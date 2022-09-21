Манкая женщина: качества, которые мужчины ищут в женщине

О вкусах, как известно, не спорят. И у каждого мужчины есть свое мнение по поводу качеств идеальной женщины. Но существует некий классический образ, который ищут все представители сильного пола. Эти 11 качеств присущи наиболее привлекательным женщинам.

Женщины и мужчины – две диаметральные противоположности. Каждый ищет свою половинку, чтобы дополнить друг друга и достичь гармонии. Чего же не достает мужчинам и что все они ищут в женщине? Этими качествами, по мнению сильного пола, должна обладать идеальная женщина.

Что мужчины хотят найти в женщине

Она занимается своей внешностью

Ухоженный внешний вид добавляет женщине шарма, даже если она не отличается красотой в общепризнанном смысле. Ухоженные кожа, волосы, ногти, гардероб, подобранный со вкусом, – это альфа и омега привлекательного внешнего вида. А мужчины, как известно, обращают в первую очередь внимание именно на внешние данные.

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У нее есть чувство юмора

Чувство юмора – признак острого ума. А умная женщина сама по себе притягательна для окружающих. С ней весело, интересно и приятно общаться.

У нее есть своя жизнь

Мужчин притягивают и в некотором смысле интригуют женщины, у которых имеются собственные интересы, увлечения, круг общения. Если вся жизнь партнерши вращается вокруг мужчины, она скоро станет скучной и неинтересной.

Независимая женщина дарит вдохновение, потому что умеет строить свою жизнь сама. Ее мужчины уважают и никогда не будут считать «бесплатным приложением».

Она любит интим

Когда закрываются двери спальни, она из бизнес-леди/идеальной хозяйки/пай-девочки превращается в темпераментную тигрицу. С ней возможны всевозможные приятные сюрпризы. И мужчина никогда не пойдет «налево» от такой партнерши.

Она амбициозна

Эта женщина – идеальная подруга жизни, которая поддержит в трудную минуту. У нее есть опыт успеха, достижений и поражений. Поэтому амбициозная женщина станет идеальной парой для успешного мужчины.

Она высказывает свое мнение

Эта женщина никому не заглядывает в рот. Она четко формулирует свои желания и ожидания. С ней мужчине проще сориентироваться, а не ломать голову размышлениями «чего же она хочет».

Она обычно в прекрасном настроении

Позитивное настроение передается от человека к человеку. И женщина, которая излучает доброе расположение духа, притягивает мужчин. Рядом с ней жизнь становится светлей.

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У нее высокий уровень интеллекта

Построить долгосрочные и прочные отношения легче именно с такой женщиной. С ней можно поговорить на любую тему, научиться у нее многому. Она и сама интересуется исключительно умными мужчинами.

Ее ценности

Она заботливая, нежная, любящая. Этой женщине можно доверять, она никогда не предаст. У нее есть свои жизненные принципы, которым и следует эта дама.

Она ценит своего мужчину

Она прекрасно знает все достоинства своего мужчины и ценит их. Еще бы! Ведь много из того хорошего, что в нем есть, эта женщина воспитала и развила сама… А мужчина с благодарностью принимает это уважение.

Она уверена в своих силах

Уверенность в себе превращает женщину в объект внимания всех мужчин. Она знает свои сильные стороны и не стесняется их демонстрировать. Эта уверенность происходит от адекватной самооценки и сильного характера.опубликовано econet.ru

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