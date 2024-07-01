«Мне бы твои проблемы»: как близкие обесценивают наши чувства

Обесценивание чувств - это когда ваши переживания ни во что не ставят, машут на них рукой. Да еще стараются сделать так, чтобы вы сами значимые для себя вещи свели к нулю. А ведь каждый человек нуждается в понимании, сочувствии, поддержке.

Случалось ли с вами такое, когда ваши переживания обесценивались, не признавались важными и значимыми?

Для окружающих они казались незначительными, пустяковыми, не стоящими, чтобы на них обращать внимание? Например, вы только что расстались с парнем, вам плохо, горько, обидно. А вместо поддержки и утешения вы слышите: " Ой, нашла из-за кого слезы лить! Да у тебя таких Петь/Вань/Саш ещё знаешь сколько будет!.. И че теперь, из-за каждого так убиваться?!"

Когда ваши переживания не признаются важными и значимыми

Или, предположим, потерпели вы неудачу в очень важном для вас деле, в которое вложили много сил и времени, но блага, на которые вы расчитывали, достались другому. Гадкая ситуация. Но что обычно в таких случаях мы слышим? "Не переживай! Перемелится - мука будет! ", Все будет хорошо", " Подумаешь, не корову же проиграл", " Значит тебе это не надо/не твое" и т. д. и т. п. Можем еще услышать в свой адрес "полезные" советы или даже критику, мол не достаточно выложился, не старался...

Или другая ситуация. Уже в обратную сторону. Например, ваш ребенок поссорился с единственным другом и теперь ему одиноко. Но вместо того, чтобы разделить с ним его переживания, вы отмахиваетесь от них, как от назойливой мухи. У вас ведь есть дела поважнее, а это... это пустяк. Сам разберется.

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Все эти и подобные им ситуации про обесценивание переживаний. И это горький опыт, скажу я вам. Когда мы раз за разом сталкиваемся с таким отношением к себе, к своим чувствам, то очень быстро усваиваем одну страшную вещь - мы понимаем, что наши чувства не важны, они не имеют значения и, следовательно, перестаем доверять им (а ведь они - индикатор нашего благополучия или неблагополучия), а со временем и сами начинаем их обесценивать, перестаем прислушиваться к ним.

А вместе с тем чувства - это основа нашей интуиции. И когда мы вступаем на путь материнства, нам как никогда необходим этот контакт со своими эмоциями, чтобы чувствовать своего малыша, откликаться на его потребности, заботиться о нём , формируя надежную привязанность и чувство безопасности. Доверяя себе и своим чувствам мы прокачиваем собственную материнскую уверенность.

В противном случае мы перестаем доверять самой себе и ищем опору и поддержку снаружи.

А ведь когда мы сталкиваемся с трудностями и делимся своими переживаниями с близкими, мы рассчитываем на их поддержку и внимание. Мы хотим быть услышанными, чтобы значимый другой разделил с нами наши чувства, не давал советы или руководство к действию, а именно услышал нас.

Например, все та же ситуация, когда девушка рассталась с парнем. Вместо обидного: "Нашла из-за кого слезы лить (и далее по списку) ", можно просто обнять и посидеть рядом или сказать: " Я вижу как тебе больно, горько и обидно. Если хочешь, мы можем поговорить об этом. " И, если она готова говорить, то слушайте, периодически давая ей обратную связь: "Да, это очень неприятно/больно/обидно/тяжело ... Даже не представляю, что в этот момент творилось у тебя в душе"... А если нет и ей хочется просто помолчать , то уважайте и это право.

Возможно вашего присутствия уже будет достаточно (помните, как в песне Дубцовой: " Глупая, ну хочешь плачь, я буду за руку тебя держать... ") Можно поделиться опытом своих переживаний в подобной ситуации: " Ты знаешь, со мной тоже такое случалось. Я тоже испытывала... и мне казалось... Но... "

Если дело касается ребенка, ему важно озвучивать его же состояние, поскольку он не всегда может вербализовать свои эмоции. Когда мы говорим ему: "тебе сейчас грустно/обидно/страшно/одиноко; ты злишься/радуешься/тебя это волнует/впечатлило" и т. д. , мы не только показываем , что слышим его в этот момент и разделяем с ним переживания, но и учим его различать состояния, дифференцировать их, а также транслируем послание, что испытывать разные эмоции - это НОРМАЛЬНО.

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А вообще, важно помнить для себя следующее:

1. Если ваши чувства/переживания обесцениваются и вас это злит, обижает, не стоит терпеть, заявите об этом прямо и без угрызений совести. То же касается непрошенных советов. Выстраивайте границы.

2. Опять же, если ваши переживания для собеседника не важны и вместо поддержки вы находите лишь обиду и разочарование, злость или чувство вины, задайтесь вопросом: " А по адресу ли я обращаетесь за поддержкой? Может ли этот человек мне её дать? "

3. Вы всегда можете сказать в какой именно поддержке вы нуждаетесь. Чтобы не получилось как в песне : "Милый мой, хороший, догадайся сам! "

4. В трудной ситуации обращайтесь за помощью к профессионалам.

5. И кстати, вы можете сами оказать себе поддержку. Для начала услышьте свои чувства, признайте их. Дайте себе право их испытывать, какими бы они ни были. А дальше дайте им безопасный выход. И после скажите себе те слова поддержки, которые вам хотелось бы услышать.

Помните, ваши чувства важны. Будьте бережны к себе и своим близким. опубликовано econet

Автор Юлия Постникова

фото ©Ewa Cwikla

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