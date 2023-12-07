Люди, которые вас променяют при первой же возможности

Странный феномен современности, «В голове людей есть иллюзия, что человека можно поменять как телефон».

Я достаточно часто сталкиваюсь с такой ситуацией, где люди сближаются, и при первой же трудности или при первом же конфликте «забивают» друг на друга, и начинают свой поиск дальше. Странно, будто у них есть выбор из множество других людей. Похоже на выбор телефона, купил немного попользовался, стал не нравится, избавился и купил новый. Классно же? Правда с людьми так не работает. Хотя я думаю скоро мы так будем выбирать роботов, то есть, они заменят нам живых людей. Робот он, что? Он настроен будет прямо под нас, зная нас больше чем мы сами, в общем идеальный партнер, о котором так мечтают многие в своих фантазиях. Но пока приходится иметь дело с живыми людьми, и это проблема.

Люди стали как вещи

По идее, если убрать весь бред, который находиться в каждой голове, и в моей тоже, я не исключение. То по идее каждый совместим с каждым. Ну или хотя бы с многими. Но это если откинуть все лишнее, а это как вы знаете невозможно. Поэтому мы начинаем избранно «избирать». И тут много факторов, но самый главный, это наши ожидания от другого человека, которые в большинстве случаев не совпадают, так как по сути мы никогда не сможем увидеть реального человека, а лишь свое представление о нем, и оно будет всегда ошибочно. Так как, если не углубляться в глубь этого, то так устроена наша психика. Мы не видим реального человека, мы формируем в голове его образ, через наше сознание. Надеюсь я не слишком заумно написал, главное, чтоб вы уловили суть.

И помимо всего у нас есть образ идеала, с которым мы и носимся по миру ища его единственного, но которого не существует. И вот встречаясь с новым человеком, ну как-то так получилось, срослось, сложилось в этом мире, что вы встретились, и даже сблизились. Вы тоже начинаете формировать его образ в своей голове, но параллельно сравнивая с идеалом. Это если конечно вы не влюбились, там все понятно, объект влюбленности просто идеализируется до нельзя, но ненадолго.

И вот как правило, все хорошо, пока не случается проблема, любая главное, чтобы она не попала в ваше представление, например, «Вы ожидаете, что ваш партнер будет дарить вам цветы больше чем два раза в год, а он не дарит». Все, если он еще не наработал себе плюсов, разными способами, то этот минус явно пошатает ваши отношения. Понимаете, о чем, я пока вы будете делать то, что от вас требуется и ожидают, то есть, другими словами будут получать от вас ползу, неважно в каком виде, то с вами будут иметь дело. Как только вы начнете не вписываться в рамки этих представлений или ожиданий, вас заменят как старый телефон. Если еще дальше, то вас просто заменят, если рядом появится более успешныйновыймодный экземпляр, как с выходом нового айфона, большинство избавляется от старого, так как не модно.

Люди стали как вещи, не нравится этот, избавляйся, заходи в интернет и там вон выбор какой, на любой вкус и цвет, правда в случае с людьми это выбор иллюзорный, его нет. Но интернет создает все необходимое, чтоб этот иллюзорный выбор был, соц.сети. сайты знакомств, порнография, приложения для общения и т.д. И кому будет интересен реальный человек, который сейчас рядом? Который, что-то хочет, бывает не довольный, и вообще еще что-то требует, я уж не говорю, если он еще и мнение свое высказывает (скотина такая).

Вот и меняют людей как перчатки, познакомились, встретились, столкнулись своими реальностями, ударились и разбежались, дальше искать в интернет. А лучше вообще не встречаться в реальности, сидеть в интернете и галлюцинировать. Это так манит, ведь там все такие классные.

К чему все я это пишу. К тому, чтобы вы не питали иллюзий, что вами заинтересовались как «личностями», как «человеками». Все это иллюзия. Люди научились пользоваться вещами для себя, и перенесли это на людей, если вас можно использовать в личных интересах, то вы интересны, если нет, от вас избавятся как от прошлогоднего телефона. И на это не стоит обижаться, это стоит просто понимать и учитывать.

Конечно лучше, я могу дать совет, который не работает «Держитесь от таких людей по дальше, и не будьте такими», но это лишь слова. Скорее всего вы попадетесь в современном мире на это с очень большой вероятностью, и когда это с вами произойдет не расстраивайтесь сильно, это нормально, это современно, это тренд, это справедливо. Просто понимайте, что этот феномен есть, и от него сейчас никуда не деться, и переживать из-за этого не стоит, просто по возможности не делайте так сами.

Ну и напоследок, постарайтесь убрать свои галлюцинации, посмотрите вокруг на тех людей которые рядом с вами, тут в реальности, которые уверен, делают для вас реальные вещи, ценные вещи, важные вещи, и постарайтесь увидеть в этих людях «Человека», а не набор для «использования». Жду ваших комментариев по этому поводу.опубликовано econet

Автор Артём Прудкий

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