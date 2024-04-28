Люди-зеркала: присмотритесь к окружающим и увидите себя

Вселенная намерено посылает вам людей, являющихся вашим же отражением. Это необходимо для того, чтобы вы смогли лучше понять самого себя. Если вас привлекает какое-либо качество в человеке, значит, оно присутствует в вас самих.

Все люди – это зеркала друг друга и каждый стремится найти оправдание собственному поведению, чтобы только не признавать, что поступает так же, как и те люди, которые его критикуют. Вспомните поговорку: «в глазу другого замечаем соломинку, а в собственном глазу не замечаем бревна». Внимательно посмотрите на людей, которые находятся с вами рядом, и вы многое узнаете о себе. Если вы недовольны нашим окружением, значит, вы недовольны собой и наоборот.

Правила Вселенной

1. Подобное всегда притягивает подобное и порождает его. Если вам плохо, то вы сочувствуете несчастьям других, но с другой стороны порождаете эти несчастья. Если вам доставляет удовольствие, что у кого-то что-то не получается, значит, вы потеряли способность любить. Относитесь к людям с уважением и искренне радуйтесь, когда у них все хорошо.

2. Если человек конфликтный, то такими же видит окружающих. Такой человек притягивает к себе неприятности, потому что сам агрессивно относится к окружающему миру. Такому «тирану» будут постоянно попадаться «жертвы». Если вас кто-либо обидел, не мстите, а поблагодарите его. Вселенная сама позаботится о том, чтобы каждый получил по заслугам. Запомните – не люди причиняют вам боль, а вы позволяете так относиться к себе.

3. Относиться к окружающим нужно с любовью, она обладает мощнейшей энергетикой и люди, находящиеся вокруг вас, лучше себя чувствуют. Если вы замечаете, насколько красив мир вокруг, то значит, так вы относитесь к себе. Если вы восхищаетесь чей-то добротой, то обладаете этим же качеством.

4. Отворачиваясь от зеркала невозможно решить проблему, вы просто перейдете от одного зеркалу к другому. Поэтому если ситуация повторяется, постарайтесь найти причину в себе.

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5. Если хотите, чтобы другой человек поменялся, придется начать с себя. Только когда мы сами поменяем свое отношение, окружающие будут стараться соответствовать.

6. Если появится желание кого-то критиковать, воспользуйтесь простой техникой: обдумайте фразу, которую хотели бы сказать неприятному вам человеку и теперь вместо «ты» подставьте «я». Тогда все станет на свои места, и вы поймете, над какими именно личными качествами стоит поработать.

Относитесь к любой неприятной ситуации с пониманием и без осуждения, тогда подобное начнет порождать подобное и мир улыбнется вам в ответ.опубликовано econet

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