Настоящие и довольно быстрые изменения в паре начнутся только тогда, когда усилия к изменениям будете делать вы оба. Иначе иди и меняйся сам.

Они были, правда красивой парой.

Даже очень.

В активе имели лет 90 на двоих, делившие эту цифру примерно поровну, двух взрослых дочерей, живущих самостоятельной жизнью, приличную недвижимость, раздражение от его нежелания и усталость от её активности.

Не жди когда партнёр будет меняться - Меняйся сам

Она ввела его за руку.

Руку не выпускала.

Держала в своей, гладила и говорила о своей потребности развиваться и строить вдвоём новую жизнь.

Вдвоём, когда их девочки уже начали выстраивать свою.

Планов и желания у неё было громадьё.

Он весь час с детским интересом просмотрел в моё большое окно.

Там резвились голуби.

Так и ушли.

Она с вопросом, он, оставив свой интерес с голубями.

Забудь про идею, что ты можешь изменить своего партнёра.

Не сможешь.

Меняйся сам.

Не жди когда партнёр будет меняться.

Не будет.

Меняйся сам.

Когда ты начнёшь перемены, твой партнёр сделает всё, что бы попытаться вернуть тебя в общую яму.

Под свой замок страха.

Не оборачивайся.

Спасайся и меняйся.

Когда твой партнёр увидит твои реальные изменения он, возможно, проснётся.

И скажет: “Хочу с тобой!”

Не факт.

Но реальный шанс существует.

Поддержи, но не меняй направления.

Догонит. Если захочет.

Меняйся сам.

Настоящие и довольно быстрые изменения в паре начнутся только тогда, когда усилия к изменениям будете делать вы оба.

Иначе иди и меняйся сам.

Кстати, количество времени которое вы провели до этого вместе, здесь играет, нет не так…

Не играет никакой роли.

К сожалению.опубликовано econet

Автор Игорь Ларин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet