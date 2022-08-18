Михаил Лабковский: НЕТ такой цели, ради которой стоит что-то ТЕРПЕТЬ в отношениях

Я не призываю расставаться, если партнер «не по-человечески себя ведет». Да пусть ведет себя как угодно, лишь бы вам нравилось. Но если вам в отношениях периодически плохо, вас что-то напрягает, нервирует, если партнер вами пренебрегает, обижает вас, демонстрирует неуважение – это безусловно повод сказать: дорогой, я тебя очень люблю, но видеться мы больше не будем.

Как бросить любимого, если понимаешь, что он козел?

— Когда вы именно «бросаете» любимого, то ведете себя, как наркоман, который решил завязать. Вы-то решили, а организм ничего такого не решал и оказывает сопротивление. Начинается депрессия, ломка. Поэтому главное правило в таких случаях – менять себя, учиться любить себя, разбираться со своей головой, своими проблемами. И тогда и бросать никого не понадобится. Верней, это не будет проблемой.

Михаил Лабковский: про отношения

— В невротических отношениях вам важен не сам человек, а те эмоции, которые он поставляет в вашу жизнь. Партнер для невротика – это объект, в котором удобно размещается обида на родителей, да и всех остальных обидчиков тоже. Обида и чувство унижения – это вообще его основные и любимые эмоции. Ему без обиды и жить непривычно. «Бросив» партнера, невротику приходится размещать отрицательные эмоции в себе самом, а это неприятно, тяжело, происходит что-то вроде интоксикации.

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— Если объект возвращается, то, как классическому наркоману, вам и плохо, и хорошо одновременно. Плохо от того, что вы уже знаете, что он вашей любви не заслуживает (хотя бы по причине, содержащейся в записке), а хорошо вам, потому что снова есть на кого сливать раздражение.

— Я к тому, что совершенно бесполезно кого-то бросать, пока вы не изменились внутренне и пока партнер для вас – это способ решить свои сугубо внутренние проблемы. Поплачете-поплачете и нового такого же найдете.

— И потом, зачем кого-то бросать, если вы его действительно любите? А дальше что? Выбирать рационально по таким признакам, как надежность и «он человек хороший»? Но кто согласен жить с мужчиной, который, может, и хороший человек и отец прекрасный, но при этом вы его не хотите, и все тут! Правильно, никто. А вот есть две девушки… Они хотят. Расскажете потом, как вы это представляете?

— Это же отношения, в которых вы живете головой, а эмоции так или иначе ищете на стороне. Вас ломает, вы маетесь, но нет – он же хороший человек!… Абсолютно ущербные отношения, на мой взгляд.

— Любимого или принимать полностью таким, какой он есть, или уж не принимать совсем – золотое правило.

— Точно не надо расставаться с человеком из-за того, что он, например, не выполняет каких-то домашних обязанностей. Вот подводит по каким-то пунктам, не соответствует вашим представлениям о том, что должен и чего не должен делать мужчина. Тут же абсолютно все условно и субъективно. Вот ваш муж, к примеру, академик Ландау – это же ясно, что никогда и ни при каких обстоятельствах он не будет прибивать полочки и мыть посуду. Как бы он вас ни любил и как бы вы его ни строили. Это просто другой человек. Ну, не делает он чего-то! Если вы его любите и хотите с ним жить, надо просто сказать себе: он не прибивает полочки, поэтому я найму специально обученных людей, которые этим займутся.

— Категории «хороший-плохой», «правильно-неправильно» в отношениях не действуют. Для вас он хороший? И живите с ним.

— В здоровых отношениях посуду моют не потому, что «так надо», а потому, что жена пришла усталая, муж, не изображая из себя героя, встает и моет. Он ее правда любит и хочет помочь. А если она прилетела и знает, что он сильно занят, то не будет настаивать, чтоб он ее у трапа встречал. Это не проблема, такси возьмет…

— Я не призываю расставаться, если партнер «не по-человечески себя ведет». Да пусть ведет себя как угодно, лишь бы вам нравилось. Но если вам в отношениях периодически плохо, вас что-то напрягает, нервирует, если партнер вами пренебрегает, обижает вас, демонстрирует неуважение – это безусловно повод сказать: дорогой, я тебя очень люблю, но видеться мы больше не будем.

(Прошу прощения у мужчин в зале — я все время говорю в женском роде, все таки женщин большинство собралось. Но правила универсальные).

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— Тот, кто психически здоров, ориентируется на свои чувства и всегда выбирает себя. Ни красота, ни любовь не требуют жертв. А если требуют, это точно не ваша история. Валите. Нет такой цели, ради которой стоит что-то терпеть в отношениях.

Когда еще все только завязывается, сразу же, как появляется хотя бы легкий дискомфорт – немедленно проясняйте ситуацию. Не пытайтесь оттянуть момент, не задавайте себе лишних вопросов: «Может, я неправильно поняла?», «Может, он что-то другое имел ввиду?»

Не тяните, чем дальше – тем сложней порвать. А если дискомфорт появился однажды, он появится снова, потом опять, конфликт неизбежен, и на поздних стадиях развития отношений (переспали, встречаетесь, живете, поженились, родили детей) он причинит большую боль. Это как когда бутылку открыли, потом разлили, потом выпили по первой – остановиться уже почти невозможно.

— Я правильно поняла, что ты отменяешь нашу встречу? Да? До свидания. Без выяснений – «Почему ты так со мной поступаешь?», «Да как ты мог?»; без жалоб – «я тебя ждала, я на тебя надеялась, я для тебя все, а ты!», без обвинений – «урод, негодяй, подонок, ты ногтя моего не стоишь»… Ни в коем случае! – слышите? – не выясняйте, не жалуйтесь, не обвиняйте.

Правильная формулировка: МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, что ты так поступаешь.

Первое предупреждение должно быть и последним.

Никаких «я же просила!» «мы же договаривались».

Вы не обижаетесь, вы уходите.

— Я с 13 лет курил и курил много – по две-три пачки в день. И говорил всем, в том числе себе, что я люблю курить, нравится мне это. И ничто не могло меня напугать. Рак? Думаю, ну и че, обезболивающие существуют. А тут врач мне рассказывает, что есть такая его форма, как эмфизема легких, когда человек в течение двух-трех суток задыхается, захлебывается своими легкими, и смерть эта очень мучительная… Я испугался по-настоящему. Не курил. Долго. Час и сорок минут. Потом стал курить больше, потому что переживал очень.

Бросил я курить только когда понял, что курю не потому, что мне нравится курить, а потому, что у меня тяжелая зависимость. И вот это мне не понравилось. Я слишком себя люблю, чтобы делать что-то не по своей воле. И не курю вот уже лет шесть.

— Так вот, выйти из отношений намного легче, если вы осознаете, что на самом деле вам все это не нравится и не нужно, что у вас не любовь, где важен сам человек, а зависимость от эмоций. Причем эмоций болезненных.

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Дальше стоило бы начать работать над тем, чтобы избавиться – не от человека, не от любви, а от зависимости и от своей склонности в нее впадать. Выяснить причины, разобраться, что там у вас с детством и родителями, психотравмами и прочим. Чтобы прийти к таким результатам, как: любовь к себе, хорошие отношения с собой, умение проводить с собой время и самодостаточность, которая и есть свобода.

— Обзаведясь всеми этими качествами, вы обязательно притянете такого же достойного, независимого человека, который завязывает отношения не из страха одиночества и не из подозрения, что он больше никому не нужен, а потому что ему с вами будет интересно и хорошо.опубликовано econet.ru.

Михаил Лабковский (ответ на записку из зала во время лекции «Про влечение»)

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