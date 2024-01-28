Мать и дочь: упражнение по исцелению отношений

Карл Юнг писал: «Каждая Женщина простирается назад - в свою мать и вперёд - в свою дочь... Ее жизнь простирается над поколениями, что несет с собой и чувство бессмертия.

Связь, которая идет от матери к дочери, действительно очень важна. Через длинные цепи отношений между матерями и дочерьми передавались способы относиться к себе, к миру, искать свою судьбу... Мать и дочь тесно связаны и схожи в том, как строят свои жизни.

О важности связи с матерью

Модели поведения и жизненные стратегии, которые демонстрируют наши родители, могут стать для нас невероятно глубокой поддержкой - или тяжелой преградой на пути к счастью, к самореализации, к уверенности в себе.

Запросы на отношения с мамой - один из самых частых в работе, особенно у клиентов-женщин, причем это и совсем молодые девушки, и почтенные дамы, у которых, быть может, мамы давно нет на свете. Мамы нет, а боль осталась и требует исцеления...

Единственный человек, у которого есть доступ к прошлому - это вы сами. Только вы можете вернуться в тот или иной период прошлого и что-то понять о себе, о маме, о ее ошибках и о том, что с этим делать.

И либо дать себе сейчас то недополученное, либо смириться с тем, что у нас этого нет и найти другой ресурс.

Да, может быть, у нас никогда не было близких, доверительных отношений с мамой и уже никогда не будет, но у нас могут быть близкие отношения с партнёром или друзьями....

И простое упражнение по исцелению отношений, которое можно сделать прямо сейчас.

Когда вы вспоминаете не самые лучшие моменты своего детства, когда вы вспоминаете, как мама была с вами несправедлива, жестока, холодна, равнодушна, слишком опекала, контролировала - просто вспомните, сколько ей тогда было лет.

27?30?40?

Младше или старше, чем вы сейчас?

Если сейчас вы старше своей мамы - с каким чувством вы бы смотрели на молодую женщину, которая делает то, что делала ваша мама? Подумайте о том, в каких условиях она находилась в этот момент, что было у нее с бытом, с семьей, со здоровьем, с деньгами? С рабочим днем? Какая нагрузка у нее была?

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Это упражнение поможет вам немного шире увидеть контекст болезненной ситуации. Увидеть ее уже взрослыми глазами. Понять , что на самом деле ваша мама вовсе не была всемогущим Демиургом, которым она казалась тогда.

Многое из того, что она делала, она делала , она делала вовсе не потому, что так хотела или мало вас любила. Просто у нее так получалось...» (Л.Петрановская)

С огромной Благодарностью моей маме...

За все, что было и есть в наших отношениях...

За все, чего не было (но очень хотелось) и чего нет ( ...)...опубликовано econet

Автор Марина Кравченко

Художник Armando Barrios

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