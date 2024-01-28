Мать и дочь: упражнение по исцелению отношений

Карл Юнг писал: «Каждая Женщина простирается назад - в свою мать и вперёд - в свою дочь... Ее жизнь простирается над поколениями, что несет с собой и чувство бессмертия.
Связь, которая идет от матери к дочери, действительно очень важна. Через длинные цепи отношений между матерями и дочерьми передавались способы относиться к себе, к миру, искать свою судьбу... Мать и дочь тесно связаны и схожи в том, как строят свои жизни.
Модели поведения и жизненные стратегии, которые демонстрируют наши родители, могут стать для нас невероятно глубокой поддержкой - или тяжелой преградой на пути к счастью, к самореализации, к уверенности в себе.
Запросы на отношения с мамой - один из самых частых в работе, особенно у клиентов-женщин, причем это и совсем молодые девушки, и почтенные дамы, у которых, быть может, мамы давно нет на свете. Мамы нет, а боль осталась и требует исцеления...
Единственный человек, у которого есть доступ к прошлому - это вы сами. Только вы можете вернуться в тот или иной период прошлого и что-то понять о себе, о маме, о ее ошибках и о том, что с этим делать.
И либо дать себе сейчас то недополученное, либо смириться с тем, что у нас этого нет и найти другой ресурс.
Да, может быть, у нас никогда не было близких, доверительных отношений с мамой и уже никогда не будет, но у нас могут быть близкие отношения с партнёром или друзьями....
И простое упражнение по исцелению отношений, которое можно сделать прямо сейчас.
Когда вы вспоминаете не самые лучшие моменты своего детства, когда вы вспоминаете, как мама была с вами несправедлива, жестока, холодна, равнодушна, слишком опекала, контролировала - просто вспомните, сколько ей тогда было лет.
27?30?40?
Младше или старше, чем вы сейчас?
Если сейчас вы старше своей мамы - с каким чувством вы бы смотрели на молодую женщину, которая делает то, что делала ваша мама? Подумайте о том, в каких условиях она находилась в этот момент, что было у нее с бытом, с семьей, со здоровьем, с деньгами? С рабочим днем? Какая нагрузка у нее была?
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Это упражнение поможет вам немного шире увидеть контекст болезненной ситуации. Увидеть ее уже взрослыми глазами. Понять , что на самом деле ваша мама вовсе не была всемогущим Демиургом, которым она казалась тогда.
Многое из того, что она делала, она делала , она делала вовсе не потому, что так хотела или мало вас любила. Просто у нее так получалось...» (Л.Петрановская)
С огромной Благодарностью моей маме...
За все, что было и есть в наших отношениях...
За все, чего не было (но очень хотелось) и чего нет ( ...)...опубликовано econet
Автор Марина Кравченко
Художник Armando Barrios
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий