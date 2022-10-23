Мамам НЕУДОБНЫХ ДЕТЕЙ посвящается

Мамы неудобных детей, боритесь за их право оставаться собой! Они прекрасны! Дайте детям быть собой. Это будет лучшим подарком в этой жизни и ребёнку, и всей семье! Да и миру, в целом.

Я часто слышу такие истории. Слышу от тех, кто приходит к нам в клуб и сад, слышу в нашем лагере, на площадке, в мамских группах в ФБ, от друзей. Прилетает им (и мне) ото всюду - сад, начальная школа, врачи, родственники. «С ним невозможно справиться!», «Она не управляемая!», «Совершенно невоспитанный ребенок!»

Неудобные дети

- Мамочка, ваш Ваня сегодня опять совершенно никого не слушался.

Ваня стоит и старательно смотрит в другую сторону, упрямо сопит.

- В чём это выражалось? - спокойно, но немного устало говорит мама.

- Что значит в чём? - задыхается от праведного гнева воспитатель. - Да во всём. На обеде не стал есть гречку, несмотря на все наши уговоры.

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- Он не любит гречку, - попыталась вставить мама. Но воспитатель, похоже, не услышала.

- На рисовании все сидели, занимались, а он, видите ли, не хотел рисовать, хотел продолжать играть в конструктор. Ладно, кое-как затащили на занятие. Потом все сидят рисуют травку зелёной краской, а он начинает просить другие цвета. Ну и ладно бы просто тихо взял, он же всех взбудоражил и отвлёк. Он же у нас не один! А в сон-час! Да он нам его попросту сорвал!

- Как именно сорвал? - всё так же спокойно, но чуть более устало говорит мама.

- Форменно! Он просто отказался идти в спальню! Говорю же - совсем не слушается старших. Ему же не два года, он уже обязан!

- Что обязан? - уже немного менее спокойно говорит мама.

- Выполнять просьбы старших, конечно! Слышать, понимать и выполнять!

- А почему ему просто нельзя не спать? Он давно уже прекрасно обходится без дневного сна. Может быть, он просто посидит в тихий час, порисует?

- Мы не можем создавать прецедент! - возмущенно и даже немного удивленно говорит воспитатель.

Ваня пристально смотрит в окно, прижимаясь к маме, нетерпеливо постукивая ногой об пол. Как будто пытается одним взглядом просочиться отсюда прочь.

Это собирательный образ. Пришел ко мне ото всех мам, которые когда-либо делились со мной подобным.

Прежде всего, прилетает мамам активным, самостоятельно изучающим детскую психологию развития, внимательно относящимся к своей родительской роли и личности своего малыша. Потому что именно они сохраняют в детях понимание своих потребностей. А социуму это неудобно.

Ну и ребёнок должен быть с ярким темпераментом, чтобы этот грустный пазл сложился. Тихие от природы дети вполне себе никому не мешают в любых обстоятельствах.

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И вот слушаю я таких мам и каждый раз внутренне сжимаюсь. От жалости к ребёнку, к маме, от чувства вины, которое падает на её плечи. И самое тяжёлое здесь услышать: «А может, правда, с ним/ней что-то не так? Может, я как-то не так воспитываю?» Услышать это от самых вдумчивых, осознанных, терпеливых. Они читают, консультируются, учатся, ищут подходы, мотивируют, развивают с тем, чтобы в какой-то момент очередная просоветская кумушка таки пошатнула в ней веру в себя и ребёнка. Просто потому, что их много, этих кумушек. И не всегда рядом найдётся человек, который скажет: «Да нет же, это не ты, это все они что-то явно делают не так».

Единственная проблема этих детей (по правде сказать, не совсем она и их) - они неудобны для социума, в котором оказались. Неудобны наличием своего мнения, интересов, укладов, отличных от принятых за основу. И способностью свои интересы отстаивать.

За взрослыми мы научились (почти) оставлять их право иметь своё мнение. И как-то их мотивировать, идти на компромиссы. Детям мы всё ещё в этом отказываем. Увы. Повально и повсеместно.

И знаете что мы в этот момент делаем? Убиваем не случившихся Стивов Джобсов, Ричардов Бренсонов, Олегов Тиньковых, Марков Цукербергов, Илонов Масков, Павлов Дуровых и других прекрасных личностей. Потому что главная составляющая выдающейся личности - собственно выдаваться, иметь смелость делать всё не так, как принято.

Знаете, какая корреляция между прилежным выполнением всех требуемых задач в школе, отличными оценками и успехом в дальнейшей жизни? Ноль! Нет никакой связи. Не дают высокие баллы по ЕГЭ никаких, ну вот совсем никаких гарантий хоть какого-то благополучия в будущем.

А вот понимание себя, своих потребностей и целей, умение их себе ставить и идти к ним, упорство на своём пути - это все характерные черты успешных людей.

Не находите, что это как раз те черты, которые так неудобны социуму в детстве?

В общем, мамы неудобных детей, боритесь за их право оставаться собой! Они прекрасны! Как же я обожаю неудобных детей! Я, конечно, не настаиваю. Каждому своё.

Хотя, к чёрту толерантность! Я настаиваю! Дайте детям быть собой. Это будет лучшим подарком в этой жизни и ребенку, и всей семье! Да и миру, в целом. Я уверена! Хотя в начале пути придётся непросто.опубликовано econet.ru.

Автор Инга Юрлова

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