Мама опять во всем виновата. У ребенка проблемы - виноваты родители?

Мама - это тот человек, который 24 часа в сутки отвечает за благополучие своего ребенка. Сфера ее контроля велика. Но также велика и ответственность за свое чадо. За его здоровье, формирование отношений с людьми, успехи. Но материнская тревожность негативно сказывается на состоянии ребенка.

«Сколько мне нужно психологических консультаций, чтобы у ребенка прошла аллергия?» «Малыш плохо спит, мне сказали, что нужно поработать с моей тревожностью». «Ребенок часто болеет, пропускает сад — наверное, я недостаточно спокойно его отпускаю». Современные родители в нашем обществе назначаются ответственными буквально за все, что происходит с ребенком. Насколько это оправданно?

«Вы слишком тревожная»

От чего зависит то, как ведет себя ребенок?

Наши бабушки и дедушки пожали бы плечами и сказали: «характер такой» или «воспитывать надо». Вряд ли они провели бы аналогию между проблемами с успеваемостью ребенка и тем, что он регулярно становится свидетелем домашнего насилия. Или между страхом отвечать у доски и постоянной критикой дома.

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Даже сегодня не всегда очевидно, что состояние и действия родителей связаны с качеством заботы о ребенке и его благополучием.

Несколько лет назад ко мне обратился за помощью один благотворительный фонд. Они хотели сделать программу поддержки мам детей с инвалидностью. Нужно было научное обоснование для этой программы, потому что спонсоры не понимали, при чем здесь матери, надо же помочь детям.

Но если раньше родителям было сложно установить связь между состоянием ребенка и своими действиями, то сейчас наши убеждения постепенно приближаются к противоположному полюсу: все зависит от родителей.

Два месяца назад мы проводили исследование опыта родов и перинатальных расстройств. Я обрабатываю результаты и читаю в одной анкете: «На операционном столе (мне делали кесарево сечение) врач стал говорить мне, что я не смогла сама родить, потому что слишком тревожная». Мне кажется, это высказывание как нельзя лучше иллюстрирует отношение современного общества к матерям. Они ответственны буквально за все — от зачатия до любых трудностей ребенка (даже если ему уже 18).

Если что-то не так, какие-то проблемы: будь то осложнения в родах, аллергия у младенца или проблемы с одноклассниками — виновата мать.

Получается, что женщина наделяется фантастическими полномочиями — якобы может все проконтролировать и на все повлиять. Но важно не забывать, что у человека все же таких возможностей нет, а миф о всемогуществе изрядно подпитывает тревогу и вину.

Между «все зависит от меня» и «я ни на что не влияю»

Получается, маятник наших представлений о жизни детей раскачивается между двумя крайними полюсами: «родители ни на что не влияют» или «все зависит от родителей». Как обычно бывает, крайности не соответствуют реальности.

Если мы возьмем научные исследования, а их множество, то увидим, что между родительской тревожностью и проблемами у ребенка есть масса связей. Например, родители детей с атопическим дерматитом больше подвержены тревоге, чем родители здоровых детей. Но вывод о том, что атопический дерматит развивается у ребенка из-за эмоционального состояния родителя — ошибка. Во-первых, исследования показывают корреляционную связь, а не причинно-следственную. Во-вторых, любой родитель будет переживать, если у ребенка возникают проблемы со здоровьем.

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Или возьмем другой пример. У родителей с выраженной тревожностью более беспокойные младенцы. Здесь тоже сложно выделить, где курица, а где яйцо, то есть это родители стали переживать из-за того, что малыш все время плачет, или младенец не успокаивается, потому что мать или отец с колотящимся сердцем пытаются его успокоить. Сложно сказать, скорее всего — и то, и другое.

На ребенка влияет множество факторов: его собственный тип нервной системы, взрослые, с которыми он взаимодействует, среда, в которой живет, особенности его организма и так далее. Неверно будет сказать, что любая проблема ребенка связана с его родителями, потому что это не единственный источник влияния, хотя и очень значительный. И мы не в силах проконтролировать все остальные факторы, это невозможно.

Поэтому постоянно присваивать родителям вину за все, что происходит с ребенком — жестоко и неоправданно. С другой стороны, у родителя всегда есть ответственность за то, как он заботится о ребенке и поддерживает его в сложные периоды.

Делайте то, что в ваших силах

Когда тревога зашкаливает, мы с клиентами часто делаем такое упражнение: рисуем круг, делим на части и красным цветом обозначаем свои реальные возможности, а белой оставляем ту часть, на которую повлиять не можем.

Например, ребенок часто простужается, окружающие говорят маме: «Это у него слабый иммунитет, потому что ты его грудью не кормила». Мама погружается в вину.

Но если вспомнить, что она не Господь Бог, то ясно, что весь круг не в ее власти.

Мать может сделать так, чтобы ребенок никогда не болел? Нет. Что в ее силах? Например, прививать здоровый образ жизни и найти врача, который вызывает доверие. Эту зону мы можем закрасить.

Другой пример: у ребенка начались проблемы в школе. Учителя говорят родителям: «Просто вы не научили ребенка общаться». Мама и папа могут гарантировать, что у ребенка будут отличные отношения с одноклассниками? Нет. Что от них зависит? Например, поддержать дочь или сына, разобраться в ситуации и вмешаться, если начнется травля.

Когда ситуация провоцирует тревогу, а окружающие только подливают масла в огонь, полезно вспомнить, что родители не всемогущи, представить круг и попробовать выделить зону своих реальных, а не идеальных возможностей.

Бывает, что наша тревога постоянно зашкаливает и справиться с ней нелегко. Родители не виноваты в том, что сильно беспокоятся за ребенка, но их ответственность — обратиться за помощью и позаботиться о нормализации своего состояния. Именно ответственность, а не вина.опубликовано econet.ru.

Автор Якупова Вера

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