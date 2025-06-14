Мизогиния: почему женщины ненавидят друг друга?

Картина, когда женщины враждебно настроены к своим «сестрам», критикуют, ехидничают и завидуют, довольна привычна. Какова природа данного явления? Можно ли удалить мизогинию из отношений между женщинами? Вот как бороться с этим состоянием.
фото Clifford Coffin
В основе отношений между дамами лежит соревнование, где главный приз - общественное признание, супруг, дети. Но когда адекватная конкуренция внутри гендера трансформируется в устойчивую склонность не любить женщин… Речь пойдет о женской мизогинии — скрытом (или явном) презрении и ненависти женщины к представительницам своего же пола.
Такие явления, как неприятие кого-либо по определенным признакам, - не редкость. Расизм, национализм, мизантропия - это самые яркие проявления ненависти. Но есть ее гендерные подтипы: мизандрия - ненависть к представителям сильного пола и мизогиния - к женщинам. Дамы активно транслируют это неприятие внутри гендера.
Вот женщина, которая ни коим образом не пересекается с нашими интересами. Но мы ее ненавидим априори. Причина - наши глубинные комплексы и проблемы с самооценкой.
Сравнение выступает средством самоутверждения за счет принижения достоинств другой женщины. «По сравнению с ней я – красотка», «ее платье не идет ни в какое сравнение с моим». И так далее. Это дает загонять в дальний угол неуверенность в себе.
фото Clifford Coffin
Тут всё построено на контрасте: мужские признаки - хороши, женские - плохи. Подобное проявление женской мизогинии присутствует, например, в учебных заведениях (по отношению к студентам и ученикам), в офисах, в менеджменте. Есть женщина, наделенная властью, которая замечательно относится к парням и мужчинам и плохо - к девушкам и женщинам. Причем такое отношение совершенно ничем не подкреплено.
Мизогиния может быть обусловлена природными инстинктами, проблемой конкуренции внутри гендера: отыскать возлюбленного, создать пару и произвести потомство.
Женская мизогиния связана и с социальными установками. Речь идет о воспитании девочки. Таким комплексом она может обзавестись в семье, где
Как искоренить это пагубное чувство?
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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