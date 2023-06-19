Механизм грусти: Что происходит с нашим мозгом, когда мы печалимся

То, что мы чувствуем, влияет на головной мозг. Мозг потребляет около 20% энергии человека, а в печальном состоянии ему нужен больший объем. Следовательно, организм нуждается в большем количестве глюкозы. Теперь ясно наше истремление к сладкому в грустные моменты.

Грусть находится в списке природных эмоций человека. Каждый из нас ежедневно испытывает раздражение, подавленность, радость, душевный подъем или, наоборот, грусть. Последняя из эмоций подает мозгу особые сигналы. В такие моменты человек сильнее ощущает голод, утомление, стремится к уединению и плачет.

Исследования в этой области свидетельствуют, что головной мозг и настроение связаны между собой. На мозг воздействуют разные эмоции, и отрицательные – в том числе.

Мозг и настроение взаимосвязаны

Грусть как эмоция воздействует на процесс метаболизма. Какие происходят изменения в мозге, вызванные переживанием потерь, утраты иллюзий, обид?

Итак, мы грустим, а в это время с головным мозгом происходит вот что.

Роль эмпатии

Грусть – распознаваемая эмоция. Мы ведь почти мгновенно замечаем, что кто-то расстроен или опечален. Мы пытаемся мысленно встать на место этого человека и сопереживаем ему. Так проявляется эмпатия.

Мозг нуждается в энергии

Если человек находится в стрессе, напряжении, его головной мозг работает активнее. О чем это свидетельствует? О том, что головной мозг и настроение связаны между собой. Исследования гласят, что у субъекта в мрачном состоянии мозг запускает в работу 70 разных областей. Ведь когда мы расстроены, мы склонны более задумываться над чем-то (мысленно решаем проблемы). В этом процессе работают гиппокамп, префронтальная кора мозга, височная доля и еще целый ряд участков мозга.

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Это нужно знать. Головной мозг потребляет до 20% энергии человека, а в подавленном состоянии ему необходим больший объем. Следовательно, организм нуждается в повышенном уровне глюкозы. Теперь нам понятно стремление к сладкому в печальные моменты.

Когда есть желание поплакать

Слезная секреция призвана увлажнять и очищать глазное яблоко. Но так называемые эмоциональные слезы «работают» по-другому. Мы уже сказали, что головной мозг и настроение взаимосвязаны. Слезы являются самым адекватным механизмом успокоения. И эмоции печали часто выражаются именно таким образом.

Далее в организме запускается выработка эндорфинов. И человек ощущает расслабление. Знакомо? Поэтому не стесняйтесь плакать, если вы испытываете в этом нужду.

Кстати, человек является единственным существом на земле, способным заплакать от горя и счастья.

Разложить чувства по полочкам и жить далее

«Грустный» мозг продуцирует меньше гормона серотонина или нейротрансмиттера, который отвечает за мотивацию. Когда мы не справляемся со стрессом, не можем смириться с проблемой, недостаток серотонина вызывает более сложные нарушения. Сюда относят депрессию, обсессивно-компульсивные расстройства и гневные припадки. Поэтому важно учиться отыскивать внутренние ресурсы для дальнейшей жизни.

Грусть поучительна. Мы стараемся преодолевать препятствия, делать выводы, анализировать уроки жизни. И становимся сильнее. Ведь мы должны протянуть руку помощи тому, кто грустит рядом с нами.опубликовано econet

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