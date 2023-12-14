Люди, которые воруют вашу жизнь

Имеется ли у вас такая подруга, которая на невинный вопрос: «Как дела?» в телефонном разговоре начинает во всех подробностях описывать свои жизненные перипетии? И это несмотря на то, что вы предупредили о своей занятости... Не всегда мы имеем возможность остановить поток излияний своего визави, дав понять, что в данный момент не располагаем временем для продолжительной беседы. Как грамотно вести себя в подобных случаях?

Имеется ли у вас такая подруга, которая на невинный вопрос: «Как дела?» в телефонном разговоре начинает во всех подробностях описывать свои жизненные перипетии? И это несмотря на то, что вы предупредили о своей занятости... Не всегда мы имеем возможность остановить поток излияний своего визави, дав понять, что в данный момент не располагаем временем для продолжительной беседы. Как грамотно вести себя в подобных случаях?

Как вести себя с хронофагами

Феномен «хронофагов» или субъектов, крадущих наше время, известен давно. К сожалению, не все могут сказать твердое «нет» подобной персоне и прекратить общение. Как часто мы вынуждены терпеть общество неинтересных нам людей, потому что считаем невежливым выстроить четкие личные границы.

А не мешало бы научиться исправлять дискомфортную ситуацию.

Имеются два сценария продолжения отношений:

Либо вы желаете прервать общение с таким субъектом в принципе, так как он вам неприятен, и вы не видите надобности поддерживать с ним контакт, либо вы желаете построить общение так, чтобы он вам не докучал без меры.

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Для первого варианта рекомендации таковы:

Сделайтесь недоступным. Установите на телефон определитель, будьте «невидимым» в сетях и «Скайпе», не отвечайте на письма, сообщения и телефонные звонки персоны нон грата. Логично, что через определенное время он самоустранится.

Декларируйте собственную постоянную занятость. Если почему-то стать недоступным не удается (вы, к примеру, вместе работаете) или вы не хотите доводить дело до явной конфронтации, имеет смысл систематически твердить указанному субъекту о своей фантастической занятости. Допустим, он звонит или пишет в «Фейсбуке» сообщения, чтобы потрепаться ни о чем или (того хуже) обратиться к вам с очередной просьбой, а вы отвечаете: «Ой, извини, срочно убегаю! Потом как-нибудь пообщаемся!»

Настаивает на безотлагательном свидании? Опишите в красках, насколько плотно расписан ваш распорядок на ближайшие тридцать (сорок, сто) дней. Если такой субъект не реагирует на «тонкие» намеки, положите трубку, выйдите из социальной сети. Пусть он думает, что угодно.

Отвечайте на его тирады односложно, коротко. Не проявляйте даже намека на заинтересованность в общении с таким человеком. К примеру, на послание, полное жалоб ответьте таким образом: «Сочувствую тебе, надеюсь, все будет хорошо».

Если надоеда поймет, что вы не стремитесь поддерживать беседу, то ему, тоже станет неинтересно с вами контактировать.

Радикальный вариант: сделайте так, чтобы указанный субъект на вас обиделся. Это если прочие методы не оказывают должного эффекта. Пообещайте ему что-то и не выполните. Согласитесь на свидание, которого он добивался, а сами возьмите и не явитесь.

Откровенно дайте понять, что не желаете продолжать общение. Исключите эту персону из «друзей» в сетях, удалите из Интернет-контактов. Если произойдет разговор, объясните ему, почему вы не хотите продолжать общение (вас утомляют его звонки и жалобы, вас не интересуют его проблемы и проч.).

Если вы не планируете радикально обрывать общение с подобной личностью, а желаете лишь минимизировать его, то некоторые из вышеприведенных методов тоже подойдут.

Можно, например, определенное время не отвечать на звонки и послания, по телефону указывать на свою исключительную занятость и отвечать односложными фразами.

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Лучше прямо сообщить такому субъекту, когда у вас найдется время на общение с ним, и попросить в данное время не тревожить. Или ограничиться рамками делового контакта, если назойливый знакомый стремится к личным отношениям.

И не корите себя за возможную прямолинейность и нетерпимость. Вы не обязаны общаться с тем, кто вам не приятен и неинтересен. Цените свое время.опубликовано econet

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