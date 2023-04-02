Механизм любовных ИЛЛЮЗИЙ

Очень многие путают свою любовную очарованность и любовные иллюзии. Они считают, что очарование и есть иллюзии. Есть ли разница?

Очарование и иллюзии – это принципиально разные вещи - очарованность и иллюзии. Можно быть очарованным кем-то, но не иметь насчет него иллюзий. Можно не быть очарованным, то есть влюбленным, и иметь очень много иллюзий, в результате которых сильно пострадать. ✅ Вам нужно очень хорошо понять эту разницу, чтобы строить в своей жизни взаимную любовь.

Любовь: Очарованность и иллюзии

Все любовные иллюзии касаются того, как к вам относится человек. Иллюзии - это картины того, как человек вас любит, как зависит от вас, как ценит вас и хочет, когда на самом деле этого нет.

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Наверняка вы читали такие письма в моей рубрике и в жизни не раз видели. Человек сам еще не влюблен, но уже имеет иллюзии по поводу того, как к нему относится второй. Он жалуется, что плюсует, что другой к нему тянется, а он нет, что от него ждут тепла, а он дать не может. Со стороны очевидно, что второй к нему тоже равнодушен. Но первый жалеет его и сочувствует, выращивая корону КдЧ. И часто он действительно влюбляется, а потом с удивлением обнаруживает, что второму он не нужен. А ведь он и был нужен или нужен, но намного меньше, чем вообразил.

✅Вот это иллюзии. Иллюзии всегда касаются отношения другого человека к вам. Иллюзии это всегда быстрый сладкий корм для вашей самооценки. Все отлично, меня любит, все в восторге, все видят, что я крут, или не все, а конкретные люди или конкретный человек видит, чувствует, понимает. Это иллюзии.

И опасны они тем, что делают вас не просто слепым, а заставляют жизнь в параллельной реальности. Это как если бы вы решили воспользоваться стиральной машиной как холодильником или, что хуже, воспользоваться окном как дверью. Иллюзии делают восприятие предметов и людей неадекватным, вы начинаете обращаться с ними, исходя из своего видения, а ваше видение нереалистично, не соответствует тому, что есть на самом деле. И это делает вас уязвимым, нелепым, заставляет совершать глупые и вредные для себя поступки.

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Противоположное качество - эмпатия. Эмпатия - это способность точно почувствовать и понять, как вас воспринимают другие, что они чувствуют по вашему поводу, чего ждут от вас, как относятся. Я много раз писала и не поленюсь повторить: эмпатия - качество нашего вида, каждый здоровый человек потенциально обладает высокой эмпатией, поскольку разум биологически эволюционировал в социуме, наш мозг способен уловить огромное количество сигналов, визуальных, звуковых, тактильных, поступающих от других, он способен проанализировать огромное количество информации и сделать правильный вывод о том, чего хочет другой.

Возможности нашей эмпатии велики, потенциально мы практически телепаты и экстрасенсы, но в реальности большинство людей не просто не чувствуют сигналов, но даже не слышат слов, не видят очевидных поступков, поскольку стараются видеть лишь то, что соответствует желаемой картине, а остальное отфильтровывают или искажают. Желаемая картина - это та самая корона - образ собственного царства, собственного величия, собственной важности и нужности. Это простой и дешевый способ добывать энергию. Дешевле наркотика. Эволюция вида создала такой инструмент для кайфа? Отлично, будем эксплуатировать его, пока не треснем.

На все, что им интересно, большинство людей смотрят из-под короны, подразумевая сразу такой же или больший интерес в свою сторону. Помните Хищный торт? Я хочу его - это значит он меня соблазняет. Я схожу по нему с ума - это он меня мучает. Я смотрю на него - это значит он старается привлечь мой взгляд. Я в аддикции - это значит он меня ест. Любое внимание по отношению к кому-то кажется следствием его усилий, его действий и желаний, его воли. "Она меня соблазняет", а не "Я соблазнился ею". Корона всегда делает локус контроля внешним, это связанные вещи. В общем корона и нужна для того, чтобы поменьше делать, побольше получать.

Вот это - единственная причина иллюзий и той удивительной слепоты, которой обладают большинство влюбленных. Чем сильнее влюбленность, то есть тяга к кому-то, тем больше иллюзий порождает корона. Сначала иллюзии были похожи на деликатный фотошоп, убирающий мелкие несостыковки, потом превратились в грубые рамки и дополнительные рисунки (как в фотоальбоме бывшего мужа Белоснежки в сериале, нарисованные сердечки вместо любви), а потом корона стала просто закрашивать реальность и рисовать что-то свое. Психика всегда стремится к балансу в любви, ко взаимности и гармонии, и чем меньше взаимность и гармония в реальности, тем больше короне приходится рисовать самой.

Но обратите, пожалуйста, внимание на главное. Корона - это не влюбленность. Сама по себе влюбленность корону не создает. Она есть до. Если у влюбленного человека нет или мало короны и он за ней следит, у него не будет иллюзий, у него сохранится эмпатия, он будет видеть и чувствовать, как к нему относится его любимый. (Тем более это совсем несложно).

Сама по себе влюбленность, она же очарованность, она же высокая субъективная значимость человека - это то, насколько сильно человек интересен, важен, привлекателен для ВАС. Он - для вас. Это не иллюзии. Это ваши реальные эмоции по отношению к тому человеку, ваши чувства. Как много места он занимает в вашей голове, сколько ваших мыслей ему посвящено, как сильно он волнует ваше сердце, как учащает пульс его появление в поле вашего зрения, как дрожат ваши руки в его присутствии, как огонь растекается по вашему животу от его прикосновения, как дыхание перехватывает, как на глаза наворачиваются слезы радости или горечи. Обратите внимание, это все не иллюзии, это ваши реальные переживания, вы это чувствуете физически, своим телом, это не обман. Это реальность.

Да, на эту реальность вы можете влиять. И влияете всегда, даже если не осознаете. Сейчас расскажу как. Но главное, что вы должны понять, ВАШЕ чувство - не иллюзия, вы влюблены, если значимость человека для вас очень высока, особенно если это стабильно, то есть не "то нравится, то не нравится" как качели, а стабильно очень привлекателен, очень желанен, на протяжении многих дней, тем более месяцев. Это настоящая влюбленность.

А вот иллюзии - это картины его отношения к вам, если они не соответствуют реальности. Ваше отношение - это реальность, а не иллюзии, вы это чувствуете телом. А вот его отношение к вам вы рисуете умозрительно, и можете видеть реалистично, если вы эмпат (короны нет, разница только в этом), а можете видеть свои иллюзии.

Иллюзии представляют вам равнодушного в реальности человека, который привлекает вас, тоже заинтересованным, влюбленным, страдающим, а вкупе с рационализацией (которая служит упрочнению иллюзий, бетонированию их) - онегиным, недолюбленным волчонком, безотцовщиной, травмированным бывшей женой, сыном властной мамы, зомбированным сектой и так далее. В реальности он относится к вам так же, как любой другой человек, почти равнодушно, а в вашей голове - его пылкий образ и целые драмы разыгрываются в душе (в которую вы смотрите своим третьим глазом из-под короны).

Вот это иллюзии. И давайте я еще раз повторю отличие.

Влюбленность ваша - это ваше отношение к человеку. Это физическая реальность.

Иллюзии - это выдуманное вашей короной отношения человека к вам. Это не то же самое, что ваша влюбленность и это совсем не обязательное дополнение к ней.

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Почему многие люди путают две эти разные вещи? Потому что случись у них влюбленность, корона тут же создает иллюзии. Более того. Влюбленности еще и не случилось, появился начальный интерес в сторону человека, а корона уже создала иллюзии и стала внушать, что он отвечает взаимностью или даже инициатор любви. Ну и растет влюбленность благодаря короне, вырастает больше и больше, если корона велика.

С человеком в своей голове планируют досуг, совместные поездки, а потом и свадьбу, им занимают всю свою внутреннюю жизнь, хотя во внешней жизни он практически отсутствует или присутствует в другом качестве, его представляют рядом в кровати, с ним ведут диалоги, его дыхание чувствуют на своей щеке, его горячие прикосновения ощущают почти тактильно.

Иллюзии, которые получают положительное подкрепление в виде кайфа и подъема, одобряются и начинают расти, и довольно быстро превращаются в почти что галлюцинации. В отличие от психически больного здоровый влюбленный человек вроде и понимает, что это его мечты (хотя состояние сильной любовной аддикции - это уже психическое расстройство, обратимое обычно) но мечты его настолько яркие, настолько бурные реакции в нем вызывают, что он уже и реальность начинает рассматривать через эту призму, особенно если в реальности есть какие-то контакты с возлюбленным, на основе которых можно выстраивать собственную картину восприятия.

Человек без короны, влюбляясь, не выращивает иллюзий. Он видит и знает, как к нему относится другой. Обычно для этого не надо никакой проницательности. Никто влюбленных не обманывает чаще всего, они сами себя обманывают, все их знакомые обычно быстро и точно определяют, как к ним относится их избранник. Это заметно всем, даже невнимательным людям. Влюбленного отличит любой со стороны, он глаз не сводит с объекта, он шуткам смеется, он старается ближе подойти, он рад любой возможности контакта и участия. Не очень влюбленный не так активен, но все еще готов контактировать, доволен близостью и согласен участвовать. Невлюбленный начинает избегать близости, а участвовать в жизни второго ему тягостно, а поэтому все время некогда, хотя он боится обидеть и как-то оправдывается. Это видят все, кто имеет возможность наблюдать пару вблизи. Но этого не видит тот, кто влюблен и при этом имеет большую корону.

Если человек влюблен, а короны у него нет, он не даст своей влюбленности расти без взаимности.

Многие до сих пор не понимают, ну как так, как же отсутствие короны может обеспечить взаимную любовь? Вот так. Без короны не получится подпитывать невзаимную любовь иллюзиями, а без питания любой гештальт перестает расти и начинает разрушаться. Я не нужен ему, он меня не хочет, я ему неинтересен. Так зачем я буду придумывать, что наоборот? Я могу думать о нем, но каждый раз мне будет грустно, и скоро моя психика будет отказываться от таких грустных картин и посвящать им времени меньше. А вот если я буду думать, как у нас все еще может быть прекрасно и представлять картины счастья, я почувствую кайф, и психика захочет вновь увидеть эти картины.

То есть вы сами кормите фигуры в голове иллюзиями. А если их не кормить, они не вырастут, они будут уменьшаться каждый раз, когда на другой стороне нет положительного подкрепления. Тем более когда есть отрицательное - когда вам не отвечают шагами на шаги, шарами на шары, когда вас избегают, когда в вашу сторону не горят и вы не закрываете на это глаза, а смотрите прямо.

Посмотрите, если снять корону, то невзаимной любви нечем будет питаться. Она умрет с голоду. Питаться будет только взаимная любовь. Вот она будет расти, питая другого и питаясь сама. Вы не будете придумывать диалоги в голове, вы будете питать свою любовь реальными словами о любви. Но без иллюзий от одних только слов любовь ваша тоже не вырастет, если нет шагов вам навстречу, если нет динамики, если нет реального роста близости.

Человек без короны может быть очень очарован другим (то есть может сделать его важной, значимой, основной фигурой в своей жизни), может выкормить его фигуру большой, создать мощный гештальт, влюбиться по самые уши, всем своим сердцем, а со временем даже врастить другого в себя как свою неотъемлемую физическую часть. То есть у человека без короны может быть очень сильная, очень большая, очень глубокая и прочная любовь. НО. Такая же любовь будет и у другого. Они одновременно будут выращивать значимости друг друга, привязываться, связываться, врастать, обрастать общими делами, имуществом, детьми, внуками и создавать новые общие территории. Они будут оплетать друг друга и менять друг друга, становиться родными душами, по сути - тем самым единым целым. Но это будет происходить с ними в реальности, то никто не будет создавать насчет другого иллюзий в своей голове.

И поэтому никому из такой пары невозможно будет внезапно другого разлюбить. Чем дольше пара в балансе, тем сильнее и крепче связь. В общем, если честно, им вообще невозможно будет друг друга разлюбить, если они уже успели врасти. Нужна будет новая жизнь для новой такой же любви.

А вот когда один вращивает другого в себя, взаимодействуя в иллюзиях с придуманной фигурой, а второй все это время отделяется и снижает значимость фигуры второго, остывает, увлекается кем-то или чем-то другим, теряет связь, разрушает свой любовный гештальт, а первый растит, питая иллюзиями, то однажды он может обнаружить, что его любимый человек смотрит на него чужими холодными глазами. И это бывает очень страшный момент. Завеса иллюзий падает и начинается настоящий разлом мира, ведь свою любовь человек вырастил физически. Она не иллюзорна. Иллюзорной была любовь второго для него. В реальности ее уже давно не было, а может быть никогда не было.

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Иллюзии касаются любви другого, они не касаются вашей любви. Это разные вещи, и эту разницу надо осознавать. Иначе, как это любят многие, пытаясь избавиться от иллюзий, вы будете думать, действительно ли этот человек так уж хорош и не ошиблись ли вы в своем выборе, и придя к выводу, что "принимаете его со всеми недостатками", успокоитесь, решив, что иллюзий нет.

Не о недостатках другого надо думать, когда вы хотите избавиться от иллюзий, а о том, как он относится к вам, какие шаги он делает, и не объясняете ли вы отсутствие его шагов всякой фигней, вроде детских травм и обстоятельств непреодолимой силы.

Или вот еще некоторые, пытаясь избавиться от иллюзий, начинают анализировать, на самом ли деле они так уж сильно влюблены, и придя к выводу, что да и очень, продолжают влюбляться дальше. При чем тут ваша любовь? Ваша любовь есть, конечно. Но если нет любви второго, вам придется со своей любовью что-то делать, иначе она вас съест.опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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