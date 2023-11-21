Мамская позиция: Как отучить мужчину проситься "на ручки"

Эта статья не про манипуляцию. Это всего лишь про стремление помочь себе остаться женщиной, а мужчине - мужчиной.

Когда я слышу от мужчины пресловутое "возьми меня на ручки", во мне автоматически включается актриса (гены, штоли?) и я моментально "слабею". Я начинаю вздыхать, задумываться и всем своим видом показывать, как трудна жизнь современной женщины. Очень многие женщины в отношениях с мужчиной занимают позицию мамы. Это происходит неосознанно, в силу женской природы. У нас, женщин, эта программа "вшита" в мозг. А мужчинам это нравится.

Это не про манипуляцию...

Да и как это может не понравиться, когда о тебе заботятся, как о маленьком. Вот только женщины от этой роли устают. У них и так есть дети, свои. А тут появляется еще один ребенок весом под сто кило.

Ей бы самой на ручки! Так нет, ее не только "не берут" на ручки, но и запрыгивают к ней - "пожалей, позаботься, обогрей".

Что делать... Не брать, просится ответ. Как не брать на ручки собственного мужа/мужчину? Мужчинам свойственно жаловаться "Я устал", "У меня столько забот", "Я набегался".

Можно промолчать и выслушать, как он устал. А можно в ответ отзеркалить: "Я устала", "У меня столько забот", "Я набегалась". Мужчина, конечно же, удивится от неожиданности. Вы же обычно молча терпите и работаете, работаете, работаете. А тут вы "вдруг" устали.

Вы не спорьте, пусть удивляется. Мягко скажите ему: "Какая же я слабая по сравнению с тобой!" Вздохните печально и произнесите сакраментальное: "Дорогой, обними меня, пожалуйста! Мне так это нужно!"

Если проделать это неоднократно, и у вас и у мужчины появится новый паттерн. Он заботится о вас. Вы принимаете его заботу. В разумных пределах, естественно.

Конечно, бывают ситуации, когда мужчине действительно плохо (очень) и тогда нужно выслушать его и посочувствовать. Но не стоит делать из этого правило.

Если мужчине позволить постоянно быть на ваших "ручках", то очень скоро вы свою от природы положенную вам слабость передадите ему. И тогда мужчину даже кастрировать не надо.

Вам же ничего не останется, как стать сильной. Еще сильнее.

Устали от несвойственной вам роли? Придется сыграть в игру, в которой вы "слабее" мужчины. Пусть он берет вас на ручки. Иногда очень полезно не терпеть, а ... позволить себе быть слабой.

P.S. Хочу заметить, это не манипуляция. Это всего лишь стремление помочь себе остаться женщиной, а мужчине - мужчиной.опубликовано econet

Автор Ольга Федосеева

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