Маните счастье мелочами

Умение получать наслаждение от мелочей имеет имя – «Хюгге», в переводе с датского «находить счастье в мелочах». И каждый из вас может научиться этому незамысловатому приёму – находить волшебство где бы то ни было: в брякающих пуговицах, ковровых узорах, бензиновых разводах в лужах. Если вы доверяете Вселенной – чудеса и приятные неожиданности будут происходить с Вами ежедневно.

Помните героиню фильма «Амели», любившую запускать ладонь в мешок с фасолью? В детстве я тоже, как и Амели, любила запускать ладонь, правда не в фасоль, а в пуговицы и перебирать их пальцами. Моя мама много и хорошо шила. После шитья оставались обрезки ткани, и мама, как истинная женщина, воспитанная в условиях советского дефицита, не выбрасывала их, а складывала в отдельный мешочек. И когда надо было сшить очередное платье для куклы, я могла взять из этого мешочка необходимые лоскутки...

Хюгге - искусство находить счастье в мелочах

Иногда я просто его открывала, и перебирала разноцветные кусочки ткани, погружаясь в свой детский мир грёз. Сейчас, конечно же, и не вспомнишь, о чём я мечтала в такие моменты. Наверное, о том, о чём мечтают все маленькие девочки: о новой кукле или красивых туфельках.

Но честно говоря, мне очень нравился сам процесс мечтания (кстати, мечтание развивает воображение). Помню запах лоскутков – немного пыльный. Помню, что кримпленовые кусочки были очень яркими и разноцветными, а шёлк на ощупь мне не нравился – слишком холодный, парча – тоже, хоть и красивая.

Рядом с мешочком с лоскутками стоял бочонок с пуговицами. Пуговиц было много, «до краёв»: от дешёвых простеньких для ситцевых рубашек до очень редких, дефицитных деревянных «клыков» для дафлкота. Было даже несколько пожелтевших пуговиц из слоновой кости, и, почему-то одна, от жакета в стиле «Шанель». И мне очень нравилось запускать ладошку в это пластмассово-деревянное разноцветье и перебирать пальцами пуговичную массу. Уверена, что в такие моменты, под звук брякающих пуговиц, я проваливалась в транс.

И у меня сегодняшней тоже есть такой бочонок для пуговиц. Правда и бочонок поменьше, и пуговиц в нём не так много, как тогда. Но тогда и «деревья были большими».

Недавно, чтобы перешить пуговицы на дублёнке, достала швейные принадлежности и бочонок и … моментально «улетела» в детство, услышав такое знакомое бряканье. А потом ещё некоторое время сидела абсолютно счастливая, наслаждаясь приятными ощущениями от «пуговичной симфонии».

Иногда для счастья так мало надо!

Оказывается, умение получать наслаждение от мелочей имеет имя – «Хюгге», в переводе с датского «находить счастье в мелочах». Как считает датская актриса Мари Турелл Содерберг «хюгге – это компас, направляющий нас к тем важным моментам, которые не купишь за деньги. Хюгге – это умение видеть волшебство в обыкновенном».

И каждый из вас может научиться этому незамысловатому приёму – находить волшебство где бы то ни было: в брякающих пуговицах, ковровых узорах, бензиновых разводах в лужах.

Если вы доверяете Вселенной – чудеса и приятные неожиданности будут происходить с Вами ежедневно. Каждый имеет право на свою порцию чудес. Надо всего лишь – пустить их в свою жизнь.

Попробуйте начинать свой день с мысли, что вы – один из волшебников, проводников чудес. Впустите волшебство в свою жизнь, позвольте чуду случиться, и оно непременно произойдёт!

Как только вы договоритесь с самим собой на «доставку чудес», то последние не заставят себя долго ждать. С каждым днём, вы всё больше и больше начнёте замечать вокруг себя их бесконечные проявления: автобус, приходящий в нужный момент; место на бесплатной парковке, освободившееся, как раз, перед вашим автомобилем; самый расторопный кассир в супермаркете – достанутся именно вам.

Для достижения любого результата необходимо совершить ряд действий. Для того, чтобы развить у себя способность получать чудеса, попробуйте регулярно выполнять следующее упражнение:

Упражнение «Доставка чудес»

Уединитесь. Примите удобное и комфортное положение. Можно включить приятную медитативную музыку. Я обычно использую записи звуков природы: шум дождя, например.

Отключите телефон. Все разговоры потом.

Вспомните свой прошедший день.

Среди всех событий, произошедших за день, попробуйте найти в своём воспоминании приятные, даже самые незначительные – найденный рубль, зелёный сигнал светофора и т.п.

Поблагодарите за это того, кого сочтёте нужным: Бога, себя, судьбу, родителей, никого.

Попробуйте осознать или прочувствовать своё состояние, которое вы испытываете в момент благодарности. Это и есть состояние готовности к исполнению чудес.

Попробуйте запомнить его на уровне тела, чтобы впоследствии смочь воспроизвести.

Весь следующий день попробуйте благодарить кого-либо (см. п. 5) за любое событие, прямым или косвенным участником которого вы становитесь.

Попробуйте отследить, возникает ли состояние, описанное в п.6, после слов благодарности?

Состояние может возникать, а может и не возникать. Задача этого упражнения, развить и закрепить это состояние, чтобы вы могли испытывать его как можно чаще, чтобы в конце концов, оно стало естественным и привычным для вас.

В случае, если состояние готовности к исполнению чудес никак не приходит – не отчаивайтесь, вы всё равно на правильном пути. Пробуйте. Не останавливайтесь. Рано или поздно, вы испытаете его. Возможно, вам придется воспользоваться помощью гипнотерапевта. С помощью гипнотерапии «доставка чудес» может быть выполнена в более короткие сроки, а в качестве приятного бонуса – можно «разбудить» свои дремлющие таланты и творческие способности.опубликовано econet

Автор: Александрия Садофьева

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