, не стараясь сию минуту «завеселить» неприятное ощущение? Могу ли я посмотреть в глаза этому чувству, и спросить, зачем оно мне? И позволить себе слышать горький ответ, который заставит делать очередной, непростой выбор.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Могу.

Могу ли я не звонить тем, кому, казалось бы, надо, а так не хочется. Тягостные разговоры как обязалово. Могу – и не звоню.

Могу ли я говорить о своих чувствах, если очень хочется поделиться ими, а там вроде никто не вешал табличку «выслушаю»? Могу попробовать хотя бы. Могу ли я открываться, получить в ответ недоумение и смиряться с этим?

Могу.

Могу ли я ждать, пробовать, доверять? Идти туда, куда идут мои ноги, а не туда, где дорога заасфальтирована?

Могу.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Могу ли я пережить холод и звон одиночества, превращенные в тревожную бессонницу? Могу ли я предположить, что так может быть часто и согласиться на это?

Могу.

Могу ли я поступить в этой ситуации так, как хочется мне, а не так, как «поступают все нормальные люди»? Могу ли я принять себя без оправданий и стыда? Просто потому, что я уже есть и теорема моей ценности была доказана в момент моего возникновения.

Могу ли я перестать сомневаться в правильности этого очевидного факта без попытки получить от жизни больше, чем она дает на данный момент? Жизнь не обязана доказывать мне мою же ценность. Мне уже все дали давным-давно. Могу ли я взять?

Могу.

Могу ли я продолжать удивляться жизни каждый день, и замечать смену своих состояний без попытки удержаться в каком-то из них? Быть благодарной за то, что у меня есть пижама, постель и я в этом всем.

МОГУ.»опубликовано econet

Автор Мошковская Мария

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet