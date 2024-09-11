Меняем жизнь к лучшему! Простой метод, который поможет получить желаемое

У каждого из нас есть желания, мечты и цели. Мы делаем проекции будущего в своем сознании и ожидаем чуда. Есть много разных подходов реализации желаемого, от фантазийных до практичных. Одни читают и пишут аффирмации, третьи - продавливают мир.

Любая цель, большая или маленькая, это чаша. Это пустая чаша которую надо наполнить содержимым. Аффирмации, визуализации, разговоры о своей цели и обсуждения - все это нанесение рисунка на пустую чашу, ее украшение. При этом она, чашка, остается пустой. Из нее не напиться и не наесться. И только маленькое действие совершенное в сторону цели, реальное действие, осязаемое, чашу наполняет. Маленькая капля может стать началом океана.

Метод пустой чашки, или Как изменить привычки в жизни

Пример: Вы захотели научиться справляться со страхом.

1. Начало начал - научитесь определять, отслеживать и анализировать свой страх.

2. Возьмите какую-то одну технику и используйте ее каждый день в течение недели.

Например задай себе три вопроса: чего конкретно я боюсь? Что может случиться если это произойдет?Что можно сделать в этом случае?

Разбирайте свой страх в этой технике. Отслеживайте что с Вами происходит, помогает она Вам и на сколько снижает страх. Как это отражается на внешнем мире.

3. Научился сам - помоги другому.

Научите своего ребенка этой технике, но только после того как освоите ее сами (у детей много страхов и как с ними справляться в школе не учат). Если нет ребенка, научите родственника или коллегу.

Вы заметите, что у каждого свои страхи. И каждый человек боится чего-то своего в похожей ситуации, совсем не того, чего боитесь Вы.

При таком подходе можно освоить 12 привычек за год в разных сферах жизни, стать в 12 раз эффективней, наполнить 12 разных чаш - они будут Вас кормить и поить, в прямом и переносном смысле.

Не поленитесь и увидите эффект...С уважением к Вам и Вашей жизни. опубликовано econet

Автор Татьяна Таюрская

Иллюстрации Felipe Posada

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet